«Орет музыка под окнами на месте фашистского лагеря»: гомельчане недовольны луна-парком в центре города

В центре Гомеля установили аттракционы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Неожиданно для гомельчан в самом центре города, на небольшой площади Восстания, где обычно по выходным проходят ярмарки, разместили парк аттракционов. Вокруг елки с красно-зеленой иллюминацией появились несколько крупных аттракционов, которые начали работать 16 декабря.

Ажиотажа и очередей к кассе новинка пока не вызвала. Билеты не дешевые: например, автодром - 10 рублей, бустер - 15 рублей. Зато появились нарекания от жильцов близлежащих домов - на улицах Советская, Портовая, проспекте Победы, площади Восстания, а также от работников аптеки неподалеку.

Основная жалоба - на слишком громкую музыку, которую включают на аттракционах. Парк работает до 23 часов, и когда люди уже приходят домой с работы, слышат с улицы обилие низких частот на больших децибелах. Крутят в парке, в основном, российскую попсу для дискотек.

На небольшой площади разместили крупные аттракционы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Музыка орет под окнами, целый вечер «тум-тум» как молотком по голове! Зачем так громко включать? Ладно были бы где-то на пустыре, но здесь же вокруг дома и люди живут! Соседка в декрете с ребенком весь день дома мучается. Окна задраиваем и все равно слышно! - обратился в «КП» житель дома на Портовой, инженер Евгений.

- Кто вообще разрешил в таком месте поставить аттракционы? Неужели все нормы и требования соблюдены? Ведь рядом дома, деревья, электрические провода… Хоть бы не было беды, - добавляет пенсионерка Лариса Михайловна. - Не говоря уже о том, что на этом месте был лагерь для военнопленных, в котором погибли 100 тысяч советских солдат! Ну, у нас умеют пафосно говорить о великой Победе, а вот еще умели бы чтить память павших…

Многие гомельчане недовольны луна-парком в центре города Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В кассе аттракционов ответили, что это - чешский луна-парк. В соцсети мы нашли его страницу. Комплекс называется «Луна-парк «Авентура». Судя по записям, он существует уже давно и ездит по разным городам Беларуси. А в Гомеле аттракционы должны простоять до середины января. На письменные вопросы «КП» администрация луна-парка пока не ответила.

Получить комментарии мы попытались у местных властей. Из управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома нас перенаправили в Администрацию Центрального района. Там, выслушав претензии гомельчан, пообещали уточнить все вопросы и перезвонить журналисту.