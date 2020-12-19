“Обратно домой? Может, на следующий Новый год и вернемся”: узнали, кто уезжает из Беларуси последними автобусами за границу

Киевский автобус уходит почти полным - для поездки в Украину визы не нужны, что значительно облегчает передвижение. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу 19 декабря, когда до закрытия наземного сообщения Беларуси с соседними странами остается один день, ажиотажа на столичном автовокзале не наблюдается. Билеты на Варшаву и Киев, как выяснилось, еще есть и на сегодня, и на завтра на несколько рейсов, но покупателей я не вижу.

В 19.00 с соседних перронов отправляются автобусы в столицы Польши и Украины. Варшавский почти пустой. Водитель говорит, что из Минска едут всего восемь человек, кто-то подсядет по дороге. У нескольких пассажиров паспорта явно не наши, с красной обложкой.

- Мы грузины, - охотно объясняет один из них. – Я приезжал в Минск на несколько дней, а работаю в Варшаве.

Автобус на Варшаву уходит полупустой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В отличие полупустого варшавского автобуса киевский - полна коробочка. На перроне полно провожающих. Вот прощается семья. Минчанку Ирину с дочкой провожают мама и брат.

- Привет Киеву! – завязываю я разговор. - А вы знаете, что уже в понедельник могли бы не уехать в Киев автобусом?

- Конечно.

- Как обратно будете возвращаться?

- Никак. Мы для начала едем в гости, а дальше – как получится. Хотим остаться.

А возле киевского автобуса - внушительная очередь на посадку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один белорус Игорь едет в Киев на каникулы и на Новый год. Он надеется, что сможет вернуться обратно, несмотря на то что наземные границы закрываются.

- Гражданина Беларуси впустят в Беларусь, если у него нет проблем, - уверенно говорит парень.

- Может, у вас и билет есть обратный?

- Нет. Куплю в Киеве. Но и здесь их продают, я спрашивал.

В билетной кассе автовокзала мне подтвердили, что билеты обратные из Киева и Варшавы действительно можно взять на конец декабря.

- Так автобусы будут ходить? – уточняю, пытаясь понять, как будет работать схема запрета.

- У меня билеты продаются, а там я не знаю, - пожимает плечами кассир.

- А кто знает?

- Пока никто. Вы же видите, как все меняется.

Зарубежных направлений на автовокзале осталось совсем немного. Большинство рейсов - по Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возвращаюсь к автобусу. При посадке контролер измеряет всем пассажирам температуру бесконтактным термометром. Говорит, сегодня все здоровы, а если бы у кого-то температура оказалась повышенной - не пустили бы в автобус.

При посадке всем пассажирам измеряют температуру. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Водитель с юмором. Нашего фотокорреспондента он приглашает в путешествие:

- Поехали со мной – посмотришь, как нас на границе досматривают!

Тех, кто уезжает надолго. можно вычислить по большим чемоданам. Хотя кто-то умудряется уложить все необходимое в один рюкзак! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А мне водитель пытается разъяснить то, что пока, кажется, мало кто понимает, будут ли белорусы после 21 числа возвращаться домой из Украины на автобусах:

- Миленькая, пока насчет автобусов у нас точных указаний нету. Если скажут - мы повезем. Если нет, то нет. Но никто толком не говорит. Вчера ехал с Украины, у меня точно так же украинские пограничники спрашивали, и белорусские. Потому что точно никто ничего не знает.

Автобус отъезжает от перрона. Мы машем рукой на прощание приятному водителю. А тем временем начинается посадка на другой автобус на Киев, который уходит через полчаса. И этот почти полный. Двое парней с огромными чемоданами размером с небольшую тахту - явно едут надолго.

Второй автобус на Киев - и снова почти полный. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Да, я надеюсь разрешение на работу получить, - подтверждает мои догадки Дмитрий, один из них. – Едем месяца на три, попытаемся закрепиться в Киеве.

- Билеты несложно было купить?

- Легко. За неделю покупал. Мест 15 было. Можно было самолетом лететь, но билеты в четыре раза дороже, а еще багаж такой… Обратно, если разрешение на работу будет, можно вроде на машине своей проехать. И то хотят сделать платно.

"В какую газету мы попадем? Мы еще подумаем, согласиться или нет. "Комсомолка?" - вам можно". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы айтишники?

- Да. У меня половина компании переехала туда.

- У вас же новшество по налогам намечается…

- На 40% увеличатся, ходят слухи! Но уезжает не совсем из-за этого. Клиентам нужна стабильность. А еще некоторые коллеги на сутках отсидели… А в Украине специальный проект государственный, чтобы айтишникам сделать упрощенно разрешение на работу. Жилье мы уже сняли - трехкомнатную квартиру за 250 долларов. Обратно домой? Может, на следующий Новый год и вернемся.

Рядом идет посадка на Москву. Автобус полный. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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