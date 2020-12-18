Такими работниц БМЗ вы еще не видели! Вышел календарь с чувственными заводчанками

БМЗ презентовал корпоративный календарь на 2021 с роскошными заводчанками.

БМЗ выпускает корпоративный календарь с фотографиями своих сотрудник в 11 раз. В роли моделей за эти годы смогли почувствовать себя более 100 работниц металлургического завода. Ими, как отмечают на предприятии, БМЗ вдохновляется.

– На снимках фотограф запечатлел заводчанок такими, какими их в повседневной рабочей суете не видят коллеги: романтичными, нежными, игривыми, чувственными и притягательными. Именно поэтому в кадре нет оборудования, продукции и заводских пейзажей. Новый календарь, как и все женщины, призван вдохновлять, - говорится в пресс-релизе БМЗ.

Тираж корпоративного календаря ограничен. Увидеть его в живую и повесить на стену смогут только счастливчики - партнеры предприятия.

Кроме этого календаря готовится к выходу еще одно издание - с детскими рисунками. Его БМЗ планирует презентовать к концу года.

Фото: belsteel.com

Фото: belsteel.com

Фото: belsteel.com

Фото: belsteel.com

Фото: belsteel.com