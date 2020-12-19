Как сложились судьбы кандидатов в президенты после Площади 2010 года

В 2010 году у Александра Лукашенко было 9 соперников.

Президентские выборы в 2010 году были самыми представительными - главу государства выбирали из 10 кандидатов. И закончились они акцией протеста против итога (почти 80% за Александра Лукашенко, которого с тех пор еще дважды называли победителем электоральной кампании).

В 2010 году Александр Лукашенко набрал, по подсчетам ЦИК, почти 80% голосов. Фото: БелТА.

Эта акция вошла в историю как Плошча-2010. По разным оценкам, на улицы вышли от 15 до 40 тысяч человек. Во время разгона силовики задержали, по официальным данным, почти 650 человек. В СИЗО КГБ оказались 7 кандидатов в президенты, против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков, пятеро получили судебные приговоры (а всего по этой статье были осуждены тогда на разные сроки 49 человек).

Больше всех получил лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии («Народная Грамада») Николай Статкевич - шесть лет колонии усиленного режима. Он вышел по указу о помиловании в 2015-м, отсидев четыре года.Участвовать в последних выборах ему не позволила непогашенная судимость, и он заявил о поддержке Светланы Тихановской.

Николай Статкевич получил самый большой срок. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

31 мая 2020-го по дороге на пикет по сбору подписей за нее Статкевич был задержан, получил два раза по 15 суток, но до сих пор не вышел - сперва против него возбудили уголовное дело об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ), а на днях, 15 декабря, добавили часть 2 статьи 293 УК ("Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления").

Бизнесмен Дмитрий Усс, который занимался издательским бизнесом, в 2010 году проводил свою предвыборную кампанию вместе со Статкевичем. И вместе с ним на одном суде получил 5,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Однако уже через четыре месяца Усс вышел по указу о помиловании. Из политики он давно ушел. Год назад "Комсомолка" писала, что спустя несколько лет после выборов Усс закрыл свой издательский бизнес, куда, было, вернулся. Теперь в сфере его интересов инвестпроекты и возведение административных зданий.

Дмитрий Усс после освобождения из тюрьмы ушел из политики. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Бывшего дипломата Андрея Санникова, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь», осудили на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Он отсидел 11 месяцев, вышел после прошения о помиловании и получил политическое убежище в Великобритании. Написал книгу воспоминаний о событиях 2010 года.

Андрей Санников после освобождения из тюрьмы эмигрировал. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сегодня 66-летний политик живет в Варшаве и продолжает заниматься общественно-политической деятельностью в эмиграции. Его жена, известная белорусская журналистка Ирина Халип, вместе с их 13-летним сыном живут в Минске.

Известный белорусский поэт Владимир Некляев шел на выборы как лидер общественной кампании «Говори правду», созданной в том же выборном году.

Владимир Некляев в день выборов попал в больницу, а оттуда - в СИЗО КГБ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Был задержан КГБ, провел в изоляторе полтора месяца, еще четыре - под домашним арестом. Суд признал его виновным в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Пять лет назад он заявил о выходе из оппозиционных структур и вернулся к литературному творчеству.

Христианский демократ Виталий Рымашевский был тогда самым молодым кандидатом - всего 35 лет.

35-летний Виталий Рымашевский был самым молодым кандидатом в президенты. Фото: Сергей ГАПОН

Как и многие другие кандидаты и члены их штабов, он оказался в СИЗО КГБ, но вскоре вышел под подписку о невыезде, а на суде получил 2 года лишения свободы условно. Сегодня продолжает заниматься политикой, входит в Координационный совет оппозиции.

Независимый кандидат Алесь Михалевич после двух месяцев в «американке» вышел под подписку о невыезде, устроил пресс-конференцию и рассказал, что был освобожден в обмен на сотрудничество со спецслужбами. Через несколько дней он покинул страну и попросил политического убежища в Чехии. В 2015 году политик вернулся в Беларусь и подал ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела. Ему отказали, так что дело до сих пор не закрыто - у единственного из лидеров «Плошчы-2010». Впрочем, это не помешало ему открыть свое адвокатское бюро. Два года назад Михалевич вернулся в политику - стал активистом движения «За свободу».

На Алеся Михалевича по сей день не закрыто дело за "Плошчу-2010". Фото: Сергей ГАПОН

Кандидат, который был на площади 19 декабря, но точно избежал наказания, - Григорий Костусев, в то время - второй человек в Белорусском народном фронте. Его тоже задержали, но уже на следующий день по ТВ показали видеозаявление, в котором политик осудил провокации. Он и сегодня в активной политике, с 2017-го является лидером БНФ.

Григорий Костусев избежал наказания за участие в акции протеста. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А вот экономист Ярослав Романчук, представлявший Объединенную гражданскую партию, единственный из очевидно оппозиционных кандидатов не был задержан. В те дни на государственном ТВ показали ролик, где Романчук осудил действия своих недавних соратников. В 2017-м на два года вошел в президентский Совет по развитию предпринимательства. На сегодняшний день является руководителем негосударственного Научно-исследовательского центра Мизеса, занимается исследованиями белорусской экономики.

Ярослав Романчук не поддержал протест в 2010 году. Фото: Сергей ГАПОН

Единственным из девяти соперников Александра Лукашенко, кто не представлял на тех выборах оппозицию, был экономист Виктор Терещенко. Он проходил по делу о массовых беспорядках как свидетель.

Виктор Терещенко был единственным, кто не представлял оппозицию. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В 2015-м заявил, что снова собирается выдвигаться в президенты, но вдруг приключилась история с морковным соком - Терещенко заявил, что его умышленно отравили в кафе, чтобы выбить из избирательной гонки. В 2016-м он не прошел на парламентских выборах и ушел в тень. А в этом году 70-летний политик снова напомнил о себе - собирал подписи за выдвижение в кандидаты Виктора Бабарико. Как экономист он тоже в строю - занимается инвестпроектами.

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