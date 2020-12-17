Счастья много не бывает!

Знают взрослые и дети, кто смешнее всех на свете! Конечно, Маша и Медведь — герои одноименного мультсериала, завоевавшие и детские, и взрослые сердца во всем мире. Анимационный ролик попал даже в Книгу рекордов Гиннесса. А теперь у мультика появилось вкусное продолжение, которое сможет по достоинству оценить каждый ребенок, — линейка детского питания "Маленькое счастье" от компании "Белфуд Продакшн".

ИННОВАЦИОНАЯ ЛИНЕЙКА "МАЛЕНЬКОГО СЧАСТЬЯ"

Новая линейка детского питания "Маленькое счастье", созданная в тесном сотрудничестве с мировым лидером в производстве оборудования для выпуска пюре в мягкой упаковке итальянской компанией Gualapack, — не просто один из этапов развития известного белорусского предприятия "Белфуд Продакшн", а выход на принципиально иной уровень.

Достаточно часто основные идеи и технологии разрабатываются на европейских, американских или японских рынках, а потом копируются в других странах. Но в разработке уникального продукта с кусочками ягод, злаков и фруктов белорусский производитель детского питания Belfood вышел вперед.

Основная идея заключалась в создании продукта для детей с одного года, чтобы при переходе с фруктового пюре стимулировать у малыша развитие жевательных функций и максимально сохранить полезные свойства ягод, фруктов и злаков.

Выбор оборудования, сырья и разработка технологии заняли около двух лет — уникальное решение потребовало времени.

Но результат получился впечатляющим, и совсем скоро белорусские потребители смогут первыми оценить новые вкусы! Ведь специально для белорусских детей от года до 15 лет разработаны превосходные новинки "Яблоко — банан — семена чиа" и "Яблоко — кусочки черники" с яркими образами любимых героев мультфильма "Маша и медведь".

Такую линейку для детей пока не выпускает ни один производитель детского питания в странах Таможенного союза и только начинают разрабатывать мировые лидеры в детском питании.

Сохранить все полезные свойства фруктов и ягод, а также добиться запоминающегося, естественного вкуса помогают самые современные оборудование и методы производства.

— Благодаря технологии холодного приготовления продукт подвергается тепловому воздействию для обеспечения стерильности всего несколько минут, сохраняя цвет, витамины, прекрасный вкус и аромат ягод и фруктов. Процесс полностью автоматизирован, на всех этапах проводится постоянный контроль и регистрация всех параметров, отвечающих за качество и безопасность продукта, — рассказал о тонкостях производства линейки "Маленькое счастье" "Маша и медведь" генеральный директор компании "Белфуд Продакшн" Геннадий Чурсин.

Одних лабораторных анализов на соответствие органолептике, микробиологии и показателям безопасности в день в компании Belfood делается около 100.

Также каждая мягкая упаковка или стеклянная баночка, выпускаемая компанией Belfood, проходит через X-ray детекторы немецкой компании "Heuft", что позволяет проверять готовый продукт на отсутствие посторонних включений и дополнительно на отсутствие внутренних сколов на баночке.

В это оборудование компания Belfood инвестировала более 1 850 000 бел руб — поэтому родители могут быть уверены в безопасности и качестве бренда "Маленькое Счастье".

Также компания привлекает только аккредитованных поставщиков сырья и не использует пищевые добавки (ароматизаторы, красители, консерванты и др).

КАК ПОПАСТЬ В ГОСТИ К МЕДВЕДЮ

У мультсериала "Маша и Медведь" есть целый ряд партнеров — известных во всем мире брендов, которые могут использовать любимые образы мультипликационных героев. Производятся рекламные ролики "мультяшного" мира на студии Animaccord и становятся столь же популярными, как и сам мультфильм, — на YouTube набирают десятки миллионов просмотров!

Именно Animaccord снял ролик о продукции белорусского предприятия. Фрукты из сада Медведя и овощи с его огорода волшебным образом превращаются в пюре и смузи "Маленькое счастье". Маша в восторге, Медведь абсолютно согласен с ней. Ведь продукция бренда действительно любима детьми!

Между прочим, у ролика "Маленькое счастье" число просмотров уже подбирается к полутора миллионам на канале "Маша и медведь"!

Валентина Исаян, старший PR-менеджер студии Animaccord, рассказала, что аниматоры старались сделать не просто рекламный ролик, а сохранить атмосферу мультсериала, чтобы рекомендация "Маленького счастья" от любимых героев органично считывалась аудиторией.

— Идея ролика зародилась во время обсуждения с партнером: нам нужно было показать фрукты как основные компоненты продукта. Именно поэтому действие перенесено в сад Медведя, в котором он с любовью выращивает овощи, фрукты, ягоды, цветы. Также для нас всегда важно в ролике выстроить эмоциональную связь продукта с нашим контентом-брендом. Услышав о "Маленьком счастье", мы сразу подумали про волшебство — именно так в ролике появилась волшебная шляпа фокусника, — объяснила Валентина Исаян.

Не обошлось и без традиционного доброго юмора, в котором Медведю всегда немного достается, — именно поэтому смузи падают Мишке на нос. Проверено на практике — дети в восторге!

— Главной сложностью проекта была задача передать масштабную идею партнеров за установленное время — 15 секунд. Ограниченный хронометраж стал своеобразным вызовом для нашей рабочей группы, но нам удалось успешно воплотить задумку в жизнь, выполнив все пожелания заказчика, — считает Валентина Исаян. — Уверены, что и второй наш совместный мультфильм будет таким же запоминающимся!

Отметим, что у компании "Белфуд Продакшн" есть планы в ближайшее время вывести линейку детского питания с любимыми героями от бренда "Маленькое счастье" на рынки многих стран СНГ, так что рекомендации Маши и Медведя на универсальном языке мультика будут очень полезны!

Кстати, а какой вид продукции "Маленькое счастье" особенно нравится вашему малышу?

ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ!

Для белорусских покупателей к Новому году бренд "Маленькое счастье" подготовил отличные подарки. Стоит лишь принять участие в декабре в конкурсе "Звезда Маленького счастья" и верить в удачу, которая улыбнется целым 30 победителям!

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте маленькоесчастье.бел и прислать на конкурсную почту фотографию ребенка в новогоднем костюме. Стихи и рассказы на новогоднюю тематику приветствуются!

Первое место — 2000 рублей и настоящая именная звезда на Алее звезд, как в Голливуде!

Второе место — Apple iPhone 12 на 256 ГБ, а третье — Sony PlayStation 5.

Участники, которые займут места с 4-го по 30-е, получат по 100 рублей.

При этом фотографии детей всех 30 победителей появятся на эксклюзивных новогодних упаковках любимого бренда "Маленькое счастье"! Спешите отправить новогодний фотоснимок вашего ребеночка!

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Ищите на полках магазинов питание "Маленькое счастье" с Машей на этикетке! Уверяем, что довольным останется не только ваш ребенок, но и вся семья!

ООО «Белфуд Продакшн», УНП 192014566