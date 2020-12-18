«Цвет нашего поколения»: послушайте, какую песню группа IOWA посвятила протестам в Беларуси

IOWA выпустила live-клип на песню «Мечта» про Беларусь. Фото: кадр из клипа.

Группа IOWA, среди участников которой белорусы Катя Иванчикова и Леня Терещенко, презентовали live клип на песню «Мечта». Его опубликовали на YouTube 17 декабря. Он снят одним дублем в декорациях храма.

– Live-версия песни «Мечта» посвящена людям в сложном положении, людям, которые оказались наедине с несправедливостью и жестокостью, с ограничением воли и страхом, - таким текстом на своей странице в Инстаграм сопровождает презентацию клипа Катя Иванчикова.

Эту песню она написала после протестов в Беларуси и женских акций солидарности еще в августе. В ней поется про «цвет нашего поколения».

– «Мечта» не о боли и страхе, она о человеческой силе и добре, о надежде. Когда женщины поют сердцем - они могут лечить, они могут освещать темноту. Мы хотим, чтобы вы верили. С нами. В себя. В людей . В будущее. Вопреки всему. Аминь, - заключает Катя Иванчикова и сопровождает свой пост хэштегом #жывебеларусь.

Поклонники группы IOWA могли слышать эту песню на первом послекарантинном концерте в Петербурге на крыше Roof Place. Тогда «Мечта» тоже исполнялась вместе с женской группой EtnoDeffki.

Кстати, IOWA и раньше высказывалась в поддержку протестующих, арестованных и уволившихся из-за политических взглядов. В ноябре Катя Иванчикова выставила на аукцион свою картину. Вырученные от продажи деньги обещала перечислить в Фонд культурной солидарности.

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