Кто такая Ольга Хижинкова, которую трижды приговорили к аресту и не выпустили на свободу

Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября. Фото: соцсети.

Белорусская модель Ольга Хижинкова находится за решеткой уже больше месяца - ее задержали 8 ноября в Минске и приговорили к наказанию "за участие в несанкционированной акции".

Над ней прошло уже три суда: сначала ее приговорили к 12 суткам административного ареста, затем – еще к 15 (доказательством участия в марше стали фото в инстаграме). В третий раз Ольге дали еще 15 суток, но, сообщалось, что это наказание не будет суммироваться с предыдущими. Планировалось, что она выйдет на свободу 11 декабря, но этого не произошло. Знакомым Ольги сказали, что ее не выпускают, так как она отбывает постановление суда. Как сообщает onliner.by, люди пытались уточнить, что за постановление, но не получили разъяснений. Дата освобождения Ольги пока не известна.

Мы решили напомнить биографию одной из самых ярких белорусских красавиц.

Ольга участвовала в маршах и высказывалась о происходящем в Беларуси. Фото: соцсети.

Ольга родилась 22 ноября 1986 года в деревне Заборовье Лепельского района Витебской области. Она окончила Витебский колледж легкой промышленности, и планировала стать дизайнером. Но работа по распределению на витебской фабрике «Знамя индустриализации» оказалась ей не по душе – спустя 4 месяца она специально прогуляла один день, и ее уволили по статье, пишет tut.by. У нее остались занятия в модельном агентстве и преподавание в местном театре моды.

Девушка проснулась знаменитой в 2008 году, когда победила в конкурсе красоты «Мисс Беларусь». Ольга говорила, что не собиралась в нем участвовать, так как скептически относилась к таким шоу, но все же пришла туда по настоянию знакомых и друзей. В результате она получила не только корону победительницы, но и солидный приз - однокомнатную квартиру в Минске. Ее фото стали появляться в СМИ, она приняла участие в международном конкурсе «Мисс мира», заключила контракт с известным брендом колготок.

В 2008 году Ольга стала "Мисс Беларусь". Фото: архив "КП".

Хижинкова окончила Институт журналистики БГУ, несколько лет проработала пресс-секретарем на телеканале ОНТ. По ее словам, работа ей нравилась до того момента, пока не появился проект «Добро пожаловать в Беларусь»:

- Немецкая семья исследует достопримечательности Витебской области. Естественно, им показывают лучшие объекты. Они в восторге, снимают их реакцию. Я приехала сюда, в деревню к маме. Работала, писала пресс-релиз. В этот момент европейскую семью привезли на одну из ферм, которая была настолько крутой, что для увеличения надоев коровам включали Моцарта, Шопена и другую классическую музыку. Там надои были просто феноменальными. А у мамы на столе в этот момент лежал расчетный листок за месяц — она уже в сельском хозяйстве тогда дорабатывала. Там не было даже ста долларов зарплаты. Делался упор на то, что мы сохранили колхозы и на данный момент — это наше все. Вот это первый момент, когда я почувствовала противоречие с тем, что я делаю. Я — винтик всей этой системы. Конечно, нам есть чем гордиться. Но все не совсем так, как нас пытаются заставить думать.

После работы на телевидении Ольга становится пресс-секретарем футбольного клуба «Динамо-Брест». Сначала многие скептически отнеслись к этому назначению, но девушка успешно справлялась со своей работой. Весной 2020 года она ушла с этой должности, объяснив свое решение так:

- Для меня работа - это в первую очередь коллектив. Чувство комфорта и взаимопонимание с коллегами прямо пропорционально продуктивности работы. И 3,5 года все было именно так. Но потом по разным причинам клуб покинули многие близкие по духу люди. Ушла и я.

Хижинкова работала пресс-секретарем брестского "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хижинкова подружилась со спортом, причем настолько, что стала стала первой Мисс Беларусь, которая пробежала полноценный марафон - 42 км 195 м. Дело было во Флоренции.

- Было жутко холодно - где-то шесть градусов, ливень, - рассказывала Ольга "Комсомолке". - Видела, как у одного бегуна развязались шнурки, и ледяными пальцами он не мог их завязать. И думала: лишь бы у меня не развязались. Пальцы были как сардельки, смотрела с ужасом на них, но совершенно не чувствовала. Однако этот холод отчасти и помог. Как оказалось, средний пульс по время марафона был 153 удара в минуту. А средний темп - 5 минут 35 секунд на километр (в итоге 42 км пробежала за 3 часа и 53 минуты). Приходилось бежать по лужам, из-за этого кроссовки были в три раза тяжелее, чем обычно, но ощущения оказались на удивление легкими: когда прошла отметку в 21 км, даже не поверила, казалось, только стартовала.

Рассуждая о том, зачем вообще люди бегают, Ольга сказала, что ей такие вызовы помогают: она чувствует себя увереннее в работе и во всех сферах жизни.

Ольга подружилась со спортом. Фото: Сергей Ивашкевич.

Многие знают Ольгу как человека с очень добрым сердцем – она участвует во многих благотворительных проектах, спасает бездомных животных.

- Я всегда была небезразлична к животным, и долгое время мое желание помочь ограничивалось лишь жалостью. Но как только у меня появилась квартира, я стала проявлять свое неравнодушие на деле. Мне даже сложно сосчитать, сколько бездомных зверей побывало у меня на передержке: больше полусотни уж точно. Муж меня в этом деле поддерживает. По-другому и быть не могло: я не связала бы свою жизнь с человеком, который не разделяет мою любовь к животным, - рассказывала Ольга «КП».

Вот как к ней попал кот Клепа:

- Его я нашла в Лепеле, когда гостила у мамы. Шла по улице и увидела, как из-под колес джипа выкатился зеленый клубок: котенок был весь в краске, истощенный, еще с пленкой на глазах. Выглядел он, откровенно говоря, ужасно. Я понимала, что если не заберу его, то малыш пропадет. Мы выхаживали его три месяца, мало кто верил, что он выкарабкается. Ну а смотрите, какой упитанный красавчик вырос!

Ольга спасает бездомных животных. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Девушка говорила, что не хочет заводить дорогого чистокровного питомца, потому что на улицах полно бездомных животных, которым нужна забота.

Ольга не ест мяса:

- Раньше ела курицу, но теперь и ее не могу, особенно если это конкретная часть, например, окорочок – сразу представляю, как несчастный цыпленок ходил этими ногами... Я и рыбу редко ем. Когда в гипермаркете прохожу возле аквариума с живой рыбой, у меня возникает чуть ли не предобморочное состояние: рыба еще живая, смотрит через прозрачное стекло, пытается дышать жабрами, а человек смотрит на нее уже как на еду и просит выловить пожирнее. Знаю, многие, прочитав, подумают: «Ну и шиза!». Но я и не жду понимания. Это мой взгляд на мир.

Летом 2020 года Хижинкова стала одной из первых, кто осудил насилие и высказался о событиях в стране. Это стало причиной того, что ей пришлось покинуть Национальную школу красоты, где она работала моделью и педагогом.

- Еще в июне сделала свой первый пост в Инстаграме о недопустимости инакомыслия, и мысленно попрощалась с работой. Условие мне поставили в сентябре: или молчи и работай, или расстаемся.

Сейчас освобождения Ольги с нетерпением ждут не только ее близкие, но и многие белорусы, которые за нее переживают.

Возвращения Ольги с нетерпением ждут многие белорусы. Фото: соцсети.

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