Посмотрите, какие броши будут носить в 2021 году: из меха, дерева, гвоздей и шурупов

Брошь должна быть неповторимой! Фото: Раиса ЮДИНА

То, что броши сегодня в тренде, поймет даже далекий от моды посетитель выставки-ярмарки «Чароўны Млын» - их в этом сезоне много как никогда. Но даже самый искушенный стиляга и модник не представляет, из чего эти самые броши могут быть изготовлены.

Для красивой броши всегда найдется место. Фото: Раиса ЮДИНА

Войлок, дерево, бисер, кожа, полимерная глина, мех, керамика, пластик, металл, гвозди, шурупы - все это отличный материал для изготовления модного аксессуара. Спасибо мастерам и дизайнерам за безграничную возможность подчеркнуть индивидуальность с помощью недорогого и такого яркого штриха! Каждому свое в соответствии с личным стилем: кому лисичка с пушистым хвостиком, кому котик с глазками-шурупами, а кому классика из бисера. В любом случае все дизайнерские броши потрясающие!

Как много прекрасного можно сделать из ненужного лома! Фото: Раиса ЮДИНА

И модные гуру такой разнообразный подход одобряют. В новом году они характеризуют тренды в отношении брошей так: необычные формы и разнообразные размеры, они могут быть изготовлены в стиле гранж и ретро, в форме цветов и живых существ. А теперь посмотрите, какая богатая фантазия у наших мастеров!

Брошь для ценителей живописи и особенно Ван Гога - искусная вышивка. Фото: Раиса ЮДИНА

Брошь из бисера - это элегантно. Фото: Раиса ЮДИНА

Котики из металла - это все равно котики! Фото: Раиса ЮДИНА

Лисий воротник уже не в моде. А вот такой лисий хвост - вполне. Фото: Раиса ЮДИНА

Найди свой любимый цветок! Фото: Раиса ЮДИНА