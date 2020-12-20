Гайморит: опасны ли проколы, когда нужны антибиотики и почему важно вылечить зубы

Гайморит - это серьезно! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гайморит – достаточно распространенное заболевание, во время которого происходит воспаление слизистой оболочки гайморовой пазухи, которое в свою очередь может привести к серьезным последствиям. Вот почему своевременное лечение гайморита имеет крайне важное значение.

На вопросы читателей о гайморите в рамках прямой линии "Комсомолки" отвечал доцент кафедры оториноларингологии БелМАПО, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Чайковский.

Владимир Викторович подробно рассказал о том, можно ли заразиться гайморитом в метро или на работе, передается ли гайморит по наследству, как отличить ковид от гайморита, когда пропадает обоняние, как долго можно пользоваться каплями от насморка, всегда ли нужны антибиотики при лечении гайморита и многое другое.

Посмотрите, здесь все вопросы (по минутам), на которые ответил доктор. Возможно, вам это пригодится!

0.10 - Заразен ли гайморит?

1.25 - Может ли ковид осложниться гайморитом?

1.41 - Гайморит и кашель

2.27 - Хронический гайморит и операция

3.12 - Передается ли гайморит по наследству?

3.33 - Потеря обоняния: ковид или гайморит

4.13 - Можно ли гайморитом заразиться в метро?

5.48 - Гайморит и проколы

7.30 - Как отличить ковид от гайморита?

10.57 - Неприятный запах из носа у ребенка

11.25 - Гайморит и менингит

12.57 - Антибиотики и гайморит

13.58 - Затяжной насморк

14.30 - Лук, чеснок и мыло против гайморита

15.35 - Бронхиальная астма и гайморит

16.37 - Вареные яйца и гайморит

17.43 - Сколько лечим насморк сами

18.37 - Кариес зубов и гайморит

20.18 - Витамины и профилактика гайморита