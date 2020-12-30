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Общество30 декабря 2020 2:16

Распродажа из чужого гаража, ворона - вор смартфонов и контрабанда тритонов: топ-12 самых смешных преступлений года

2020-й был щедрым на веселые события. Но поводы для улыбнуться иногда находились там, где их вроде бы быть не может. Собрали для вас забавные происшествия, случившиеся за 365 дней
Полина СВЕТЛОВА
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Поляк пытался незаконно пересечь белорусскую границу. Фото: ГПК

Нелегал года: поляк пытался на велосипеде прорваться через границу к любимой

Гродненские пограничники 22 апреля заметили следы велосипеда, ведущие из Польши в Беларусь. Нарушителя нашла служебная собака.

Поляк пытался незаконно пересечь белорусскую границу. Фото: ГПК

Им оказался 36-летний мужчина из Польши. Пограничникам он сказал, что собирался к любимой девушке из Гродно. В путь он выдвинулся, когда в Польше ослабили требования к самоизоляции и разрешили посещать леса. Увидеться с любимой ему так и не удалось: в тот же день мужчину передали польской стороне и вынесли предупреждение с запретом въезда в Беларусь на полгода.

Кража года: милиция нашла похищенный смартфон в вороньем гнезде

Мобильный телефон у гомельчанки пропал 21 июня. Милиции она рассказала, что вместе с мужем живет в частном доме, который огорожен надежным забором, во дворе - немецкая овчарка. Женщина перевернула весь дом – телефона нигде не было. Но и предположить кого-то, кто мог бы украсть телефон, не могла: «хоть на ворон думай» - тем более, что они уже уносили что-то со двора. Оказалось, что сказанное случайно слово иногда может быть разгадкой.

Бирюзовый смартфон действительно оказался в вороньем гнезде. Фото: pixabay

По совету подполковника милиции воронье гнездо (ближайшее было на соседской яблоне) все же решили проверить. Бирюзовый смартфон действительно оказался там – он вернулся к хозяйке. Ворону, само собой, к ответственности не привлекали.

Распродажа года: могилевчанин поселился в чужом гараже и продавал оттуда вещи

88-летний могилевчанин заметил, что из его гаража пропал двигатель с коробкой передач, комплект колес, бампер, верстак, металлические ворота - и обратился в милицию. Там нашли незваного гостя: 52-летний мужчина присмотрел этот гараж, срезал два навесных замка и поселился там.

Незваный гость собирался продать машину, а потом и гараж. Фото: УВД Могилевского облисполкома

Когда обосновался, стал приглашать туда знакомых, устраивал застолья. Через месяц хозяин гаража так и не появился, и мужчина нарастил обороты: стал распродавать имущество. Планировал выручить денег и за машину, которая стояла в гараже, но успел снять только двигатель. Когда ценные вещи в гараже закончились бы, мужчина собирался продать сам гараж и потратить заработанное на выпивку. Не успел!

Контрабанда года: белорус хотел перенести на себе через границу тритонов, рыбок и лягушек

Земноводные и рыбки были родом из Украины. 14 июля военнослужащие Мозырского погранотряда не позволили им незаконно попасть в Беларусь. Пластиковые контейнеры с тритонами, лягушками и наполненные водой пакеты с рыбками белорус пытался перенести на себя.

В отношении мужчины начали административный процесс, а рыбок и земноводных передали сотрудникам Гомельской таможни. Фото: Госпогранкомитет

Не вышло: в отношении мужчины начали административный процесс, а рыбок и земноводных передали сотрудникам Гомельской таможни, чтобы там узнали их стоимость.

Кулинарный эксперимент года: женщина приготовила конфеты с шишками конопли и угостила ими официанток в ресторане

Молодая новополочанка нашла в парке сверток с шишками конопли и начинила ими сердечки из домашнего шоколада. Позже девушка объяснила, что это был кулинарный эксперимент. Она увлекается кулинарией и постоянно пробует новые рецепты.

Новополочанка провела кулинарный эксперимент: начинила конфеты шишками конопли. Ее приговорили к шести годам колонии. Фото: Следственный комитет.

Конфетами она угостила официанток в ресторане. Через полтора часа им стало плохо. Из-за головокружения женщины не смогли доработать смену, пришлось вызывать скорую помощь. Недомогание чувствовал и бармен, но он к врачам не обращался. Женщину осудили за распространение наркотиков.

Перевоплощение года: мошенница притворялась смертельно больным геем, заводчицей собак, сотрудницей посольства

В Минске осудили Москвичку Елену Модину, известную в России и Беларуси и по псевдонимам Abigail Paten, Эллин, Эля, Ева, Яна и Jadviga Tocka, Denis Paten. Она обманывала своих новых знакомых, притворяясь то больным раком геем, то попавшей в беду женщиной. Она легко меняла внешность и голос – иногда с помощью специальных программ, иногда – просто меняя акцент.

