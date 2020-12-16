Коронавирус в Беларуси, последние новости на 16 декабря 2020 года: сколько белорусов привьют, кому грозит легкая форма ковида и боится ли Лукашенко заразиться снова

Массово прививать белорусов собираются в 2021 году. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси сообщил 15 декабря последнюю официальную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. По сравнению с предыдущим днем, когда цифра падала ниже 1,9 тыс. случаев, сейчас снова заметен подъем. По официальным данным, в Беларуси зарегистрированы + 1911 пациент с COVID-19, выписаны 1 658 пациент.

Число умерших с коронавирусом почти рекордное - 9 человек за сутки. В целом за все время эта цифра - 1 282 пациента, опять же по официальным данным.

- Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 164 тыс. 59 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 141 443 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз, - добавили в Минздраве.

В 2021-м от коронавируса привьют два миллиона белорусов

Вакцинировать от COVID-19 два миллиона человек предполагается в Беларуси в 2021 году. На это в бюджете планируется порядка 50 миллионов рублей, сообщает заместитель премьер-министра Игоря Петришенко.

Как сообщил Петришенко, белорусские специалисты активно работают над тем, чтобы начать производство вакцины от ковида у себя, в этом им помогают российские коллеги. Два миллиона вакцинированных в будущем году - это предварительные планы.

«Дальше мы будем шире смотреть на этот аспект», - сказал Игорь Петришенко. Сейчас Беларусь работает и по закупке вакцины, и по организации ее производства, уточнил вице-премьер.

Комаровский объяснил, у кого больше шансов на легкую форму COVID-19

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, чем отличается течение коронавируса у детей и взрослых, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram. По словам медика, форма COVID-19 зависит от возраста: чем младше человек, тем больше у него шансов на то, что болезнь будет протекать в легкой форме.

Дети часто могут болеть коронавирусом вовсе без признаков этой инфекции. Выяснить, болел ли ребенок COVID-19 можно, используя те же тесты, которые предназначены для выявления коронавируса у взрослых.

«Коронавирус может осложниться гайморитом»

Гайморит нередко маскируется под ринит, затянувшееся респираторно-вирусное заболевание и другие недуги. А теперь выяснилось, что и с ковидом у него есть кое-что общее, рассказал доцент кафедры отоларингологии БелМАПО Владимиру Чайковскому.

- По каким признакам можно понять, что затянувшийся насморк - это уже гайморит? - поинтересовался наш корреспондент.

- У гайморита есть два основных признака: затруднение дыхания и отделяемое из носа. И если это отделяемое продолжается больше 10 дней, это повод задуматься, нет ли верхнечелюстного синусита (т. е. гайморита). Или если после пяти дней лечения ОРВИ на фоне небольшого улучшения общее состояние начало ухудшаться: стала сильнее болеть голова, повысилась температура, появилось гнойное отделяемое из полости носа.

- Может ли коронавирус осложниться гайморитом?

- Да. Ковид - это вирусная инфекция, которая может впоследствии, как и любое вирусное заболевание, осложниться бактериальным воспалительным процессом в пазухах носа, то есть гайморитом.

Полностью интервью с врачом можно прочитать здесь.

С фейерверком, но без шествия Дедов Морозов: какие мероприятия запланированы в Минске на праздники

В Мингорисполкоме рассказали, какие мероприятия пройдут в столице на новогодние праздники. Всего в Минске пройдут 130 мероприятия. В их числе и новогодние балы, и театрализованные представления у Ратуши и на Октябрьской площади, а также ярмарки и традиционные гуляния.

В этом году в столице из-за ситуации с коронавирусом отменили традиционное шествие Дедов Морозов. В новогоднюю ночь минчан и гостей столицы ожидает 7-минутный фейерверк. Его запустят в 1.30 в Александровском сквере.

Мэр Минска Владимир Кухарев поручил особое внимание сконцентрировать на обеспечении безопасности в местах массового скопления людей в новогодние и рождественские праздники.

Лукашенко: Я надеюсь, что ко мне эта зараза второй раз не пристанет

Александр Лукашенко 15 декабря, посетил Могилевскую областную клиническую больницу. Он встретился и пообщался с коллективом. Во время встречи один из врачей задала вопрос, что Лукашенко, на ее взгляд, недостаточно защищен в «красной зоне» и поинтересовалась, есть ли у него какой-то особый метод профилактики.

- Как это я не защищен? Халат у меня продезинфицирован. Мне кажется, что я нормально защищен. Если учитывать, что я человек деревенский и иммунитет у меня какой-то есть. Ну и я сам психологически убежден в том, что я нормально защищен. Но если вы видите, что я неправильно поступаю, то вы меня не копируйте. И в этом-то на самом деле нет никакого геройства. Я уже переболел коронавирусом и надеюсь, что второй раз ко мне эта зараза не пристанет, - заявил Лукашенко.

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