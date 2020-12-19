Фотофакт: на автопробеге сторонников властей выбирали лучший новогодний борт

19 декабря сторонники власти собрались на автопробег.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
19 декабря сторонники власти собрались на автопробег возле минского аквапарка "Лебяжий" в 11.30. Уже в 12.00 колонна выдвинулась на МКАД. При этом сотрудники ГАИ при выезде колонны от аквапарка перекрыли движение на несколько минут по проспекту Победителей.
Государственный красно-зеленый флаг - обязательный атрибут автопробега сторонников власти.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В автопробеге приняло участие несколько десятков автомобилей. Планировалось, что колонна проследует по главным улицам и проспектам столицы. К слову, авто участвовали в конкурсе на лучший новогодний борт.
На автопробег кто-то пришел и с флагом СССР.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А кто-то захватил с собой на пробег домашнего питомца.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Украшали водители свое авто и государственным гербом.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Водители соревновались, у кого красивее украшена машина.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