Фотофакт: на автопробеге сторонников властей выбирали лучший новогодний борт

19 декабря сторонники власти собрались на автопробег. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

19 декабря сторонники власти собрались на автопробег возле минского аквапарка "Лебяжий" в 11.30. Уже в 12.00 колонна выдвинулась на МКАД. При этом сотрудники ГАИ при выезде колонны от аквапарка перекрыли движение на несколько минут по проспекту Победителей.

Государственный красно-зеленый флаг - обязательный атрибут автопробега сторонников власти. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В автопробеге приняло участие несколько десятков автомобилей. Планировалось, что колонна проследует по главным улицам и проспектам столицы. К слову, авто участвовали в конкурсе на лучший новогодний борт.

На автопробег кто-то пришел и с флагом СССР. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А кто-то захватил с собой на пробег домашнего питомца. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Украшали водители свое авто и государственным гербом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