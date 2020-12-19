«Когда говорят, что Дорофеев переметнулся к революционерам, это смешно»: чем запомнилась Площадь-2010 участникам событий

На площади Независимости протестующих встретили силовики. 19 декабря 2010 года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

10 лет назад, 19 декабря 2010 года, президентские выборы закончились массовой акцией протеста, которая вошла в историю как Площадь-2010. По разным оценкам, на протест на Октябрьскую площадь вышли от 15 до 40 тысяч человек. Затем колонна пошла по проспекту в сторону Дома правительства, и уже там во время разгона сотрудники органов внутренних дел задержали, по официальным данным, почти 650 человек.

К Дому правительства были стянуты силы спецназа. 19 декабря 2010 года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В СИЗО КГБ оказались семь кандидатов в президенты: Николай Статкевич, Дмитрий Усс, Андрей Санников, Владимир Некляев, Виталий Рымашевский, Алесь Михалевич и Григорий Костусев. Пятеро первых получили разные сроки лишения свободы - от 2 до 6 лет - по уголовным делам об организации массовых беспорядков. А всего по этой статье были осуждены тогда 49 человек.

Что сегодня думают о том протесте и его роли те, кто пошел тогда на площадь или был связан с событиями 19 декабря 2010-го?

«Наверное, нам было суждено пройти длинный путь, иначе не произошло бы становления белорусов как нации»

- У каждого, безусловно, свои воспоминания о 19 декабря. У меня очень личное, - поделился с «Комсомолкой» поэт и политик, в 2010-м - кандидат в президенты Владимир Некляев. - Когда я пришел в себя и очнулся после избиения, я почувствовал на глазах слезы. Я не плаксивый человек, но вот в тот момент заплакал по той причине, что понял: все усилия, которые я приложил, пошли прахом из-за того, что я что-то сделал не так. Потом я увидел погром на Коллекторной улице недалеко от офиса, где был наш штаб. Я понял, что то же будет и на площади. К сожалению, предчувствия меня не обманули.

Владимир Некляев на избирательном участке в день выборов 19 декабря 2010 года. Фото: Сергей ШАПРАН

Что именно случилось, Некляев узнал на десятый день после выборов, когда к нему в СИЗО КГБ пустили адвоката.

- А до того были неуютные ночи, - вспоминает поэт и политик. - Во-первых, мне угрожало страшное обвинение вроде вооруженного захвата власти, это вообще расстрельная статья. Но мучило меня не это. Мне показали смонтированный ролик с площади, там были кадры с людьми, лежащими в крови. И нельзя было понять, живы они или нет. И мне сказали: «Вот, посмотрите, что вы наделали, сколько из-за вас людей полегло». Это была самая страшная пытка из всех, которые тогда были. Я ведь не генерал, который ведет людей в бой и рассчитывает потери, я поэт, для меня ценность человеческой жизни превыше всего. Я ночами не спал и бился головой о ледяную стену камеры. И когда пришел адвокат, первый вопрос, который я ему задал - сколько людей погибло? Он даже не понял вопроса. «О чем вы говорите? Никто не погиб». И вот тут отлегло. Мне стало совершенно все равно, что мне инкриминируют, несмотря на то, что я был не виноват ни в чем.

После избиения спецназовцами скорая увезла Некляева в больницу, оттуда его серди ночи забрали и увезли в СИЗО КГБ. Фото: Ольга НЕКЛЯЕВА.

Наблюдая за протестами этого года, Некляев, как и многие из тех, кто вышел на площадь десять лет назад, проводит параллели и сравнения.

- Тогда казалось, что 650 задержанных - это полный беспредел, и трудно было представить, что через 10 лет эта цифра вырастет в разы. Тогда же был, по сути, такой же мирный протест. Но разница между 2010-м и 2020-м есть. Тогда было много лидеров протестного движения, но не было народной силы в таком количестве, как сейчас. В этом году ситуация совершенно иная - достаточное количество народной силы, но лидеры сидят в тюрьме или находятся за границей. Наверное, нам было суждено пройти длинный путь, иначе не произошло бы становления белорусов как нации. Я вижу сегодня людей, испытывающих восторг от того, что они выходят на площадь, на улицы, во дворы, одухотворенные идеей свободы. И это главное завоевание площади, - считает Некляев.

«Я раньше не понимала фронтовиков, которые встречаются через 40 лет и начинают говорить о войне. А теперь понимаю»

Журналистку Ирину Халип, жену Андрея Санникова, кандидата в президенты в 2010 году, задержали в ночь с 19 на 20 декабря вместе с мужем. Пять месяцев она провела в заключении – полтора месяца в следственном изоляторе КГБ, затем - под строгим домашним арестом. Санникова осудили на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, он отсидел 11 месяцев, вышел после прошения о помиловании и получил политическое убежище в Великобритании. Их трехлетнего сына Данилу тогда хотели отнять у бабушки и отдать в детский дом, но бабушке удалось получить опеку над внуком.

