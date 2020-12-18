Горнолыжный сезон 2020/2021 в Беларуси: где покататься и что с ценами? Фото: Вконтакте.

Сильных снегопадов в Беларуси пока не было, но горнолыжный сезон уже открыт: первым традиционно запустился «Логойск» - там объездную трассу открыли 4 декабря. 11 декабря подтянулись и «Силичи» - там открыли сразу две основных трассы. Сейчас в обоих курортах работают по несколько трасс, в минской «Солнечной долине» открыли пока только учебный склон. А вот региональные горнолыжные центры на момент выхода этого материала оснежить склоны не успели. Дело в том, что естественного снега не хватает, а снежные пушки могут работать только при температуре не выше минус 5 градусов. Мы надеемся, что погода позволит к новогодним праздникам начать работу и другим белорусским горнолыжным центрам.

Какие изменения по сравнению с прошлым сезоном?

Самое главное – цены. В «Силичах» цены в рублях по сравнению с прошлым сезоном не выросли. Исключение – чуть подорожал ски-пасс для детей в будний день. В «Логойске» цены на ски-пассы и прокат выросли по сравнению с прошлым годом ровно на рубль. В любом случае из-за курса доллара цены в валюте в этом году везде стали немножко ниже (помните, год назад доллар стоил ровно два рубля?). А еще в этом сезоне Логойск отменил дневной ски-пасс (оставил только для проживающих в гостинице) – раньше многие брали такой абонемент чтобы тусоваться на склоне целый день, с любыми перерывами. В «Силичах» аналогичного абонемента нет уже второй год. А еще «Силичи» сократили время работы в будние дни: теперь покататься можно только до 22 часов.

«Силичи»

silichy.by, +375-17-555-55-00, +375-29-8-324-324

Где: Минская область, Логойский район

Как добраться общественным транспортом: из Минска (ДС «Славинского») автобусами №251, 350, 351 и 508

График работы трасс: пн-пт и вс: 12:00 - 22:00, сб: 9:00 - 22:00. Ночные катания: пт-сб: 22:00 - 02:00.

Тут самые длинные и разнообразные склоны в стране, но и стоимость подъемника и проката самая высокая. В любом случае кататься здесь наиболее интересно, ведь перепад высот достигает 100 метров. В вечернее время все трассы освещаются прожекторами, иногда проводят ночные катания.

ЦЕНА ВОПРОСА*:

Цены на горнолыжный сезон 2020/2021 в «Силичах». Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат). Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

*Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат)

«Логойск»

logoisk.by, +375-29-153-00-75, +375-1774-21-6-47

Где: Минская область, Логойский район

Как добраться общественным транспортом: из Минска с ДС «Славинского» автобусами № 250, 251, 350 и 351, маршруткой «Минск-Логойск» №1198

График работы: пн-чт: 12:00 – 23:00, пт: 12:00 – 02:00, сб: 10:00 – 02:00, вс: 10:00 – 22:00

Именно здесь в начале 2004 года появился первый в стране четырехместный кресельный подъемник. «Логойск» быстро развился и буквально за пару лет оброс разной инфраструктурой. А еще «Логойск» первым придумал ночные катания под музыку диджеев с вечеринкой в помещении ресторана. Главная особенность основной трассы «Логойска» - очень неравномерный наклон: вверху круто, потом полого.

ЦЕНА ВОПРОСА*:

Цены на горнолыжный сезон 2020/2021 в «Логойске». Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат). Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

*Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат)

«Солнечная долина» (на момент выхода номера работал только учебный склон)

sdolina.by, +375-29-196-15-35

Где: Минск, ул. Корженевского, д. 45

Как добраться общественным транспортом: городскими автобусами №28, 30с, 48, 53, 82с, 88с, 104, 107, 144с и троллейбусами №19, 27, 51 до остановки «Завод «Электроника»

График работы трасс: пн-пт: 12.00 - 22.00, сб-вс: 10.00 - 22.00, выдача инвентаря до 20:30.

На горке в Курасовщине катались на санках еще в советские времена, а многие первый раз встали на лыжи именно тут. Потом горку подсыпали, выровняли склоны, поставили мачты освещения, соорудили два подъемника типа бэби-лифт, построили ресторан и пункт проката. Трасса тут короткая - толком покататься не получится. Зато есть фигуры от сноу-парка – большой плюс для любителей «попрыгать-покрутиться». И не надо выезжать за пределы Минска.

ЦЕНА ВОПРОСА*:

Цены на горнолыжный сезон 2020/2021 в «Солнечной долине». Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат). Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

*Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат)

БУДЬ В КУРСЕ

Где покататься в регионах?

«Коробчицкий Олимп»

cskneman.by/services/gornolyzhnyj-kompleks, +375-29-5-690-691

Где: Гродненский район, д. Коробчицы

Как добраться общественным транспортом: от автовокзала Гродно - маршрутка «Гродно-Коробчицы» или «Гродно-Брузги»

«Печерск»

vmogileve.by/active-rest/pechersk, +375-29-668-74-20

Где: Могилев, ул. Якубовского (в районе Печерского лесопарка)

Как добраться общественным транспортом: городскими автобусами №4, 5, 12, 16, 22, 23, 28 30, 33, 37н, 44, 47 до остановки «Микрорайон Мир-2»

«Мозырь»

vk.com/ski.complex.mozyr, +375-236-351-621

Где: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Интернациональная, 119

Как добраться общественным транспортом: автобусами №4, 8, 14, 23, 24 до остановки «Горнолыжный центр»

«Веста»

westa.by, +375-44-555-53-64, +375-44-561-69-94

Где: Минская область, Дзержинский район, 319-ый километр трассы «Брест-Москва»

Как добраться общественным транспортом: маршруткой с автовокзала «Восточный» в сторону Бреста до остановки «Веста»

Параметры всех белорусских горнолыжных центров

Параметры всех белорусских горнолыжных центров (сюда не входят учебные, детские и тюбинговые склоны). Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

**Сюда не входят учебные, детские и тюбинговые склоны.