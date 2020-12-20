Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 декабря 2020 года: Витебщина вышла на плато, в Европе запрещают собираться на Рождество

Витебщина вышла на плато по заболеваемости COVID-19 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Эпидемиологическая ситуация в Беларуси и мире в связи с распространением коронавируса продолжает оставаться напряженной. По последним официальным данным, опубликованным Минздравом 19 декабря, суточный прирост новых случаев COVID-19 в Беларуси вновь почти приблизился к 2 тысячам. Хорошая новость: за сутки выписаны из больниц больше 2 тыс. пациентов.

Официально, число умерших за сутки человек с коронавирусом - 8. А за весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли уже 1 тыс. 316 пациентов с COVID-19.

Тем временем в Витебске заявили, что регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. В областном управлении по здравоохранению заявили, что в регионе для лечения пациентов задействовано около 20% аппаратов ИВЛ. Кислородных точек тоже хватает. Больницы области возвращаются к обычному режиму работы.

В России за сутки выявили 28 209 случаев заражения коронавирусом, а число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 10 млн.

В Елисейском дворце рассказали о состоянии президента Франции Эммануэля Макрона после заражения коронавирусом. Оно стабильное, сохраняются симптомы: усталость, кашель, ломота в теле, однако они не мешают ему работать.

Еще из мировых новостей: Берлинский кинофестиваль перенесен на весну и лето 2021 года из-за ограничений, связанных с COVID-19. Лондон вводит еще более строгие ограничения из-за коронавируса: в частности, жителям столицы Великобритании и юго-востока страны запрещено собираться вместе на Рождество Христово 25 декабря.

А Италия вообще объявила общенациональный карантин на рождественские и новогодние праздники - с 24 декабря по 6 января - чтобы защитить страну от третьей волны коронавируса.

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