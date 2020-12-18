«Год, конечно, всех потрепал»: в Минске начались рождественские и новогодние ярмарки-2020

Здесь можно купить сувениры. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С неба идет мокрый снег, под ногами месится грязная каша, а в голове ни намека на праздничное настроение. Но «Комсомолка» так просто не сдается и пробует поднять градус веселья глинтвейном и драниками на ярмарке (см. ПОДРОБНОСТИ).

Минчане мечтают, чтобы 2020 год побыстрее прошел. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Масляный рай для экономных

В этом году в городе открылись две ярмарки на прежних локациях – у Дворца республики и у Дворца спорта. Открылись они в 12 часов, но к 14 часам многие продавцы скучали, так и не увидев ни одного посетителя.

Сперва идем на ярмарку у станции метро Купаловская (Дворец республики). В 14 часов дня провели ревизию на ярмарке, в итоге насчитали: елка (1 штука), точки-соты с едой и сувенирами (12 штук), один дворник, два милиционера. О том, что здесь вообще-то праздник в разгаре, напоминают только елка и голос неизвестной певицы, который поет «Эти белые-белые розы. А я поверила в Деда Мороза, в его глазах - океан нежной ласки. А я, поверила в зимнюю сказку...». На удивление, доносилась песня из... контейнера у ларька, присмотрелись – ан нет, это колонка прямо за ним.

Продаются много сувениров ручной работы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заходим в дверь у колонки и просим глинтвейн, получаем в ответ «А у нас его нет, идите в соседний» и идем, куда послали. Ручка от двери в соседний ларечек неожиданно остается в руках.

- Ой, не волнуйтесь, у нас тут еще не все доделали! – говорит приветливая рыжеволосая женщина и наливает глинтвейн из белорусского вина за 3 рубля и натуральный кофе за 2,5 рубля. – Пока вы первые посетители, мы же только открылись, еще в процессе все.

Здесь пахнет булочками, блинчиками и разными вкусняшками. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бегло смотрим на щедро пропитанные маслом куриные конечности, темный шашлык и сырные лепешки в целлофане. Зато все очень дешево, таких цен, кажется, уже даже в столовых нет! Крылышки – 89 копеек за 100 граммов, сырная лепешка – 1, 2 рубля, запеченная скумбрия - 2 рубля, окорок – 1,49 рубля, свиной шашлык – 2,4 рубля за 100 граммов.

Здесь все очень дешево и вкусно! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В соседних павильончиках – такой же масляный рай: жирное мясо, пирожные с горками крема, беляши и булочки. Да, борцам за здоровый образ жизни и хорошую фигуру здесь явно не место. С опаской беремся за ручку следующего ларька с едой и слышим в ответ «Мы еще закрыты!». Приходится смириться. Может, хоть с сувенирами повезет?

- А сколько стоит этот бычок? – спрашивает женщина в возрасте у продавца, и получив в ответ «17 рублей», шепотом произносит «Ну и цены».

Статуэтка ангела для самых близких людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока женщина удивляется ценам, мы удивляемся всему остальному. В этом ларьке можно смело снимать фильм о 60-х годах в СССР, никто бы даже не заметил подмену. Скучающая продавец в униформе, сувениры, которые годами пылятся на витринах столичных магазинов, разрисованные красками стеклянные шарики с метелью и какое-то даже парадоксальное отсутствие привычных для Нового года белого и красного цветов. Побродив глазами по полкам, уходим ни с чем.

Здесь можно приобрести грудинку, окорок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Игрушки даже дешевле, чем на Комаровке!»

В 15 минутах ходьбы, у Дворца спорта, находится вторая ярмарка. Тут дела идут поживее, да и выглядит все куда веселее. На территории ярмарки есть своя елка с фиолетовыми шарами и подсветкой, детские аттракционы и двадцать деревянных домиков с едой и сувенирами. Здесь продают свои сувениры и закуски частники.

Берем еще один глинтвейн за 4 рубля и горячую кукурузу за 3 рубля. Глинтвейн оказывается дороже предыдущего, но и вкуснее.

- Мы делаем из сухого молдавского вина, специй, апельсина и добавляем немного сахара, - говорит женщина-продавец, надевая на ходу маску. – Надеюсь, в этом году народу будет не меньше, чем в прошлом.

Стоимость глинтвейна - 4 рубля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот и первые покупатели: молодая пара Алена и Максим купили горячую кукурузу и каштаны. Спрашиваем, как настроение.

- Ой, да какое тут настроение. Единственное, чего сейчас хочется, так это чтобы проклятый 2020 год побыстрее прошел. Короче, никакого праздника нету… - грустно говорит Алена. – И шариков не дали, - дополняет ее парень, и девушка начинает смеяться.

В деревянном домике неподалеку девушка с ярко-синими линзами продает симпатичные стеклянные игрушки. Говорит, что не первый год продает здесь этот товар.

- Год, конечно, всех потрепал, - вздыхает она. - Так что вся надежда на следующий, может, хоть он лучше будет. Купите вот себе новую игрушку, чтобы следующий год был хорошим!

Начинаем подготовку к Новому году! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игрушки недорогие и симпатичные, поэтому берем Щелкунчика за 12 рублей и кукурузу за 3 рубля.

- А у нас традиция, каждый год приходим сюда в первый день и покупаем стеклянные игрушки, - говорит пожилая пара, показывая две стеклянные игрушки в форме часов. – По примете, так год пройдет лучше. И знаете, здесь такие же игрушки даже дешевле, чем на Комаровке.

Здесь же наконец-то находим неплохие драники за 5 рублей и облепиховый чай за 2, 5 рубля.

Еще одна точка, мимо которой невозможно пройти – это домик с самыми разными кожаными изделиями. Глаза просто разбегаются от форм и расцветок. Тут кошельки в форме листика с гусеницей, бурундука с сыром, сов, котов, лошадей, божьих коровок и просто коров… Спрашиваем, какой фантазер их мастерит?

Рождественские носки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это изделия ручной работы, мы делаем их сами в Гродно. Покупателей всегда много, поэтому приезжаем сюда уже четвертый год, а вообще продаем их 12 лет. Сегодня уже два кошелька продали, - улыбаются мастера.

По цене тоже вполне приемлемо: кожаный брелок – 8 рублей, кошелек – 17 рублей, сумка – 55 рублей.

Здесь же манят огнями детские аттракционы: паровозик 3 рубля, прокатиться на пони - 8 рублей, автодром - 8 рублей.

ПОДРОБНОСТИ

«Калядны кiрмаш» у Дворца республики работает:

с 18 по 23 декабря — с 12:00 до 20:00;

с 24 по 30 декабря — с 12:00 до 23:00;

с 1 по 14 января — с 12:00 до 20:00;

в новогоднюю ночь — с 12:00 31 декабря до 3:00 1 января.

«Калядны кiрмаш» у Дворца спорта:

с 18 декабря по 14 января по будням — с 14:00 до 21:00;

по выходным — с 12:00 до 23:00;

в новогоднюю ночь — с 12:00 31 декабря до 3:00 1 января.