В Минске решили, в какие дни праздничную иллюминацию включат на всю ночь

Огоньки и гирлянды на городских новогодних елках будут включать с 15 декабря по 14 января. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Определен график включения праздничной иллюминации и новогодних елок в дни проведения рождественских и новогодних праздников в Минске. Так, сообщают на сайте Администрации Московского района столицы, с 15 до 23 декабря праздничная иллюминация будет радовать горожан с момента включения до 24 часов. А вот в ночь с 24 на 25 декабря, в католическое Рождество, огни не погаснут до 5.30 утра.

С 25 до 30 декабря иллюминацией можно будет любоваться до полуночи. А в новогоднюю ночь – до утра, до 5.30. С 1 по 5 января огни на елках и в городе будут гореть с момента включения наружного освещения до полуночи. В ночь с 6 на 7 января, в канун православного Рождества – до 5.30 утра. С 7 по 12 января – до полуночи, а вот в Старый новый год – опять до раннего утра.

Огоньки и гирлянды на городских новогодних елках будут включать с 15 декабря по 14 января с момента включения наружного освещения до 24.00 и с 05.30 до момента выключения наружного освещения. 24, 31 декабря, 6, 13 января – с момента включения наружного освещения до момента его выключения на следующий день.

Что же касается архитектурной подсветки, то в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, ее включат на всю ночь, в остальные дни - с момента включения наружного освещения и до 24.00.

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