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Фотофакт: в центре Минска прошло шествие сторонников власти

На эту традиционную акцию собралось несколько десятков человек
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
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Участники шествия на площади Независимости, где уже поставили новогоднюю елку.

Участники шествия на площади Независимости, где уже поставили новогоднюю елку.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Небольшую колонну фотокор "Комсомолки" увидел, когда она шла по площади Независимости в стороны Октябрьской площади. Некоторые участники шествия хорошо узнаваемы - они выходят под красно-зелеными флагами регулярно. Кстати, в этот раз участники шли по проспекту Независимости, где второй день включена праздничная новогодняя иллюминация.

Центр столицы украсили световыми конструкциями.

Центр столицы украсили световыми конструкциями.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторых участников шествия уже не раз встречали на событиях такого толка.

Некоторых участников шествия уже не раз встречали на событиях такого толка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники акции вышли на нее несмотря на не самую приятную погоду.

Участники акции вышли на нее несмотря на не самую приятную погоду.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В очередном шествии поучаствовало несколько десятков человек.

В очередном шествии поучаствовало несколько десятков человек.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Провластные шествия обычно проходят вечером в среду.

Провластные шествия обычно проходят вечером в среду.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники шествия на проспекте Независимости.

Участники шествия на проспекте Независимости.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время акции в поддержку властей.

Во время акции в поддержку властей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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