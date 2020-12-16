Посмотрите, какая новогодняя иллюминация зажглась в центре Минска: выбираем, куда пойти на выходных

У главной елки страны появилась такая праздничная арка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В этом году на главных площадях Минска поменяли концепции праздничного оформления. Так, на Октябрьской площади не только новое убранство для главной елки столицы и страны, но и сразу несколько световых объектов. Это, как известно, излюбленные новогодние фотозоны для горожан.
Один из "луков" с вечерней подсветкой для новогодней красавицы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На Октябрьской появились такие световые деревья.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Место для фото прямо у елочки.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А на площади Независимости - большие цифры с номером наступающего года. Также тут праздничная елка со своим вариантом украшений.
Большие цифры 2021 - тоже вариант фотозоны.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А со стороны проспекта Независимости и улицы Советской - светящиеся шары.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На площади Свободы пока что уже знакомые световые конструкции. А вот елка из шаров, ставшая привычной на этом месте за несколько лет, переехала к Белгосцирку.
Знакомые образы вечерней площади Свободы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А вот спуск на Революционную от Ратуши выглядит очень по-европейски.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А чуть дальше от площади Свободы - праздничная площадка у Дворца спорта.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