«Знала, что все идет прямо к Сталину»: история 100-летней телеграфистки из Гомеля, передавшей весть о Победе в 1945-м

Телеграфистка, передавшая весть о Победе в 1945-м, прожила 100 лет Фото: семейный архив.

Любовь Нетупская, та самая телеграфистка, которая передала новость о Победе в Великой Отечественной войне в 1945 году, ушла из жизни совсем недавно. Для многих это было неожиданностью: мало кто знал, что за человек живет рядом! Поэтому интересоваться личностью Любови Алексеевны, которая прожила ровно 100 лет, стали лишь после ее смерти.

В Гомеле «КП» встретилась с дочерью Нетупской - Ларисой Зуниковой и ее мужем Петром. В их семье последнее время и жила Любовь Алексеевна. Интересно, что Лариса и Петр тоже служили в советской армии, причем в Германии, стали военными и двое их сыновей.

…26 ноября 2020-го Любовь Алексеевна успела отпраздновать свое 100-летие.

- Она ждала этой даты. Но как только это случилось - будто что-то щелкнуло, и мама стала угасать на глазах. Прожила 100 лет и десять дней. Ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа, - рассказывает Лариса Федоровна.

Похороны прошли скромно, и это символично: ведь и жила легендарная телеграфистка не на виду, хотя ее судьба - это пример самоотверженности. Лишь когда ей исполнилось 95 лет, о подвигах Любови Алексеевны узнали в Гомеле. Старший внук Павел разыскал в интернете наградной лист знаменитой телеграфистки.

Лариса, будучи по своим делам в администрации района, зашла в местный Совет ветеранов и занесла туда копию.

- Вот тогда начались звонки: мол, такой знаменитый человек живем рядом. А она очень скромная была, - говорят супруги. - Не раз уговаривали ее пойти в школы рассказать о своей жизни, но мама все стеснялась. И только когда правнуки пошли учиться, рассказали учителям о своей прабабушке, ее начали вытягивать на встречи, школьники стали приходить домой. Было как-то еще, что она лежала в госпитале и там женщинам рассказывала, как передавала весть о Победе. Никто не поверил!

ХОДИЛА В ВОЕНКОМАТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ПОВЕСТКИ

Родилась Любовь Пудовкина (девичья фамилия Нетупской – Ред.) во Владивостоке, но детство провела в Подмосковье. В семье было четверо детей, но подростком Люба осталась без отца. Однажды в трагическом 1937-м отец спешил домой с собрания по выбору членов профкома. Все затягивалось, и он обронил фразу: чего, мол, сидеть без толку, - все равно известно, кого выберут… Кто-то из коллег написал донос. Так называемое расследование длилось всего неделю: отца расстреляли.

Семью выселили из жилья, пришлось скитаться по съемным квартирам. А когда началась война, библиотечный институт, где Люба закончила три курса, эвакуировали. Девушка написала заявление в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Но получала отказ за отказом.

- Мама устроилась на работу счетоводом, а военкомат - через дорогу. Она бегала туда почти каждый день в обед, напоминая о себе. Она мечтала попасть на фронт, как и все - такое тогда было воспитание. Военком ругался: не ходи сюда, тебя никто не возьмет! И только в конце апреля 1942 года ей пришла повестка: явиться в военкомат с вещами. Маму отправили на учебу в Москву, где девушек с высшим образованием учили телеграфному делу, - продолжает Лариса Федоровна. - Мама ничего не знала об аппарате Бодо - у него было всего пять клавиш, но он был сложный в обслуживании.

Такой Любовь вернулась с фронта Фото: семейный архив.

Для шифровки использовали специальные кодировочные карты. На фронте телеграфисткам предстояло обеспечивать связью штабы, армии, фронты…

- Как отличницу, маму не сразу отправили на фронт, хоть она и настаивала, а оставили учить новую смену. Только в июне 1944-го она попала в штаб Первого белорусского фронта.

