Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 декабря 2020 года: ученые рассказали, почему в пандемию полезно болеть простудой и где чаще всего заражаются

В Беларуси - вторая волна коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки, по последним данным Минздрава, в республике выявлены 1 834 новых случаев COVID-19, выписаны – 2 024 человека. Напомним, что 16 декабря в стране прирост заболевших за сутки был 1 838. Всего за время распространения коронавируса в Беларуси выявлены 167 731 человек с COVID-19, выздоровели 145 397 пациентов.

С начала пандемии на территории республики уже умерли 1 299 пациентов с выявленным коронавирусом. Восемь из них - за последние сутки. Также в Минздраве рассказали, что специалисты провели 28 807 тестов за сутки, а всего - 3 миллиона 688 тысяч 179 таких анализов.

Медики рассказали, почему во время пандемии полезно болеть обычной простудой

Британские ученые нашли в крови некоторых людей антитела к COVID-19, хотя было точно известно, что коронавирусом эти люди не болели. Исследователи предполагают, что антитела, а значит, и защита от заражения ковидом, сформировались у этих людей потому, что они незадолго до того перенесли обычную простуду.

Ученые предполагают, что обыкновенная простуда во время пандемии может оказаться полезной. Правда, только при условии, что простудное заболевание вызвано определенными патогенами, имеющими схожую с коронавирусом структуру, но уже ставшие относительно безобидными.

Названо самое опасное для заражения ковидом место

Медики выяснили, где выше всего риск заразиться коронавирусом. Как сообщает журнал JAMA Network Open, исследованиями занимались ученые из университетов Флориды и Вашингтона, а также Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле. Они проанализировали статистику передачи вируса. Оказалось, что самый высокий риск заразиться – дома, если один из членов семьи инфицирован.

«Авторы включили в метаанализ данные 54 исследований с участием 77 758 человек. В результате обработки данных выяснилось, что в условиях пандемии COVID-19 дома являются объектами самого высокого риска передачи коронавируса. Частота вторичных заражений в домашних условиях – 16,6%. Это выше, чем в любом другом месте», - сообщают СМИ.

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