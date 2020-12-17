«Даша учится ходить - для нее это подвиг»: 6-летней малышке из Жабинки срочно нужна помощь

Даше Спивак нужна постоянная реабилитация. Фото: из семейного архива

Дашенька родилась здоровенькой малышкой с весом 4060 граммов и ростом 55 сантиметров. Все было хорошо, на четвертые сутки малышку и маму выписали из роддома. Но внезапно у Даши начались судороги и ее забрали в ренимацию. Девочке поставили диагноз: энцефалит, вирусная этиология. 8 суток она провела в медикаментозном сне.

С тех пор уже шесть лет родители девочки ведут борьбу за ее здоровье. День за днем Даша занимается со специалистами, и прогресс есть. Она умеет самостоятельно садиться, вставать на колени, пытается ползать.

- Даша очень плохо разговаривает. Но врачи говорят, что надо продолжать работать, чтобы не потерять приобретенные навыки. На данный момент мы усердно учимся ходить. Сейчас дочка ходит с опорой. Для нас такие успехи - подвиг, - рассказывает Тамара, мама Даши.

Даша постоянно проходит реабилитацию, как за границей, так и в Беларуси. Сейчас она находится на лечении в центре детской реабилитации в Санкт-Петербурге.

- Мы раньше ездили на лечение к китайским специалистам, но нашли альтернативу в России, где лечение гораздо дешевле. Здесь хорошие специалисты, индивидуальный подход, - говорит Тамара. - У нас идет вторая неделя лечения, но на еще одну неделю реабилитации деньги не собраны. Получается, что мы не пройдем весь курс. На данный момент нам не хватает 1863 белорусских рублей.

Муж Тамары работает машинистом катка в дорожной организации, и его зарплата уходит на оплату занятий дома с инструкторами. Сама Тамара ухаживает за дочкой и воспитывает младшего сына.

- Без реабилитации Даша бы просто лежала и ее скрутила спастика. Единственный вариант поставить ее на ноги - это постоянная реабилитация со специалистами, что мы и делаем. Будем рады, если нам помогут собрать недостающую сумму!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 109 Беларусбанка - г.Жабинка, ул.Советская, 7; УНП 200246676; МФО AKBBBY21100.

Белорусские рубли: транзитный счёт BY30AKBB38193821092351000000 на благотворительный счёт BY49AKBB31340000044101020109 в центре банковских услуг 109, бессрочный

Доллары: транзитный счёт BY07AKBB38193821048781000000 на благотворительный счёт BY65AKBB31340000043961020109 в центре банковских услуг 109, бессрочный

Евро: транзитный счёт BY07AKBB38193821048781000000 на благотворительный счёт BY56AKBB31340000044161020109 в центре банковских услуг 109, бессрочный

Российские рубли: транзитный счёт BY07AKBB38193821048781000000 на благотворительный счёт BY72AKBB31340000044021020109 в центре банковских услуг 109, бессрочный.

Назначение платежа: сбор денежных средств на имя Спивак Тамары Вячеславовны для лечения дочери Дарьи Сергеевны Спивак.

Можно пополнить баланс номера МТС:

(+37529) 8-460-460. Номер оформлен на имя Спивак Тамары.

Можно также перечислить деньги на банковские карточки:

Карта Белгазпромбанка: 5299 2283 1066 3428. Срок действия: до 03/2023. Карточка оформлена на имя Спивак Тамары.

Карта Мтбанка: 5351 0412 7270 8023. Срок действия: до 03/21. Карточка оформлена на имя Спивак Тамары.

Карта Беларусбанка: 4255 1901 8741 3722. Срок действия: до 07/21. Получатель: TAMARA SPIVAK

Электронные кошельки:

Яндекс деньги: 410016481447161

Адрес для почтовых переводов: 225101 г.Жабинка, ул.Молодежная д.14, кв.22, Спивак Тамара Вячеславовна.

Контакты:

Тамара, мама Даши: (8029) 846-04-60