Три белоруски подробно рассказали, как мошенникам удалось украсть у них крупные суммы

Три женщины рассказали, почему отдали деньги мошенникам. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Люди, у которых мошенники выведали данные карточек или каким-то иным способом выманили деньги, обращаются в правоохранительные органы ежедневно. Бывает, что злоумышленники собирают рекордные урожаи – как в Бресте, где за один день в милицию принесли заявления несколько десятков человек.

Истории трех жительниц Барановичей, которые попались на уловки мошенников и потеряли деньги, рассказывает Intex-press. А мы дополнили их полезными советами от милиции - как не быть обманутыми.

«Сайт был очень похож на настоящий»

Лидия, мама двоих маленьких детей, не раз продавала вещи, из которых детки вырастали, через популярную интернет-площадку объявлений. У женщины никогда не возникало проблем. Но в октябре она решила выставить на продажу новогодний слипик своего сына. В тот же день ей в Вайбере написала девушка. Покупательница заинтересовалась слипиком, три дня расспрашивала о его качестве, просила сделать замеры, потом сказала, что согласна купить вещь и даже сама заплатит за пересылку по почте.

В тот день у Лидии приболели дети, и она была так ими занята, что не стала вникать в подробности оформления сделки, а просто перешла по ссылке, которую прислала покупательница. Хотя и удивилась – о такой функции «Белпочты» она не знала.

-Сайт был один в один как сайт «Белпочты», - рассказала Лидия изданию. – Там было написано, что такая-то внесла залог, посылка отправляется туда-то, стоит столько-то. Я была уверена, что эта женщина действительно все оформила.

Сначала Лидия ввела в форму сумму, которая была указана ан сайте в качестве примера – 100 рублей 1 копейка. С ее счета тут же списали 95 рублей. Покупательница заверила ее, что все нормально, и как только она снова введет данные карточки, деньги вернутся вместе с суммой, которую она ей должна. Лидия ввела данные, и ее карточка полностью обнулилась. В этот день женщина как раз получила пособие - «детские» деньги – 691 рубль. Кстати, за слипик она планировала выручить 10 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Излюбленный трюк мошенников – направить жертву на фишинговый сайт, который будет практически идентичной копией настоящего. Различие может быть лишь в одном-двух символах в адресной строке. Как только жертва вводит данные карты в форму на фишинговом сайте, с карты исчезают деньги. Также мошенники придумывают несуществующие сервисы доставки, оплаты, бронирования и так далее, которые якобы действуют на популярных интернет-площадках. Кстати, площадки анализируют действия мошенников и стараются блокировать их действия.

На какие уловки идут злоумышленники, чтобы облапошить клиентов площадок объявлений, и как им противостоит популярная площадка Куфар, читайте ЗДЕСЬ.

«Она сказала, что я мошенница, и это сработало!»

Мария рассказала intex-press, как ее обманули, когда она хотела продать платье. Девушка, которая выразила желание купить платье, сбросила ей ссылку на сайт, похожий на сайт Европочты. Мария ввела данные своей карты, но у нее не было на карте денег, поэтому мошенники не смогли ничего списать. Тогда «покупательница» сказала, что для того, чтобы получить деньги, на карте должно быть не менее 40 рублей и обвинила Марию в том, что та… мошенница!

- Я не люблю, когда меня обвиняют в нечестности. Я работаю в школе, и в нас уже выдрессировано чувство подчинения и ощущения, что мы всем все должны. Думаю, в моем случае это и сработало. Я не знала всей этой системы, но поверила, что человек прислал деньги и не может их вернуть, и просто хотела сделать так, чтобы меня ни в чем не обвиняли, - рассказала Мария.

Девушка ввела в форму на сайте данные карточки своего друга. Как только она это сделала, с карты друга исчезли все деньги. А мошенница тут же удалила всю переписку с Марией в вайбере. Теперь Мария должна молодому человеку 1040 рублей, которые с его карты сняла мошенница.

БУДЬ В КУРСЕ!

Вычислить мошенников нелегко, но некоторых из них правоохранительные органы ловят. Так, в Крупском районе поймали двух братьев, которые создали фишинговую копию известного сайта объявлений, наняли себе штат исполнителей и обирали доверчивых людей.

В милиции говорят, что лучше завести отдельную карту для операций в интернете, а также, напримеР, не соглашаться на разговоры отдельно в мессенджерах. Что еще советуют правоохранительные органы, чтобы не стать жертвой подобных схем, смотрите ЗДЕСЬ.

«Хотела подработать, и подругу уговорила»

Диана хотела найти подработку. Женщина одна воспитывает двоих детей, и раньше без проблем находила подработки в социальных сетях. Она откликнулась на объявление, в котором предлагали зарабатывать, собирая ручки. Работодатель обещал зарплату в 620 рублей. Диана не только сама загорелась идеей дополнительного заработка, но и предложила подруге тоже попробовать подработать. Мошенник же потребовал у женщин сначала деньги на пересылку партии ручек, потом на «таможенную пошлину». Когда они все оплатили, он просто исчез, и никаких ручек для сборки им не прислали.

Диану подкупило то, что вначале, когда она сказала, что у нее нет денег, «работодатель» предложил перевести деньги ей на карту, чтобы она могла перевести их на указанный счет, а потом вернула бы ему долг. И действительно перевел 40 рублей! В накладе мошенник не остался – Диана вернула ему эту сумму, а потом он выманил у нее еще денег.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Комсомолка» составила список наиболее популярных способов мошенничества, на которые попадаются белорусы. Узнать, на какие предложения не стоит откликаться и что делать, чтобы обезопасить себя от злоумышленников, можно ЗДЕСЬ.

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