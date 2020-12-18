Транспортный налог отвяжут от техосмотра: кто и сколько будет платить

Есть в собственности машина - налог заплатить будешь обязан Фото: Виктор ПАЖИТОК

Не факт, что произойдет это именно с 1 января, однако в том, что такое нововведение вступит в силу очень скоро уже можно не сомневаться: 17 декабря в парламенте рассмотрели проект закона об изменении Налогового Кодекса.

Если кратко, то новый принцип следующий: налог отвяжут от техосмотра, но платить его будут все без исключения автовладельцы.

Что изменится?

Меняется сам характер налога – он становится имущественным. То есть, если у человека в собственности есть машина, то платить налог он будет вне зависимости от того, ездит ли он на ней или нет. Платить обяжут и владельцев «автохлама» - если авто стоит на учете в ГАИ, налог на нее рассчитают автоматически и раскошелиться придется.

Сколько платить?

Ставки налога уже известны - они зависят от массы автомобиля.

Когда депутаты примут закон, на автомобиль массой до 1,5 тонны ставка налога составит 61 рубль. Если масса больше 1,5 тонны, но менее 1,75 тонны заплатить придется 81 рубль. Больше всех заплатят владельцы машин массой свыше 3 тонн - 223 рубля. Ставка за мотоцикл - 40 рублей. Льготы предусмотрены: полностью от уплаты налога освобождены ветераны и инвалиды 1 и 2 группы. Пенсионеры будут уплачивать 50% налоговой ставки.

Как и когда платить?

Платить налог автовладельцы будут один раз в году - из налоговой им придет уведомление. Рассчитаться с бюджетом нужно будет не позднее 15 числа следующего месяца. Но в будущем году есть нюансы, поскольку он будет переходным. Автовладельцы получат уведомления на позднее 1 ноября, а рассчитаться нужно будет до 15 декабря и уплатить при этом не всю сумму сразу, а только одну базовую величину. В 2022 году каждый автомобилист доплатит непокрытую сумму исходя из массы своей машины и соответствующей ставки налога. К слову, если вы снимете автомобиль с учета до 1 июля будущего года, то оплачивать налог вам не придется.

Как быть, если вы уже заплатили дорожный сбор в этом году по существующим ставкам?

В этой ситуации вас освободят от уплаты на весь период действия разрешения на участие в дорожном движении. То есть, если при прохождении техосмотра вы заплатили сбор, а допуск к участию в дорожном движении действует до 1 марта 2021 года, то за все эти месяцы налог на насчитают. То есть в будущем году вы заплатите не за двенадцать, а только за десять месяцев.

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