Фотофакт: в центре Минска прошло шествие сторонников власти

Участники шествия на площади Независимости, где уже поставили новогоднюю елку.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Небольшую колонну фотокор "Комсомолки" увидел, когда она шла по площади Независимости в стороны Октябрьской площади. Некоторые участники шествия хорошо узнаваемы - они выходят под красно-зелеными флагами регулярно. Кстати, в этот раз участники шли по проспекту Независимости, где второй день включена праздничная новогодняя иллюминация.
Центр столицы украсили световыми конструкциями.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Некоторых участников шествия уже не раз встречали на событиях такого толка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Участники акции вышли на нее несмотря на не самую приятную погоду.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В очередном шествии поучаствовало несколько десятков человек.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Провластные шествия обычно проходят вечером в среду.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Участники шествия на проспекте Независимости.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Во время акции в поддержку властей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