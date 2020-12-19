Продавцы с Нового Лебяжьего: «Все будет хорошо, но уже точно не в этом году»

"Новый Лебяжий" находится под Минском Фото: Виктор ПАЖИТОК

Рынок «Новый Лебяжий», который находится в 8 километрах от МКАД в деревне Таборы, не такой уже и новый: открылся он в начале весны 2020 года, переехав из Ждановичей. Площадку «старого» Лебяжьего отдали под застройку жилья. Многие минчане, на протяжении многих лет закупавшиеся на прежнем рынке, сомневались, что новое местоположение за кольцевой будет так же удобно для покупателей.

Мы решили съездить в Новый Лебяжий» в рамках нашего новогоднего мини-сериала (о том, как обстоят дела с торговлей на Экспобеле - вот здесь) с целью прицениться к праздничному ассортименту и проникнуться буйством красок ёлочных игрушек и яркой мишуры.

Надо сказать, что «Новый Лебяжий мы уже посещали весной: тогда дорога не показалась труднодоступной - добирались своим ходом, на машине. В этот раз решили испытать на себе работу общественного транспорта.

Отправная точка - у метро "Каменная горка". Фото: Виктор ПАЖИТОК

Стартуем от «Каменной горки», отсюда должны отправляться бесплатные маршрутки и автобус (тоже бесплатный, с периодичностью движения раз в час). Но на остановке информации о таком транспорте не нашел. Периодически на ней притормаживают пригородные маршрутки, идущие в Островец и Воложин. Останавливается здесь, как выяснилось даже бус от Robinson Club.

- Кто последний на Лебяжий? - неожиданно спрашивает у нескольких стоящих на остановке людей пенсионерка с объемной и пока еще пустой сумкой в руках.

- Я, женщина, я крайний, за мной будете, - отвечает ей стоящий у дороги парень.

Выясняется, что очередь есть, значит, и транспорт будет. Остается только ждать, став в конец разобщенной очереди. Так и поступаю.

На подъехавшем коричнево-рыжем двухдверном автобусе крупная надпись «Служебный». Увидев его, народ оживился: действительно бесплатный автобус едет на нужный нам рынок - об этом информирует таблички за лобовым стеклом. Через 15 минут мы были у цели.

Вокруг рынка - белым-бело, порывистый ветер освежает и бодрит. Пассажиры автобуса, выйдя из него, быстро превращаются в активных покупателей и проворно рассеиваются между рядами. Их - рядов - здесь относительно немного: один длинный, где торгуют овощами и фруктами, он разделен на оптовую и розничную части. Дальше - пять-шесть рядов: вещи, бытовая химия, хозяйственные принадлежности. Не теряя времени, идем туда: по логике, именно здесь нас ждет праздник - новогодний ассортимент.

Покупателей, кажется, меньше, чем продавцов Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Всё будет хорошо, но уже точно не в этом году, сама видишь: торговли - ноль! – слышу разговор двух продавцов.

- Это понятно, но хоть что-то продать сегодня было бы неплохо. А то стоим, холодно, мокро...

Действительно, то ли приехали мы не вовремя (в первой половине буднего дня), то ли погода не способствовала (шел снег вперемешку с дождем), но покупателей на рынке - мало. Продавцы тем временем ходят к друг другу в гости - пообщаться и попить кофе.

Тем лучше для нас - без толкотни и в безопасной эпидемиологической обстановке выберем новогодний товар. Но точки, торгующие куртками, сменяют боксы с джинсами и байками, шапками, перчатками, обувью - а где нужные нам шары и гирлянды?

Чего только нет на рядах Фото: Виктор ПАЖИТОК

«ЕЛКА «ПОСЛЕДНЯЯ» ЗА 90 РУБЛЕЙ И ШАРЫ ЗА ДЕСЯТКУ

Но все же, кто ищет, тот всегда найдет, пусть и в довольно ограниченном количестве. Так, вопреки ожиданиям, лесов новогодних деревьев на пригородном рынке нет.

- Берите елку, - говорит продавец.

Лесная красавица. Последняя Фото: Виктор ПАЖИТОК

На листе формата А4, приколотом к ней, написано: «Последняя. 90 р. 2,2 м».

- Последняя? Все распродали?

