Фотофакт: в центре Минска прошло шествие сторонников власти

Участники шествия на площади Независимости, где уже поставили новогоднюю елку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Небольшую колонну фотокор "Комсомолки" увидел, когда она шла по площади Независимости в стороны Октябрьской площади. Некоторые участники шествия хорошо узнаваемы - они выходят под красно-зелеными флагами регулярно. Кстати, в этот раз участники шли по проспекту Независимости, где второй день включена праздничная новогодняя иллюминация.

Центр столицы украсили световыми конструкциями. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторых участников шествия уже не раз встречали на событиях такого толка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники акции вышли на нее несмотря на не самую приятную погоду. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В очередном шествии поучаствовало несколько десятков человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Провластные шествия обычно проходят вечером в среду. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники шествия на проспекте Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