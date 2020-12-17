«Катался на тележке, где были сок и карамелька»: 7-летнего мальчика, который потерялся в Минске, нашла администратор магазина

Ребенок убежал после того, как его забрали из сада. Фото иллюстративное Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Данила Лебедев пропал в Минске на улице Некрасова после того, как мама забрала его из сада.

- Мама забрала двоих своих сыновей из нашего садика. Она ушла в 14.09, а в 14.25 – 14.30 позвонила мне и сказала, что старший ребенок убежал, - говорит заведующая минским ясли-садом 434 Зоя Сташкевич. - Я ей настоятельно посоветовала обратиться в милицию. С 15 часов они начали поиски. Это не вина нашего детского сада: у нас видеонаблюдение везде, родители заходят по карточкам, попасть в наш сад непросто. Мама немножко не досмотрела, но у всех бывает – у нас у всех было состояние, скажем мягко, шока.

Пока милиция искала Даниила по всему городу, примерно около 19 часов ничего не подозревающая о поисках ребенка администратор магазина «Охотский» обратила внимание на мальчика, который катался на тележке в торговом зале.

- Его семья – наши постоянные покупатели. Они живут неподалеку, часто заходят к нам в магазин, - говорит Ирина Коледа, администратор магазина «Охотский». - Я работала в торговом зале, и заметила, что Даня катается на тележке. Подумала, что родители что-то покупают, а он отошел в сторону. Потом взглядом окинула торговый зал – родителей не заметила.

Какое-то время Ирина пыталась определить, с кем ребенок пришел в магазин, но ни его родителей, ни бабушки с дедушкой неподалеку не было.

- Я его остановила и спросила, с кем он. Сказал, что один. Такого никогда раньше не было, он еще детсадовский ребенок и всегда был вместе с родителями. В тележке у Даника лежал сок с трубочкой и карамелька «Арбузик». Но купить их он не мог, не было денег. Я спросила, кто его сюда привел – ответил, что пришел один. Номер маминого телефона Даник не знал. Я стала спрашивать у покупателей – мало ли, вдруг среди них были бы его соседи. Никто его не узнал, поэтому я решила сама отвести Даника домой.

На улице, вспоминает Ирина, было уже холодно и темно. До дома Даниила оказалось недалеко – 8 минут медленным шагом.

- Он кое-как меня довел до дома, подъезд мы тоже с трудом определили. Подошли к одному – он говорит: «Нет, я наверное не тут живу». Подошли к другому – он предложил на скамеечке посидеть. Я говорю, мол, Данечка, поздно уже. Он спросил: «Вы замерзли уже?». Рядом с подъездом я увидела еще одного нашего постоянного покупателя. Он сказал, что знает, где живут родители Даника.

«Это гиперответственная семья, у них двое детей»

В квартире на тот момент, вероятно, никого не было. Ирина стала звонить в двери соседей.

- Все удивлялись, говорили, что Даня никогда не терялся. Нашли телефон мамы мальчика, позвонили ей, а через несколько секунд мне перезвонили из милиции удостовериться, действительно ли этот мальчик, которого они ищут. Я не знала, что он уже разыскивался на тот момент. Даню я оставила у соседки – так мы с ним и расстались. Пожелала ему больше не теряться.

Юрий, который узнал мальчика и открыл Ирине дверь в подъезд, удивлен тому, что мальчик потерялся.

- Это гиперответственная семья, у них двое детей. А еще удивлен тому, что ребенок сам преодолел такое расстояние – это 8-10 км, пешком бы он не дошел: скорее всего, сел в транспорт и приехал.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В январе 2018 года трое детей 3-4 лет сбежали из детсада в Светлогорске и доехали на поезде до Жлобина. Их обнаружили работники обнаружили работники Белорусской железной дороги.

- Когда мы отправлялись, помощник машиниста услышал в окно, как осмотрщик вагонов крикнул с перрона, что в «поезде малолетки». Подумал, наверное, подростки, которые могут пить, курить, обрисовывать стены, и отправил туда помощника машиниста - посмотреть. Он вернулся и говорит, что там дети совсем маленькие едут, по 3-4 года, без родителей, - рассказывал «Комсомолке» машинист Евгений Новик. В Жлобине малышей передали милиции, а оттуда уже отвезли в Светлогорск.

Воспитателя садика и заведующую после этого случая уволили. В детсадах после инцидента стали массово устанавливать видеонаблюдение.

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