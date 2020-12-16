Что изменится в Беларуси с 1 января 2021 года

С приходом Нового года многое в жизни белорусов изменится Фото: Виктор ПАЖИТОК

До Нового - 2021-го - года остаются считанные дни. Определенно: Новый год принесет множество изменений – каких именно, можно только гадать, а дело это неблагодарное. Мы же собрали те изменения, которые совершенно точно произойдут в Беларуси с 1 января 2021 года и коснутся если не всех, то подавляющего числа жителей страны.

ВЫРАСТУТ ШТРАФЫ, ПОШЛИНЫ, НАЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

В первый день нового года в Беларуси традиционно изменяется размер базовой величины. Это экономический показатель, который используется в качестве единого стандарта. На его основании устанавливаются размеры штрафов, государственных пошлин (например, при обращении в суд или ЗАГС), социальных пособий, налогов, пенсий, уровень платы за общежитие и проживание в арендном государственном жилье и многого другого.

Размер базовой величины с 2002 года определятся постановлением Совмина. Так, в 2020-м базовая составляла 27 рублей, в 2019-м - 25,5 рубля. Начиная с 2015 года она ежегодно увеличивалась в среднем на 1,5 – 2 рубля. На каком именно уровне правительство определит размер базовой величины на 2021 год пока неизвестно, но в том, что она не станет ниже, пожалуй, ни у кого сомнений нет.

Таким образом, при увеличении размера базовой ставки мы станем больше платить при получении паспорта (1 базовая),расторжении брака (до 4 базовых в первый раз), за вождение без пристегнутого ремня безопасности (от 5 до 20 базовых).

У БЮДЖЕТНИКОВ ПОДРАСТЕТ ЗАРПЛАТА

С 1 января 2021 года изменяется еще один показатель - базовая ставка, которая применяется при оплате труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Сегодня базовая ставка составляет 185 рублей, но уже совсем скоро (соответствующее постановление правительства уже принято) ее размер увеличится до 195 рублей.

ВЫРАСТЕТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

В 2021 году пенсионный возраст в Беларуси продолжит увеличиваться Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Поэтапное повышение пенсионного возраста в Беларуси началось еще в 2017 году. Продолжится оно и в 2021 году. Логика следующая: ежегодно пенсионный возраст будет увеличиваться на полгода до тех пор, пока не составить 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин. Случится это в 2022 году.

Таким образом, в 2021 году пенсионный возраст для женщин составит 57 лет 6 месяцев, для мужчин - 62 года 6 месяцев.

УВЕЛИЧИТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ СТАЖ - ОН ВАЖЕН ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

С начала будущего года будет пересмотрен - в сторону увеличения - минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. Напомним, страховой стаж – тот период работы гражданина, в течение которого работодатель уплачивал за него в Фонд соцзащиты страховые взносы с 2020 года в страховой стаж также стали включать срок срочной службы в армии, а вот период учебы в вузе - нет.

С 1 января минимальный страховой стаж будет увеличен на 6 месяцев и составит 18 лет. Те, кто такого трудового багажа по тем или иным причинам не накопил, трудовую пенсию получать не будут, им будет назначена социальная пенсия. Сегодня она составляет 129 рублей 6 копеек. К слову, на социальную пенсию женщины могут претендовать по достижении 60 лет, мужчины – 65 лет.

ИЗМЕНЯТСЯ ПЕНСИИ У МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

С 1 января 2021 года при назначении пенсии по-другому будут рассчитывать трудовой стаж многодетным матерям, у которых четверо детей. С будущего года в трудовой стаж станут включать период нахождения в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет. Сейчас этот срок составляет 9 лет. Трудовые пенсии многодетным матерям, родившим четверо детей, будут назначать при наличии у них не менее 20 лет стажа работы (сейчас требуется срок в 17 лет 6 месяцев) и не менее 10 лет страхового стажа.

РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ

С первого дня наступающего года повышается размер социальной пенсии родителям детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, длительное время (не менее 20 лет) осуществлявшим уход за ними. Пенсию повысят существенно: с 129,06 рубля до 272,57 рубля (это величина минимальной пенсии по возрасту).

Кроме того, инвалидам с детства на пять лет сократят продолжительность трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту: для женщин - с 20 до 15 лет, для мужчин - с 25 до 20 лет.

СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ СМОГУТ СДЕЛАТЬ ОДНО БЕСПЛАТНОЕ ЭКО

По статистике, до 16% белорусских семей сталкиваются с проблемой бесплодия. С 1 января 2021 года они смогут сделать одну попытку ЭКО за счет госбюджета. На бесплатную попытку смогут рассчитывать только замужние женщины возрастом до 40 лет.

Механизм следующий: при неспособности к зачатию супружеская пара обращается в поликлинику по месту жительства (можно и частный медцентр). Там проведут медобследование, по результатам которого определят, есть ли медицинские показания или противопоказания к процедуре ЭКО. Далее супруги должны будут лично обратиться с заявлением в региональные комиссии по отбору пациентов для бесплатного предоставления попытки ЭКО (они будут сформированы в Минске и каждой области). Не позднее 15 дней со дня подачи заявления комиссия примет решение - направлять ли супругов на бесплатную попытку ЭКО.

Государство предоставит возможность сделать одну попытку ЭКО. Условия уже известны Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭКО за счет государства можно будет сделать в трех государственных учреждениях здравоохранения: . РНЦП «Мать и дитя» в Минске, в столичном роддоме №2, а также в Гомеле на базе областного диагностического медико-генетического центра «Брак и семья».

ПОДОРОЖАЮТ АВТОМОБИЛИ

С 1 января 2021 года в Беларуси повышают ставки утильсбора. Но белорусам, которые ввозят машины для личного пользования, беспокоиться пока рано, ведь основное повышение затрагивает автодилеров. Размер утильсбора при покупке автомобиля с ДВС для личного пользования практически не изменятся - физлица будут платить 544,5 рубля за машину не старше 3 лет и 816,7 рубля за автомобиль, с даты выпуска которого прошло от 3 до 7 лет.

При этом добавилась еще один возрастной порог - машины старше 7 лет. Ставка составит 1 225,1 рубля.

В разы возрастет ставка утильсбора для дилеров, которые ввозят авто из-за пределов Таможенного союза. Например, для автомобилей с объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см ставка поднимется с нынешних 1459,3 рубля до 6115,2 рубля. Понятно, что это повышение отразится на конечной стоимости автомобилей, которую уплачивает покупатель.

ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛЕЙ СТАНЕТ ПЛАТНОЙ

Зарядка для электрокаров была в Беларуси бесплатной с 2014 года, но с 1 января 2021 года все меняется: за зарядку на станциях Malanka (в тестовом режиме она работает уже несколько месяцев) нужно будет заплатить. Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек. На станциях переменного тока (медленные) 1 кВт обойдется в 29 копеек.

Зарядка электрокаров перестанет быть бесплатной Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Отметим, что даже введение платы все равно оставляет владельцев электроавтомобилей в выигрыше: электричество будет стоить втрое дешевле бензина. Зарядка электрокара(в зависимости от типа заряда) на 100 километров будет стоить в пределах 6 рублей. Автомобилю с бензиновым двигателем на такое расстояние потребуется приблизительно 10 литров топлива, а это - 18-20 рублей.

В ОБЩЕПИТЕ ЗАПРЕТЯТ ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ

Согласно постановлению МАРТ № 14 «О перечне одноразовой пластиковой посуды», в Беларуси уже с 1 января 2021 года будет запрещено использовать одноразовую посуду в общепите. В соответствии с утвержденным перечнем, с нового года под запрет попадают вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, cтаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки. Также запрещается использовать пластиковую упаковку для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), исключение - упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, чашки.

Пластик в общепите запретят, но не весь Фото: Виктор ПАЖИТОК

Отдельно в МАРТ пояснили: запрет касается изделий и предметов, которые полностью изготовлены из полимерных материалов. Если одноразовая посуда и упаковка изготовлены из картона (или других экологически безопасных материалов), ламинированного полимерными материалами или содержащего пластиковые декоративные элементы, то их по-прежнему можно использовать без ограничений.

Не затрагивает запрет одноразовых пластиковых колпачков, а также крышек для стаканов. Также запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды не распространяется на упаковку для изготовленных в объектах общепита кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, в том числе предназначенных для дальнейшей реализации.

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