Лукашенко пригласил на лечение папу римского: «Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение»

Александр Лукашенко встретился с архиепископом Клаудио Гуджеротти. Фото: БелТА

«Я очень рад, что его святейшество папа Франциск направил вас в Беларусь. Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний папа римский Франциск, с моей точки зрения, это народный человек. Это меня очень прельщает", - сказал Александр Лукашенко.

Клаудио Гуджеротти занимал должность апостольского нунция в Беларуси в 2011 - 2015 годах.

Александр Лукашенко попросил передать папе римскому поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья.

«Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники - болеть нам некогда. Но если что - сразу к нам», - передает БелТА слова Лукашенко.

Президент назвал визит Гуджеротти хорошим знаком:

«Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть».

Затем между президентом и архиепископом состоялся такой диалог:

- К сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании вам надо снова в Беларусь возвращаться.

- После Великобритании может быть пенсия. Там не видно солнца - опасно для здоровья.

Напомним, что 31 августа не впустили в страну митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из Польши. В Госпогранкомитете такое решение объяснили тем, что его паспорт внесен в список недействительных документов.

11 сентября Минск посетил представитель Святого Престола архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он встречался с главой МИД Владимиром Макеем. А 2 ноября Александр Лукашенко напомнил о ситуации с Кондрусевичем, сказав, что тот «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

На прошлой неделе Кондрусевич заявил, что собирается подавать в Ватикан прошение об отставке.

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