- Когда меня просят вспомнить о 19 декабря 2010 года, ярче всего я вижу мужа, лежащего на земле, - вспоминает Ирина Халип. - Я пыталась закрывать его собой, но у меня не получалось. Я ничего не чувствовала - у меня было желание спасти мужа. И было ощущение, что это не конец, а начало. Раньше было как? Разогнали, дали 15 суток и все. Помню тот момент, когда стояла на площади на четвереньках рядом с мужем и думала, что это начало чего-то страшного. И это случилось. Редкий случай, когда интуиция не подвела. Я не могла предположить, до какой степени это будет страшно.

Ирина Халип и Андрей Санников по сей день чувствуют, что "Площадь-2010" их не отпустила. Фото: Facebook

Ирина говорит, что они с мужем с тех пор так и не зажили мирной жизнью.

- Я раньше не понимала фронтовиков, которые встречаются через 40 лет и начинают говорить о войне. А теперь понимаю. До сих пор я встречаюсь с людьми, которые говорят: «Мы были там», «Меня там задержали», «Я там была, но я спаслась». И накрывает чувство, будто это родственники. Мы так и не зажили мирной жизнью. Андрею пришлось уехать, это отдельная тема. А я продолжала ходить на все акции протеста, даже когда нас там было 500 человек. Сегодня я смотрю на протесты и понимаю, что мы смогли протянуть нить от 19 декабря 2010-го к 9 августа 2020-го. Тогда не было таких массовых протестов, как происходят сегодня. Но тогда не было коронавируса, а в нынешнем протестном движении он сыграл, я считаю, большую роль. Весной этого года на фоне пандемии люди поняли многое. Думаю, именно поэтому они пошли подписываться за альтернативных претендентов в кандидаты в президенты. Есть эффект бабочки, когда все начинает рушиться. Коронавирус стал этим эффектом. Сейчас уже возврата быть не может. Вопрос, сколько времени это займет. Но мы видим, что старая история прямо на наших глазах заканчивается.

«Я тогда подумал: «Возможно, и сохранил объективность, но это конец»

Телеведущий Сергей Дорофеев в тот вечер 19 декабря вел ток-шоу «Выбор», в прямом эфире показал кадры с разгона площади, а после задал несколько неудобных вопросов чиновникам, которые находились в студии. В частности, попросил их разъяснить, почему нельзя выходить вечером на площадь или почему не допустили представителей оппозиции дежурить ночью на избирательных участках вместе с милицией. В итоге раздраженная глава ЦИК Лидия Ермошина покинула студию. В скором времени Дорофеев был уволен с ОНТ.

Сергей Дорофеев считает, что время все и всех расставит на свои места. Фото: Facebook

- События того вечера и ночи изменили жизнь всей страны и мою жизнь, - вспоминает он. - Да, у белорусов много всего было до этого. В том числе и референдум 1996 года, и выборы 2006 года с протестами и палатками на Октябрьской площади, но именно после 19 декабря 2010, по моему мнению, все стороны все поняли. Одна сторона, как мы видим в 2020-м, конвертировала тогдашние опасения в жестокость. Другая сторона - в смелость и борьбу за достоинство.

Сергей считает, что эфир ток-шоу «Выбор» в тот вечер по своему характеру мало чем отличался от предыдущих эфиров.

- Я уже рассказывал, что на тот момент у меня был багаж из замечаний, звонков из разных кабинетов и даже угроз. А 19 декабря терпение там наверху, видимо, просто лопнуло. Помню, в тот день я очень плохо себя чувствовал, в эфире стоял с температурой и думал, как бы продержаться до конца. Ну и триггерной точкой программы стал выход из студии Лидии Ермошиной. Через некоторое время тогдашнее руководство канала начало кричать мне в наушник, чтобы я заканчивал. Поэтому, чтобы не отрубили на полуслове, мне пришлось попрощаться раньше запланированного времени. И это при том, что в студии было около 100 участников, в подавляющем большинстве провластные, и только три человека имели альтернативную позицию - удалось отстоять кандидатуры и пригласить журналистов Светлану Калинкину и Ольгу Улевич, а также замечательного человека, уже ушедшую от нас директора Центра системных бизнес-технологий SATIO Жанну Гринюк. Помню, после эфира мне позвонили родные и сказали: «Молодец, сохранил объективность, задал важные вопросы». Я же тогда подумал: «Возможно, и сохранил, но это конец». Хотя в течение эфира хорошо понимал, что происходит и к чему это может привести. Однако внутри была какая-то невероятная уверенность, что правда сильнее. Кто-то скажет - наивность, но иногда такая наивность, наверное, и дает силы.

Телеведущий говорит, что если бы тот эфир мог повторить, то и сейчас ничего не стал бы менять.

