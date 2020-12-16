Посмотрите, какая новогодняя иллюминация зажглась в центре Минска: выбираем, куда пойти на выходных

У главной елки страны появилась такая праздничная арка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом году на главных площадях Минска поменяли концепции праздничного оформления. Так, на Октябрьской площади не только новое убранство для главной елки столицы и страны, но и сразу несколько световых объектов. Это, как известно, излюбленные новогодние фотозоны для горожан.

Один из "луков" с вечерней подсветкой для новогодней красавицы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Октябрьской появились такие световые деревья. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Место для фото прямо у елочки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А на площади Независимости - большие цифры с номером наступающего года. Также тут праздничная елка со своим вариантом украшений.

Большие цифры 2021 - тоже вариант фотозоны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А со стороны проспекта Независимости и улицы Советской - светящиеся шары. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площади Свободы пока что уже знакомые световые конструкции. А вот елка из шаров, ставшая привычной на этом месте за несколько лет, переехала к Белгосцирку.

Знакомые образы вечерней площади Свободы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот спуск на Революционную от Ратуши выглядит очень по-европейски. Фото: Святослав ЗОРКИЙ