8 МАЯ В БЕРЛИНЕ: «УВИДЕЛА ТЕКСТ, И НА ГЛАЗА НАВЕРНУЛИСЬ СЛЕЗЫ»

Бодистки работали в блиндажах, дежурили у аппарата в три смены. Позже в наградном листе от 23 июля 1945-го старшего сержанта Пудовкину назовут лучшим телеграфистом-бодистом узла связи штаба Первого белорусского фронта, который с боями продвигался на запад: Беларусь, Польша, Восточная Германия…

Особенно отличилась Любовь Алексеевна во время наступления советских войск в Европе. Вот еще цитата из наградного: «Беспрерывно выезжая с контактной группой, тов. Пудовкина по двое-трое суток дежурила в аппаратных и без малейшего искажения и замедления передавала боевые приказы командования фронта».

2 мая 1945 года советские войска вошли в Берлин.

- Мама рассказывала: в городе царил полнейший хаос, улицы были запружены людьми, одни сидели на земле, другие бродили среди развалин в поисках куска хлеба…

Телеграфисток отвезли на окраину Берлина и поселили на вилле - здесь была совсем другая картина, не было и намека на войну: упоительный сладкий запах жасмина, щебет птиц в саду…

Девушку наградили двумя орденами и тремя медалями Фото: семейный архив.

А вот что говорят об этом времени строки из наградного листа: «В период решительного штурма Берлина как лучшая телеграфист тов. Пудовкина была назначена старшей по аппаратной, и ей были доверены связи с пятой и третьей ударными армиями и второй танковой армией. […] В ее аппаратной не было ни одного случая задержки или искажения боевого документа».

Вечером 8 мая штаб и дали команду выделить двоих телеграфисток и механика для выполнения особо важного задания. Командир роты приказал направить Любовь Алексеевну как старшую. Вот что вспоминала она о том моменте:

- Вечером нас привезли в Карлсхорст, пригород Берлина, мы сидели в неведении, но догадывались, что будем передавать сведения о капитуляции Германии. Никаких особых указаний по внешнему виду не было: как всегда военная форма и собранные заколками-невидимками волосы. Перед подписанием Акта мы рассмотрели из окна прибывающих военачальников, и я узнала Георгия Жукова. Мне в аппаратную принесли текст на листе бумаги, и когда я пробежала по нему глазами, увидела, что немцы подписали Акт о капитуляции. Тогда мне сразу на глаза навернулись слезы, и я боялась, что из-за этих слез что-то упущу… Но отрывать руки от аппарата уже не могла, знала, что передача идет прямо к Сталину, поэтому просто смаргивала эти слезы радости.

«КОГДА УЗНАЛИ, ЧТО РАСПАЛСЯ СОЮЗ, НАСТУПИЛ МРАК»

После войны Любовь Алексеевна, награжденная боевыми двумя орденами и тремя медалями, оказалась в Киргизии - отправилась туда вместе с мужем, всю жизнь работала в отделе кадров стройпредприятия. Тогда уже растила единственную дочь Ларису. И вот Петр, парень из Добруша на Гомельщине, что служил в Киргизии, зашел в местный клуб на концерт, где выступала Лариса - тогда она училась в техникуме.

Можно сказать, любовь с первого взгляда. Поженились, остались в Киргизии, родилось двое сыновей, а потом пришла разнарядка: на службу в Германию. Лариса работала там при советской группе войск бухгалтером. Затем семья получила право выбрать жилье в любом городе Советского Союза - супруги остановились на Гомеле, чтобы быть ближе к родине Петра.

Супруги Зуниковы ухаживали за почетным ветераном последние годы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Когда умер муж Любови Алексеевны, Лариса с Петром забрали ее в Гомель. А потом семью снова отправили в Германию, где они пробыли до падения Берлинской стены, объединения Германии, а затем и распада Советского Союза.

- Когда мы вдруг узнали, что СССР больше нет, наступил какой-то мрак. Пока мы на дальних рубежах защищали страну от «внешнего врага», она развалилась изнутри. Мы выпали из обоймы, оказались ненужными. Была страшная растерянность, никто не знал, что делать, кого слушать, кому подчиняться. Мы уехали из Германии одними из последних, - вспоминает Петр Васильевич.

А Любовь Алексеевна, уже давно пенсионерка, обжилась в Гомеле, работала в лицее гардеробщицей.

- До 98 лет она много читала, разгадывала сканворды, любила смотреть сериалы, новости и биатлон, - говорят супруги. - Память у нее была исключительная. А одна из любимых книг - «Знак беды» Василя Быкова. Знала и о современных средствах связи, понимала, что такое интернет и Скайп...