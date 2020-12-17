«Послушные художники не могут создать что-то имеющее отношение к искусству». 10 цитат Валентина Елизарьева

Валентин Елизарьев Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Осенью 2018 года года народный артист Беларуси и СССР Валентин Елизарьев стал художественным руководителем Большого театра Беларуси. Мастер, чьи работы снискали мировую славу Белорусскому балету и который три с половиной десятилетия возглавлял его, подписал новый пятилетний контракт с театром. Целых 9 лет до этого балетмейстер ни разу не зашел в театр со служебного входа, а на всех премьерах был исключительно по билетам. Мы собрали 10 цитат Валентина Николаевича из нескольких интервью «Комсомолке» и не только.

[О компромиссе с собой] «Пойти на компромисс с самим собой? Мне гордость никогда не позволила бы. Я тогда [когда ушел из театра в 2009 году] много получил ударов, когда люди, с которыми ты общался годами, которым помогал, вдруг перестают даже звонить. Тяжело, когда предает друг, которого всегда тянул за собой. За все годы ни разу не пришел, не позвонил… Да, есть те, кто остался рядом на все эти годы. Прежде всего, артисты. Жаль только, что годы мимо идут... Но я несколько спектаклей поставил за рубежом, преподаю, живу неплохо - не могу сказать, что получаю меньше, чем тогда, когда работал в театре. Но нет среды и нет больших спектаклей. Наступила пустота». (Интервью «Комсомолке»19 апреля 2017)

[О возрасте] «Возраста своего не чувствую. Ощущаю себя лет на 50. Я очень сильный физически, и все в порядке с мозгами». (Интервью «Комсомолке»19 апреля 2017)

[О секрете семейного счастья и жене] «Любовь и уважение – этого достаточно. С ней очень интересно, она жизнь свою мне посвятила. И ушла из театра в знак поддержки вместе со мной». (Интервью «Комсомолке»19 апреля 2017)

[О влюбленности в своих актрис] «Я и влюблялся в каждую - но это же творческая влюбленность… А в браке важно умение уступить друг другу, помочь в трудную минуту. И раствориться один в другом. Но я совсем не поэт, чтобы об этом рассказывать». (Интервью «Комсомолке»19 апреля 2017)

[О подчинении и подавлении] «Силой, подавлением ничего не добьешься. Я старался увлечь. Понятно, что хореографический текст постановки предлагает хореограф, и нюансы прорабатываются индивидуально с каждым. Тогда артисты не копируют за мной, а стараются быть сотворцами». (Интервью Комсомолки 27 октября 2017)

[О лучшей рекламе спектаклей и случайных людях в театре] «Хочу, чтобы меня понимали и молодые, и люди среднего или почтенного возраста - пытаюсь со всеми завязать диалог, в этом смысл отношений театра и публики. Тем более в зал попадает много случайных людей. И если они впервые попадут на плохой спектакль, то выйдут пустыми через 2 - 3 часа и больше никогда не придут. А хорошие спектакли, которые могут взволновать, и создают театральную публику. А дальше подключится самая лучшая реклама для спектакля - телефон, когда люди рассказывают друг другу о постановке. Афиш хватает на один-два раза. Социальные сети? По-моему, там пока мало потенциальной театральной публики. И пока найдешь полезную информацию, надо пробиться через 95% чепухи». (Интервью Комсомолки 27 октября 2017)

[О соответствии современности] «Я считаю, что много чего можно сказать о мире в целом, раскрывая внутренний мир конкретного человека. Я никогда не занимался воспеванием какой-либо власти, но в тоже время, мне казалось, что я разговариваю на одном языке со своими современниками именно о современности, несмотря на то, что мои спектакли ставились и на тему Средневековья, и на абстрактные темы, и на исторические… А вообще, искусство развивается волнообразно, вот посмотрите, сколько современного в стихах Пушкина, и насколько они находятся вне времени, хотя и написаны в конкретных общественно-политических ситуациях. Диву даешься! А люди, которые обслуживают незначительные моменты истории, уходят в никуда – о них забывают». (Интервью интернет-журналу KYKY 28 января 2016)

[О художнике на баррикадах] «Не думаю, что ему нужно конкретно стоять с древком на какой-то баррикаде. Художнику нужно выразительно и волнующе высказываться через свое творчество, будь он поэтом, писателем, балетмейстером, скульптором…»(Интервью интернет-журналу KYKY 28 января 2016)

[О послушных хореографах] «Я еще раз подчеркиваю, послушные хореографы, художники и композиторы не могут создать даже хоть что-то мало-мальски имеющее отношение к искусству. Чиновники и послушные чиновники не имеют своего мнения, они не знают подлинников, они разрушают сделанное мастерами прошлого. Они лишены уважения к чему либо, кроме сиюминутной выгоды». (Интервью интернет-журналу KYKY 28 января 2016)

[О чиновниках-приспособленцах] «Чиновник в чистом виде – это абсолютный приспособленец. Это человек, лишенный своего мнения, он только исполнитель чужой воли, но и среди них редко, но встречаются талантливые люди. Хотя обычно это серая масса безликих людей, которая цепляется за должность и стул, за возможности руководить чьими-то судьбами, и очень часто судьбами талантливых людей…»

Чиновник, который не может почуять талант, сам никогда не двинет Беларусь вперед в области искусства. Чиновники должны угадывать, иметь чутье на талант, тогда талант будет развиваться, и этим двинет Беларусь к вершине. Вот каким, как мне кажется, должен быть идеальный чиновник». (Интервью интернет-журналу KYKY 28 января 2016)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Валентин Елизарьев: Папа римский мне сказал: «Спасибо за Бога!» (читать далее)

«Подписал контракт на 5 лет»: Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра (читать далее)

Валентин Елизарьев: Семь лет не заходил в театр со служебного входа (читать далее)

Валентин Елизарьев: Думал, в Минске поставлю один спектакль. А остался на всю жизнь (читать далее)

Валентин Елизарьев: Театр в Японии живет уже в XXII веке (читать далее)

Народный артист Беларуси Валентин Елизарьев: С Плисецкой мы дружили почти 40 лет (читать далее)

Валентин Елизарьев: «В Японии не принято дарить цветы на сцене» (читать далее)