- Наверное, это должно было произойти, потому что события той программы были созвучны настроению всего общества. Хотя тогда, стоя в прямом эфире, я не знал и не мог знать о том, что происходит на улицах Минска и на площади Независимости. Узнал об этом из видео на плазме, как и все присутствующие в студии. Поэтому заявления некоторых моих бывших коллег о том, что Дорофеев переметнулся на сторону революционеров, смешны и примитивны. И посмотрите, слова «переметнулся» и «революционеры» сейчас очень показательны. Я всегда сохранял журналистский нейтралитет. Хотя, видимо, для этих экс-коллег сам факт работы на государственном канале - уже факт провластной позиции, а революционер - любой, кто имеет собственное мнение. Плоды этой парадигмы мы все пожинаем сейчас. Каждому свое. Время все и всех расставит на свои места.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Тенгиз ДУМБАДЗЕ: "Белорусы не привыкли жить в потрясениях"

Депутат парламента Тенгиз Думбадзе десять лет назад работал на ОНТ, занимался политическими новостями.

- Я проснулся очень рано в тот день 19 декабря 2010 года. И когда брился, специально сделал порез на пальце, чтобы выступила кровь, - вспоминает Думбадзе. - Я попросил Бога, чтобы эта капля была единственной кровью в нашей стране, потому что предполагалось, что будет какое-то шествие, выступление. Я на свой век повидал очень много преобразований и революций. Непосредственно на моих глазах произошли две революции. Я был тот человек, который пять дней стоял у парламента Грузии в ноябре 2003 года в так называемую «революцию роз» и первый ворвался туда, чтобы защитить еще тогдашнего президента Шеварднадзе. Я организовывал живой щит, когда он сбегал по ступенькам, искренне веря, что он не замешан. Потом были события в Аджарии, когда Абашидзе был вынужден покинуть страну на самолете секретаря Совбеза России Иванова, который специально для этого прилетал в Батуми, и я провожал их в аэропорт. Я тогда возглавлял телевидение в Аджарии и понимал по пути из аэропорта, что сейчас будет штурм телецентра. Я видел эти потрясения, мне хватило. Но Беларусь всегда отличалась и отличается от постсоветских стран, здесь никогда не было революционной ситуации. И 2010 год реальное тому подтверждение. Тогда, в отличие о сегодняшнего дня, кроме оппозиции, никто этим не занимался - антигосударственной деятельностью, на мой взгляд. А какая была оппозиция, все мы помним. Но сам факт, что тогда на площадь вышло 20-30 тысяч, был уже для Беларуси показатель, что что-то может произойти.

Тенгиз Думбадзе считает, что уличные протесты - не выход. Фото: ОНТ.

По словам Тенгиза Думбадзе, эфир ток-шоу «Выбор» в тот день он должен был вести вместе с Сергеем Дорофеевым.

- Сценарий был один, мы знали, как должно было все идти. Но мой коллега решил по другому сценарию пойти. Мне часто вспоминают, как я себя там повел. Когда пошли первые кадры с площади, на которых отдельные манифестанты штурмовали здание Центризбиркома, я видел реакцию в студии тех, кто представлял оппозицию. Видел радость в их глазах. Да, это были женщины. Но я со своей харизматикой и азартом не выдержал, встал, подошел к ним и спросил: чему вы радуетесь? На этой площади ваши дети есть? А если кто-то пострадает? У меня было несколько знакомых, чьи дети вышли тогда на площадь и были задержаны правоохранительными органами. Потому что нельзя делать противозаконные вещи. Попробуйте в Париже, Берлине, Вашингтоне или Нью-Йорке вот так штурмовать государственное учреждение. Знаете, какой будет эффект? Наша страна не исключение.

По мнению депутата, многие из тех, кто вышел тогда на площадь, были обмануты.

- Для меня никогда не будут авторитетом те люди, благодаря которым страдает большинство. Я всегда против того, чтобы создавать себе идола. Мы в XXI веке живем. Сегодня все должны любить свое дело, искренне заниматься им, конечно же, быть безумными патриотами, но этот патриотизм не должен перерастать в горе-героизм. Не люди должны идти под танки, а политики должны научиться разговаривать, находить некую золотую середину. Только диалог! В эти непростые времена, когда мы видим который месяц протестное состояние, я очень переживаю. Встречаюсь со своими избирателями на диалоговых площадках и всегда ратую за одно - давайте разговаривать мирно, без агрессии и ненависти. У меня много друзей, с которыми я играю в футбол, встречаюсь в компаниях. Есть такие, у кого другая позиция, я нормально воспринимаю это и каждого из них всегда призываю с достоинством относиться к моей позиции. Нас объединяет одно - любовь к своей родине и стремление сделать Беларусь лучше.

По мнению Думбадзе, общество сегодня раскололось, и с, одной стороны, с этим надо привыкнуть жить, люди с разными мнениями - это нормально, а с другой - надо что-то менять.

- Выросло новое поколение, которое не видело ничего плохого благодаря этой же власти. Сегодняшние события чем вызваны? Всемирным экономическим кризисом и пандемией. Нервы у многих в нашем обществе просто не выдержали. Потому что не привыкли белорусы жить в потрясениях. Как только трудности появились, значит, виновата власть. А потрясения всех в мире коснулись, мы не могли стать исключением, хотя держались как могли. Сегодня время, когда мы должны не обиды проявлять, а найти мост, который приведет к консолидации, чтобы трещина в обществе, которая появилась, не пошла дальше.

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