10 тысяч за 3 дня: открытки с цитатами Короткевича от А1 вызвали ажиотаж по всей стране

Акция оказалась настолько востребованной, что весь тираж в 10 000 разлетелся за три дня. Но тех, кто не успел их получить, хотим обрадовать – цифровые версии открыток в высоком качестве можно скачать на сайте А1.

Для проекта «ПаштоўкА1», который продолжает информационную кампанию #Караткевіч90 к 90-летию со дня рождения знаменитого писателя, компания А1 отобрала десять самых известных и вдохновляющих цитат классика: «Рабі нечаканае», «Быў. Ёсць. Буду», «Кожны чалавек носіць сваё неба з сабой» и другие. Белорусская художница Ника Сандрос проиллюстрировала их с помощью сказочных персонажей – сов-белорусов, а также органично вплела в сюжеты элементы национального орнамента.

Наборы этих открыток были развезены по всей Беларуси, чтобы с 15 декабря посетители любого из 85 фирменных магазинов А1 могли бесплатно получить свое поздравление от Короткевича. Акцию поддержала кофейня «Инклюзивный бариста» в центре цифровых услуг А1 в Минске. Также открытку получают покупатели виртуального магазина А1 – ее доставляют вместе с онлайн-заказом,

«Чтобы напомнить про вклад Владимира Короткевича в национальную культуру и рассказать о нем как о человеке, к 90-летию со дня рождения этого выдающегося писателя мы начали информационную кампанию #Караткевіч90. Известно, что Короткевич часто поздравлял своих родных и близких открытками, которые рисовал сам. Мы рады, что наша идея поздравить друг друга с Рождеством и Новым годом посланиями от классика оказалась настолько востребованной», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Первой получила и подписала открытку близким Елена Синкевич – племянница и единственная наследница знаменитого писателя. Еще несколько открыток она отправила в особые места, связанные с жизнью и творчеством Владимира Короткевича: в Киевский национальный университет Тараса Шевченко, где учился писатель, Общественную библиотеку белорусской литературы имени Владимира Короткевича в Таллине, Музей Владимира Короткевича в Орше и оршанскую среднюю школу № 3, где есть отдельный музейный зал его памяти.

Все желающие могут скачать себе каждую из десяти открыток, выпущенных в праздничной серии, на сайте А1.