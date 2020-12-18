«Не весело»: заработки белорусских артистов на новогодних корпоративах упали в 4-5 раз

Александр Солодуха по-прежнему самый желанный артист на корпоративах. Фото: личный архив

Декабрь в шоу-бизнесе весь год кормит. На это время у артистов и ведущих мероприятий обычно запланирован максимум концертов. Оно и понятно – люди празднуют Новый год и жаждут развлечений. Но только не в этот раз. Если охарактеризовать ситуацию с «елками» одним словом – то это слово катастрофа, такого провала у белорусских артистов еще не было. Причины предсказуемы: эпидемия коронавируса, экономическая ситуация и общественно-политические события в стране. А как следствие - непраздничное настроение. Как говорят потенциальные клиенты, «не весело в душе». Если коронавирусом в декабре заболел руководитель – наверняка последует отказ в проведении корпоратива. Подчиненные не станут веселиться сами, когда шеф на больничной койке.

Вместо живого бэнда – одинокий саксофонист

Концертный директор, который просил не называть свое имя, признался, что из семи мероприятий у него отменились все семь.

- Хорошо, что в саму новогоднюю ночь казино не отказалось от моих услуг, хоть немного заработаю, - посетовал он.

Директор праздничного агентства, который тоже захотел остаться анонимным, рассказал нам:

- Ноябрь этого у всех артистов оказался провальным. В декабре ситуация чуть оживилась – но все равно количество заказов в 4-5 раз меньше, чем в прошлом году. Раньше наши постоянные заказчики могли потратить 100-150 тысяч рублей только на программу – это приличный бюджет, включающий в себя и гонорары артистам, и хороший звук, и свет. А в этом году наши клиенты решили вообще ничего не проводить. Особенно все плохо в госсекторе. Планируют корпоративы частные предприятия, связанные с IT-сферой, они заказывают мероприятия в среднем на 150 человек. При этом деньги выделяют уже совсем не те. Нам пришлось поджаться с техперсоналом – сейчас с артистом выезжает один человек, который выполняет функции и директора, и звукорежиссера, и водителя. Если надо, сами привозим компактное оборудование на килловат-полтора. Живой бэнд сейчас могут потянуть очень немногие, в основном, гонорара хватает на саксофониста или гитариста, чтобы артист выглядел на сцене совсем уж одиноко.

Локдаун послал шоу-бизнес в нокаут

Ведущие мероприятий сейчас размещают саморекламу в соцсетях, где открытым текстом предлагают свои услуги на праздник. Раньше такого не было – максимум, что писали: появились свободные даты в декабре-январе. Сейчас свободные даты практически все.

Денис Дудинский ведет некоторые мероприятия онлайн. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Известный ведущий Денис Дудинский сказал, что лично у него приглашений стало в два раза меньше. При этом многие мероприятия перешли в онлайн:

- Как раз веду сегодня такое мероприятие онлайн. Как это технически будет выглядеть, не знаю, на месте сориентируюсь, техническую сторону не я готовлю. Может быть, через Zoom.

Какой же праздник без Александра Солодухи! Фото: личный архив

Александр Солодуха рассказал нам: если в прошлом году у него за два зимних месяца было 55 корпоративов, то сейчас запланировано только 11: «Правда, ни один не отменился, и заказы потихоньку прибавляются. Демпингую ли я? Нет, но работаю по личной договоренности с организациями».

Аня Шаркунова старается давать работу своим музыкантам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Певица Анна Шаркунова сказала, что у нее 5 корпоративов уже подтверждены, и еще один пока под вопросом.

- Я считаю, лучше пять, чем ничего. Если бы сама общалась с заказчиками, наверное, работала бы везде бесплатно, - смеется Шаркунова. - Но агентство, которое меня предлагает, не снижает гонорар. Я выступаю с живыми артистами, а не с флешкой, и хочу, чтобы все было качественно и красиво. У музыкантов сейчас очень тяжелая ситуация с выступлениями, стараюсь их поддерживать.

Владимир Пугач не снижает гонорар даже во время экономического кризиса. Фото: Алексей ВАРГАН

Лидер группы J:Морс Владимир Пугач тоже говорит, что корпоративов в этом году меньше, чем хотелось бы:

- Я даже не могу назвать конкретное количество. Звонки есть, нас вроде как ждут, но предоплату не вносят – мало ли что. Поэтому, пока мероприятие не состоялось, я не могу сказать, что у нас точно есть этот заказ. Но мы знаем себе цену и не снижаем гонорар даже в этой сложной ситуации. Люди, которые нас заказывают, знают, что мы все сделаем на высшем уровне.

- Сказалась ли политическая ситуация на выборе артистов?

- Думаю, да. Общество поляризуется, происходит потребительский экстремизм – это мы будем брать, а это нет, этого поддержим, а этого не станем. На мой взгляд, это плохо, я не поддерживаю такое отношение к артистам, это деструктивно влияет на нашу жизнь.

Пострадали от локдауна не только артисты – они, если можно так выразиться, лишь вершина «пищевой цепочке» - в отчаянном положении осветители, техники, звукорежиссеры, прокатчики концертной аппаратуры. Все они в этом году «на бобах».

Без медицинской маски праздника не будет

Не лучше положение у кафе и ресторанов. В Минске, к примеру, горисполком запретил проводить там корпоративы. А в целом по стране представители говорят, что люди звонят и интересуются, но желающих приехать заключить договор - единицы. При этом снижать цены в ресторанах не готовы – считают, что лучше вовсе отказаться от корпоративов. Да и масочный режим в общественных местах никто не отменял, в том числе и на корпоративах. Речь идет вовсе не о маскарадной маске, а медицинской, и не совсем понятно, как гостям есть и пить, не снимая ее. Есть и другие антиковидные меры – гостей предполагается рассаживать на безопасном расстоянии, а кальяны в общественных заведениях вовсе запрещены.

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