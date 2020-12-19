Предсказания для Беларуси и мира на 2020 и 2021 годы: что пророчили гадания на Таро, что сбылось и чего ждать

Пока ученые не нашли спооб точно предсказывать будущее, остается обратиться к гадалкам и "погадать на короля". Фото: pixabay.com.

После того, как о событиях в Беларуси узнал весь мир, интернет заполонили ролики гаданий на будущее страны. Кажется, все хотели узнать, что же дальше будет: видео некоторых раскладов на картах таро люди просмотрели более 700 тысяч раз! Отсюда и начались гадания, сделанные буквально жуком и жабой. Чтобы сэкономить время, мы поступили хитрее и нашли известных тарологов, которые делали расклады на картах до выборов в Беларуси, а потом сравнили с тем, что они говорили позже.

Анна Ефремова: «Экономический рост возможен только при женщине»

У таролога из Украины Анны Ефремовой появилось почти 300 тысяч подписчиков на канале в youtube после того, как в конце 2019 года она предсказала выборы в Беларуси, которые вызовут возмущение.

- По карте «колесо фортуны» происходят события, которые невозможно изменить. Начинается новый этап через карту «Смерть», Беларусь будто сгруппируется, чтобы не потерять свой ресурс. Что-то сильно поменяется, в воздухе зацарит другая атмосфера, люди почувствует, что все будет не так как раньше. Это похоже на пыль, которая не заметна до тех пор, пока не соберется в клубок. Но что касается смены власти в стране, сомневаюсь, что это произойдет, - сказала Анна Ефремова, гадая на 2020-й в Беларуси. – Да и вторая кандидатка вызовет недовольство собой, если станет на пост президента.

К концу 2020 года гадалку завалили просьбами повторить свой расклад, и она отвечала с помощью карт на вопросы подписчиков.

«В 2021 году у Беларуси и Украины не будет никаких отношений, здесь чувствуется влияние третьей стороны. Какая-то затаенная обида со стороны Беларуси. Отношения с Россией похожи на кабалу, из которой непросто выбраться. В какой-то момент Россия повернется так, как никто не ожидает. Но это произойдет позже, не в 2021 году. Смена власти принесет экономически другую позицию, а экономический рост возможен только при женщине», - предрекает Ефремова.

Современные прорицательницы уже не нуждаются в черных котах и метле, а вовсю используют современные технологии. На фото: Анна Ефремова.

Марина Дар: «Люди из Америки, наоборот, будут приезжать сюда»

Российская гадалка и психолог Марина Дар сделала расклад на таро в день выборов в Беларуси, 9 августа. Она спросила карты о том, что произойдет в Беларуси 10-17 августа и последующий месяц.

- Военные возьмут протесты под свой жесткий контроль... Все будет очень и очень болезненно… Это просто колоссальная борьба, в раскладе выпало много масти Мечей. Начавшееся протестное движение объединит женщина. Мировое сообщество в происходящем в Беларуси увидит нечто новое, какую-то новую концепцию...

Спустя месяц гадалка рассказала о санкциях и дальнейшем движении протестов. Окзалаось, что к ней обратилось много людей из Беларуси, которые просили сделать расклад, стоит ли им уезжать из страны. Оказалось, не стоит – лишь первая половина 2021 года будет тяжелой.

- Сейчас вектор полюсов меняется: там, где было стабильно, наступит хаос. Люди из Америки, наоборот, будут приезжать сюда. Вначале появится две системы, одна будет противодействовать другой. Будет какая-то Княгиня, попытается проиграть в Беларуси свой злой план, который стране не нужен будет, но в итоге окажется в плену, ничего не выйдет. Этому помешает какая-то фундаментальная сила в лице мужчины, который сделает упор на свой род и традиции.

Если в первой половине года у таролога есть вопросы к стабильности, то во второй перед Беларусью открываются очень хорошие перспективы, потекут денежные вливания. «Болезненный период закончится и появляется надежда, энергия и движение», - говорит она.

Во многих раскладах выпадали одни и те же карты: Отшельник и Смерть. Фото:pixabay.com.

Анна Вегдаш: «К концу декабря выставят какие-то ограничения»

Еще одна украинская гадалка на картах таро Анна Вегдаш делала расклад для Беларуси на 2019-2023 годы. Если вкратце, то в 2019 году не случится никаких изменений, которых бы хотели люди. В 2020 году – борьба внутри страны, на 2021 год выпала карта выбора и объединения внутри страны, в 2022 году все тайное станет ясным, а в 2023 году придут проблемы с экономикой, а по долгам платить будет нечем. В начале декабря она снова сделала расклад для страны на ближайший месяц.

- К концу декабря выставят какие-то ограничения. Возможен комендантский час, например. К середине месяца могут закрыть границы. Стремный у вас конец месяца будет: сразу два великих аркана – Суд и Дьявол. Вам могут пытаться перекрыть дезинформацию или оградить от алкоголя. К 21 декабря обострится противостояние, - вещает Анна Вегдаш в окружении шерстяных подушек.

Канал «Ваше таро»: «Жизнь в стране станет бурлить, как котел»

На популярном ютуб-канале «Ваше таро» в 2019 году говорилось, что Беларуси предстоит очень решительный год, столкновения и разногласий власти и народа, которые приведут к кардинальному изменению ситуации в 2021 году. А вот в 2022 году все успокоится, вероятны демократические выборы с победой женщины. В мае 2020 вышел еще и прогноз на выборы президента, в котором говорилось: «С выборами возникнет очень сильная проблема, будет нехватка помощи и денег».

В декабре на канале вышел прогноз на 2021 год для Беларуси. Если верить ему, то белорусам будет поступать много предложений, причем удачных.

- Произойдет приятный сюрприз, победа или удача, о которой все мечтали. Одни тузы выпадают, жизнь в стране станет бурлить, как котел. Перемены к лучшему, но важно не упустить этот шанс.