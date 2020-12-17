Защитные маски вместо карнавальных и корпоративы на улице: собрали советы ВОЗ и Минздрава о праздниках во время пандемии

Минск уже готов к праздникам. Но в этом году они пройдут не так, как раньше Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во Всемирной организации здравоохранения не отрицают, что есть большой риск нового скачка заболеваемости в первые недели и месяцы будущего года. Но ее сотрудники рассказали, как отметить праздники, чтобы в новом 2021-м не пришлось лечиться от коронавируса.

Не толпиться на горнолыжных курортах

- Катание на лыжах не способствует распространению COVID-19, однако ему способствуют переполненные горнолыжные курорты, - отмечает организация здравоохранения.

Поэтому ВОЗ рекомендует странам тщательно пересмотреть правила сезонных мероприятий, чтобы не допускать скопления людей, особенно в условиях ограниченного пространства и закрытых помещений.

Религиозные службы на улице и короче по времени

В этом году, по мнению ВОЗ, религиозные службы должны проходить не так, как раньше. По возможности их стоит организовать на улице. В ином случае - сократить продолжительность и количество присутствующих. Конечно, обеспечить дистанцию, масочный режим и проветривать храмы.

Корпоративы на улице и в масках

Особый риск заражения представляют мероприятия в закрытых помещениях. Даже если там собралось меньше людей, чем обычно. Речь идет, например, о праздничных корпоративах. Именно на таких мероприятиях собираются вместе люди - молодежь и пожилые, из разных семей. Поэтому корпоративы лучше организовать на улице, но даже там следует соблюдать дистанцию и быть в масках. Не карнавальных. Если без мероприятия в помещении никак не обойтись, людей там должно быть как можно меньше, а помещение должно проветриваться.

- Люди могут чувствовать себя неловко из-за необходимости носить маску и соблюдать физическую дистанцию, находясь среди друзей и родственников, но эти меры играют значительную роль в защите здоровья и обеспечении безопасности каждого, - уточняет ВОЗ. - Уязвимым людям, а также друзьям или родственникам старшего возраста может быть очень сложно настаивать, чтобы их близкие соблюдали по отношению к ним физическую дистанцию.

Не ездить в переполненном транспорте

Если на праздники вы собираетесь поехать к близким, выберите транспорт, который не будет переполненным. Если говорить о заграничных поездках, что для белорусов сейчас слегка утратило актуальность в связи с закрытием границ на выезд для многих категорий граждан с 21 декабря, в некоторых странах требуют справку об отрицательном результате теста, а в других - соблюдать карантин. ВОЗ просит соблюдать эти правила.

А КАК У НАС?

Праздники советуют отмечать дома, а минским кафе нельзя проводить корпоративы

Рекомендации белорусского Минздрава похожи на советы от ВОЗ.

- Мы призываем население не посещать общественные места (рестораны, кафе, корпоративы), ограничить посещение родственников, потому что есть определенный риск, особенно для возрастных людей с хроническими заболеваниями. Новый год - это действительно домашний праздник, - сказал главный санврач страны Александр Тарасенко в эфире телеканала «Беларусь-1».

Также минская санэпидемслужба призывала минчан отмечать новогодние праздники дома и исключить походы в гости. А Мингорисполком запретил кафе и ресторанам проводить закрытые и заказные корпоративы. Родителей школьников и детсадовцев попросят не приходить на утренники. Вместо этого предлагают воспитателям записать видео и отправить мамам и папам.

А КАК У НИХ?

В Великобритании разрешили на праздники встретиться родственникам

В Вильнюсе из-за ситуации с коронавирусом отменили традиционные праздничные мероприятия, хотя готовились к ним еще с лета. Например, одну из традиционных ярмарок у елки с глинтвейном, праздничными сладостями и сувенирами отправили в интернет.

В Киеве праздновать Новый год впервые будут без фуд-кортов, больших концентров и массовых гуляний. А около главной елки обещают много видеокамер, чтобы киевляне и не только смогли побывать на елке онлайн.

А вот власти Великобритании сообщили о смягчении карантинных мер на время рождественских праздников - с 23 до 27 декабря. Но даже такие запреты там жестче, чем у нас. На пять дней семьям, живущим отдельно, разрешили встретиться и провести время вместе. Но максимум это три семьи. И люди должны заранее определиться, с кем именно они проведут праздники, спонтанных встреч не получится.

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