Елена Модина мастерски меняла голос и внешность

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Елена умудрялась выманить у людей деньги, даже ни разу не встретившись с ними вживую. Многие легко перечисляли деньги онкобольному Денису Патену, пообщавшись с ним в интернете. В списке потерпевших, которые лишились денег, подружившись с одной из личностей, что изображала Модина, – 15 человек. За два года она выманила у них около 122 тысячи рублей. Ее приговорили к 9 годам колонии.

Ритуал года: в Пинске инвалид-попрошайка снял с женщины порчу и золотые кольца

Милиция в Пинске поймала мошенника-инвалида. Мужчина в инвалидной коляске просил милостыню около одного из магазинов. Он разговорился с 58-летней женщиной, которая подала ему немного денег. А потом убедил ее в том, что все невзгоды – из-за порчи. Женщина поверила ему и пригласила к себе домой, чтобы тот снял порчу.

Мужчина пообещал снять порчу, но вместо этого забрал с собой золото. Фото: кадр видео МВД

Чтобы ритуал уж точно получился, мужчина сказал ей положить на стол все золотые украшения. Женщина так и сделала. За снятие порчи она заплатила инвалиду 50 рублей, а когда он закончил ритуал, отвезла его обратно к магазину. Вечером женщина решила проверить, все ли ее драгоценности на месте. Оказалось, что исчезли два кольца за 500 рублей.

Погоня года: убегая, воры выбрасывали из окна машины золото и валюту

Воры, которых в июле этого года преследовали на трассе М1 сотрудники ГАИ, накануне обворовали квартиру в Барановичах. С собой они унесли несколько золотых украшений, 650 долларов, 170 польских злотых и 50 рублей. Во время погони нарушители просто выбросили награбленное из окон машины, видимо, надеясь на то, что «нет тела – нет дела». Но уголовное дело о краже все же было возбуждено, подозреваемых задержали, а выброшенные деньги и золото милиционеры нашли.

Деньги выбрасывали из окна машины. Фото: МВД

Развод года: парень притворился девушкой, чтобы утешить друга, а сам обобрал его

В Речице поймали 18-летнего мошенника, который за девять месяцев выманил у приятеля более 600 рублей. Тот самый приятель недавно расстался с девушкой, и, чтобы его утешить, парень придумал хитрый план: создал страницу от имени девушки и начал переписываться с приятелем от ее лица. А потом понемногу стал просить деньги.

Парень переписывался с девушкой 9 месяцев, а потом узнал, что это его друг

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Однажды, перечислив по просьбе девушки очередную небольшую сумму на ее карточку, парень обратил внимание, что на чеке отобразились данные приятеля, по рекомендации которого он познакомился с Вероникой. Парень обратился в милицию - его другу деньги придется вернуть.

Возвращение года: женщина три раза приходила на место кражи – «а вдруг там что-то осталось?»

Возвращаясь домой из магазина, минчанка обратила внимание на оставленную без присмотра сумку. Женщина забрала из сумки кошелек и ушла домой, но спустя какое-то время вернулась и положила в сумку уже пустой кошелек. В третий раз она снова пришла к месту, где кто-то оставил сумку, чтобы удостовериться, что ничего ценного там не осталось. Теперь женщине придется не только вернуть 300 рублей, но и отвечать в суде.

Самый добрый вор года: мужчина украл собаку, потому что у нее были грустные глаза

Лайку, которая ждала хозяйку у торгового центра, 57-летний гомельчанин просто отвязал и повел за собой. Милиции он потом рассказывал, что у животного были грустные глаза, поэтому он решил забрать собаку. Потом собирался подарить ее знакомым. Но, к счастью, лайку вернули ее хозяйке, а мужчину должны были судить за кражу.

Мужчина решил, что у собаки грустные глаза, и забрал ее себе. mirsobaki.ru

Конспирация года: угонщики рукавом вытирали отпечатки, но один забыли

Два парня ночью угнали в Могилеве три машины, чтобы покататься. На одной доехали до бордюра, на второй до газона, а третья не завелась. Владельцы даже не сразу заметили, что машинами кто-то пользовался: автомобили были исправны и даже не поцарапаны. Но эксперты внимательно осмотрели автомобиль.

Парни угоняли машины, чтобы покататься. Фото: ГКСЭ

Было видно, что злоумышленники пытались замести, а точнее, затереть следы - возможно, вытирали машину рукавом или какой-либо тряпицей. Пропустили они лишь один отпечаток пальца - на лобовом стекле. По базе угонщиков их и нашли.

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