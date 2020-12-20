«Пришлось ехать в разгар второй волны коронавируса»: в Украину из Гомеля отправился последний автобус до закрытия границ

В Украину отправился последний рейс, на котором могли выехать белорусы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Перед тем, как Беларусь приостановит выезд своих граждан из страны (напомним, это случится с 21 декабря, как сообщается, для борьбы с коронавирусом), в Украину отправились последние рейсы, на которых белорусы могли еще свободно выехать за границу. Самая последняя возможность беспрепятственно попасть за рубеж была у пассажиров автобуса «Гомель - Чернигов», который отправлялся вечером в воскресенье, 20 декабря и успевал пересечь белорусскую границу до полуночи. "Комсомолка" побывала на автовокзале.

Правда, желающих было совсем немного: всего шесть человек, причем двое - дети. Одна из тех, кто ждал отправления на перроне - 71-летняя Нина. Она гражданка Украины, но живет в Могилевской области и имеет вид на жительство в Беларуси. У пенсионерки осталось жилье в Луганской области - оттуда она уехала, пережив войну:

- Но сейчас возникла необходимость съездить домой, решить вопросы с документами по квартире. Если бы не это закрытие границы, поехала бы позже. Но потом неизвестно, как будет ходить транспорт - пришлось сейчас ехать, в разгар второй волны коронавируса…

С кучей сумок и маленьким сыном стоит на перроне и совсем молодая мама Наталья. Она едет к мужу в Украину:

- Он там работает и не мог приехать к нам из-за ограничений, а теперь и подавно. У меня в Украине вид на жительство, но здесь я была в декретном отпуске. Пришлось его закрыть - ведь, по закону, будучи в декрете, нельзя вывозить ребенка за границу на срок больше двух месяцев. А вряд ли я смогу вернуться раньше. Это будет зависеть от ситуации в стране.

Еще одна мама с ребенком, Дарья, собиралась на Новый год в гости к родственникам в Чернигов:

- Но вынуждена ехать уже сейчас, потому что я гражданка Беларуси, и никаких исключений у меня нет - не впустят с понедельника.

Отправление сильно задерживается - уже почти на час, а автобус даже еще не прибыл из Чернигова. Позже водитель расскажет, что на границе были очереди - много транспорта.

- Пока рейсов больше не будет, потому что вряд ли кто-то станет ехать. Даже сейчас почти пустой автобус, - сказал водитель украинского перевозчика.

А вот накануне маршрутка «Могилев - Киев» отправилась полной - ни одного свободного места, рассказали на автовокзале:

- Так что те, кто хотел уехать, уже это сделали. Пока по-прежнему в расписании остается регулярный рейс «Минск - Киев». На ближайшую неделю на каждый автобус, в среднем, пока по 30 свободных мест.

А в транспортном сообщении с Россией ничего не изменилось, ведь белорусские пограничники не служат на границе с РФ. Как и раньше, услуги предлагают только частные перевозчики и обещают доставить в Москву и Питер как законным, так и нелегальным путем - в объезд российских постов. На ближайшие дни мест в маршрутках хватает.

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