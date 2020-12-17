Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 декабря 2020 года: ученые назвали самую опасную часть Деда Мороза и уточнили, кто точно не заразится - таких 10-15%

Ситуация в Беларуси

По последней информации Минздрава, за сутки в республике зарегистрированы 1 838 случаев COVID-19, выписаны из больниц 1930 пациентов. Всего с начала пандемии в стране выявлены 165 897 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели уже 143 373 пациента.

За все время распространения инфекции в Беларуси умерли 1 291 пациент с выявленным COVID-19. То есть, за сутки умерло снова 9 человек.

Специалисты провели за минувшие сутки 25 048 тестов. Всего в республике проведено 3 миллиона 659 тысяч 372 таких анализов.

Вирусолог назвал людей, которые не заразятся коронавирусом: их примерно 10-15 процентов

Если человек после контакта с больным COVID-19, не заразился, то у него может быть T-клеточный иммунитет, заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени РАН Петр Чумаков.

По его словам, такой человек мог переболеть другим коронавирусом, и у него остались T-клетки, которые распознают и новый вирус – SARS-Cov-2.

– Поэтому они защищены от повторного заражения, – сказал ученый. Он добавил, что таких людей около 10-15%. Причем они могли переболеть несколько лет назад.

Также меньше шансов заразиться коронавирусом и у тех, у кого недавно был грипп: у них в крови остается много антивирусного белка – интерферона. Он и препятствует заражению.

Названа самая опасная часть Деда Мороза в период пандемии коронавируса

Деда Мороза не стоит подпускать к себе слишком близко, считают медики. Причем наибольшую опасность представляет борода. На ней могут накапливаться и длительное время сохраняться вирусы COVID-19. Бомбой замедленного действия могут стать и варежки, и красный тулуп Деда Мороза (синий тоже!).

- Срок жизни вируса на ткани может составлять от четырех часов до одной недели, в зависимости от типа и фактуры материала, условий окружающей среды, - объяснила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина. - Для коронавируса благоприятна влажная среда, при высыхании он погибает. Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия!

Из-за ковида белорусские трансгендеры не смогут сменить пол: операции приостановили на время пандемии

Из-за пандемии коронавируса белорусские пластические хирурги приостановили выполнение операций по смене пола, сообщают СМИ со ссылкой на главного внештатного пластического хирурга, заведующего кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО Владимира Подгайского. Также приостановлены пластические операции, цель которых – скорректировать или изменить внешность.

«Сейчас в больнице закрыта плановая госпитализация из-за пандемии коронавируса. Все операции по красоте и переделке пола будут переноситься на более позднее время», - рассказал профессор Подгайский изданию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инфекционист Никита Соловей: «В первые дни коронавируса тесты на антитела могут быть ложноотрицательными». Врач рассказал, как облегчить течение заболевания в домашних условиях, при какой температуре и сатурации бить тревогу