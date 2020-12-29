В декабре 2020 в правила выдачи больничных внесли изменения - терапевтам дали больше полномочий при выездах на дом к пациентам.Теперь при посещении пациентов с коронавирусом на дому терапевтам поликлиник разрешено выписать больничные листы также и контактам первого уровня. Эти правила регламентируются постановлением №705 Сомина Беларуси, подписанным 7 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Минздрава.Это означает, что теперь, выезжая к пациенту с подтвержденным коронавирусом, так называемая мониторинговая группа поликлиники будет устанавливать факт наличия у болеющего ковидом контактов и их уровней.В Минздраве пояснили, почему было принято такое решение.По словам начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Инны Карабан, это позволит снизить нагрузку на поликлиники. Медикам, которые посещают заболевших на дому, не придется повторно приходить в эти же очаги, но уже к контактам первого уровня, после того, как врачи санитарно-эпидемиологической службы их подтвердят. Мониторинговая группа поликлиники может сама определить круг контактных лиц и сразу выдать им больничные листы, сообщает БелТА.Подпункт 1.1 Постановления, в котором говорится о том, что «факт наличия у гражданина контакта и его уровень могут устанавливаться должностными лицами: организаций здравоохранения при их посещении (выезде) по месту жительства или месту пребывания гражданина, имеющего инфекцию COVID-19», вступил в силу 7 декабря.Другие изменения, касающиеся правил выдачи больничных, произошли в ноябре. В Минздраве приняли решение о том, что во время пандемии выдавать больничные могут не только врачи, но и медики со средним образованием. Эти меры были приняты для оптимизации работы амбулаторно-поликлинической сети и снижения нагрузки на врачей. Для этого 10 ноября Александром Лукашенко был подписан документ (Прим.: приказ №1191), который будет действовать только на время подъема инфекционной заболеваемости в стране.- Данным приказом предоставляется право некоторым медработникам со средним специальным медобразованием проводить экспертизу пациентов на предмет временной нетрудоспособности на время эпидемического подъема, - пояснили в Минздраве.Право выдавать больничные предоставлено не всему медперсоналу со средним специальным образованием, а только утвержденным в Минздраве работникам. Как подчеркнули в ведомстве - «только самые высококвалифицированным». Выдавать листки нетрудоспособности эти специалисты смогут на срок не более 10 календарных дней.В Минздраве отметили, что такая практика является традиционной и применяется в эпидемические подъемы заболеваемости гриппом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИнфекционист Никита Соловей: «В первые дни коронавируса тесты на антитела могут быть ложноотрицательными»Врач рассказал, как облегчить течение заболевания в домашних условиях, при какой температуре и сатурации бить тревогу (ПОДРОБНЕЕ...)Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом, если дома есть больнойПо словам специалиста, между заражением и заболеванием существуют большие различия (ПОДРОБНЕЕ...)