- Да, других у меня больше нет. Но и было немного, а за такие смешные деньги – раскупили. Здесь вообще мало кто на новогоднем товаре специализируется, на него особо не ставят.

- Почему?

- Покупатели больше продуктами приезжают, много оптовиков из регионов. Им не до Нового года, они здесь купили овощи-фрукты, у себя продали. Берите елку, отдам за 85, скидку сделаю.

- Нет, спасибо, какая-то она у вас, ну, скажем, уставшая,- решительно отказавшись от последнего в своем роде новогоднего символа, двигаемся дальше.

«ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ БЕРУТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НОВОГОДНИЕ АТРИБУТЫ»

Шары и гирлянды на рядах Нового Лебяжьего отыскать можно. Цены разные, но вполне демократичные: набор, в который входят шестнадцать средних шаров, четыре маленьких и две игрушки-сосульки, предлагают за 12 рублей. В другом месте коробка с двенадцатью среднего размера шариками обойдется ровно в два раза дороже - просят 24 рубля. Средний ценник среднего набора шаров – от 10 рублей. Бусы на елку - по два, полтора метра мишуры – от одного рубля.

Новогодний товар отыскать сложно, но реально Фото: Виктор ПАЖИТОК

Совсем немного на рынке электрических гирлянд. Стоят они тоже по-разному: приличная (с виду - есть надежда, что переживет больше, чем сезон) трехметровая гирлянда с двадцатью лампочками, скрытыми в белые пластиковые шары - 25 -30 рублей. Есть варианты попроще за 10-15 рублей. Как и на «Экспобеле», на прилавках «Нового Лебяжьего» рядом с новогодней продукцией соседствуют маски в ассортименте. Интересуюсь ценой.

Маски в ассортименте Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Одноразовые есть разные. По восемь и десять рублей за пачку, в ней – 50 штук.

- Берут?

- Да, но сегодня слабо, народа мало - то ли испугались люди погоды, то ли еще чего. По выходным людей больше, маски покупают. Но вообще, торговля не ахти, но одноразовые маски продаются явно лучше, чем новогодние аксессуары, - говорит продавец.

Чтобы не уезжать с пустыми руками, беру пачку одноразовых масок и упаковку простых, но показавшихся оригинальными, синих елочных игрушек в форме шишек.

Обойдя все без исключения ряды, убедился: если на "Новом Лебяжьем" не запасетесь новогодней атрибутикой, то без фруктов точно не вернетесь - здесь они действительно дешевле, чем на рынках в черте города.

С фруктами на рынке проблем нет Фото: Виктор ПАЖИТОК

В этом убедился, двигаясь в сторону остановки в сторону Минска. Пройти мимо фруктового ряда невозможно - он ровно на пути к выходу. Во фруктовом царстве красочно и ароматно: абхазский крупный мандарин - 3 рубля за кило, столько же стоит мандарин из Испании; хурма «Королек» (ценник сообщил, что грузинский) отдают за 2 рубля, гранаты - от 4 рублей за кило. Это если покупать в розницу, а если брать два-три ящика, то посчитают по оптовой цене, выйдет еще дешевле.

Решаю, что не только шары и гирлянды создают новогоднее настроение, но и оранжевая радость - мандарины. Беру три кило и иду на маршрутку.

Фрукты - ящиками! Фото: Виктор ПАЖИТОК

Подождать ее пришлось минут 15-20, люди сами организовывают очередь, подсчитывая, хватит ли им мест в ближайшей машине. Правда, подъехавшую маршрутку брали на абордаж безо всякой очередности: стоя ехать запрещено, а ждать следующую в чистом поле на ледяном ветру - не самое приятное занятие.

Маршрутку придется подождать. А потом еще и постараться вместиться в нее Фото: Виктор ПАЖИТОК

ЧТО ПОЧЕМ НА РЯДАХ «НОВОГО ЛЕБЯЖЕГО»

Елки искусственные - от 80 рублей

Шары - от 10-12 рублей за набор

Бенгальские огни – от 70 копеек (маленькие) до 2,5 рубля (большие)

Апельсины – от 4 рублей за кг

Морковь, свекла, картошка - от 80 копеек за кг

Чеснок – от 5 рублей за кг

Бананы – от 2 рублей за кг

Киви - от 3 рублей за кг

Виноград - от 2,5-3 рублей за кг

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