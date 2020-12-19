Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 декабря 2020 года: платный выезд из страны из-за ковида и причина тяжелого течения болезни

Коронавирус в стране повлиял и на экономику. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ситуация в Беларуси

Данные о заболевших коронавирусом обнародовало Министерство здравоохранения. За сутки в республике выявлены 1 917 новых случаев COVID-19, из больниц выписаны 1 919 человек. Скончались девять пациентов. Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировали 169 648 случаев заболевания, выздоровели 147 316 пациентов.

За все время распространения COVID-19 в стране умерли 1 308 пациентов, у которых выявили эту инфекцию. Также в Минздраве сообщили, что за сутки специалисты выполнили 30 059 тестов, всего в стране проведено 3 миллиона 718 тысяч 238 таких анализов.

Выезд из Беларуси сделают платным, чтобы бороться коронавирусом

В Беларуси пересечение границы может стать платным, если вы едете на автомобиле.

кой на первого заместителя министра финансов Дмитрия Кийко. Такую идею Дмитрий Кийко озвучил во время расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, где обсуждалось временное повышение некоторых ставок налогов для компенсации расходов из-за коронавируса. Предполагается, что меры будут временными – на 2021-2022 годы.

В частности, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение государственной границы транспортными средствами, масса которых не превышает 5 тонн. Предполагается, что сумма сбора не должна превышать трех базовых величин. На сегодняшний день это 81 рубль.

Кроме того, предполагается повысить ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи, оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и для ломбардов, повышение ставки подоходного налога с физлиц, которые работают по трудовым договорам от резидентов ПВТ и китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень», и другие меры.

Всего предполагается получить около 800 миллионов рублей и направить их на борьбу с ковидом.

Из-за расходов на COVID-19 в Беларуси могут временно повысить некоторые налоги

В Беларуси могут временно повысить некоторые ставки налогов. Данная мера связана с компенсацией расходов из-за коронавируса.

- На временной основе в 2021-2022 года может произойти повышение ставки налога на прибыль. Это коснется мобильных оператор связи, оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%. Ставку налога на прибыль для ломбардов предлагается увеличить с 25% до 30%. Также может быть увеличена ставка подоходного налога с доходов физических лиц, которые были получены по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». С 9 до 13%, - рассказал первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Он добавил, что возможно повышение ставки земельного налога и аренды за земельные участки, которые предоставлены для торговых центров. Повышение планируется с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

Названа причина тяжелого течения коронавируса

Исследователи из США нашли ген, который влияет на тяжесть COVID-19. Это объясняет, почему у некоторых болезнь протекает без симптомов, а другие переносят ее очень тяжело или умирают. Биологи из Исследовательского института трансляционной геномики (TGen) сравнили штаммы SARS-CoV-2, семи других коронавирусов человека, которые вызывают простудные заболевания, а также коронавирусов, которые заражают животных.

Цель исследования была определить особенности генома SARS-CoV-2, которые влияют на его размножение, заразность и уязвимость хозяина. Кроме того, ученые попытались определить общегеномные схемы изменчивости различных штаммов SARS-CoV-2.

В итоге они узнали, что есть уникальные сигнатуры последовательностей SARS-CoV-2 в области 3'-UTR, которые участвуют во взаимодействии с человеческой микроРНК hsa-miR1307-3p. По словам исследователей, именно молекула miR1307 – генетическая мишень, которая может объяснить, почему COVID-19 по-разному проявляется у пациентов.

Как утверждают авторы работы, miR1307 – это своеобразный переключатель, который включает или выключает различные гены вируса. От этого зависит, окажется ли болезнь опасной. В частности, этот переключатель регулирует скорость размножения вируса.

Ранее исследователям удалось доказать, что miR1307 влияет на тяжесть нескольких видов онкологических заболеваний, а также гриппа H1N1, из-за которого в 2009 году мир охватила пандемия.

Ученые рассчитывают на то, что новое открытие поможет во время разработки вакцины от коронавируса.

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