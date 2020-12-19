Не рассматривает вариант покинуть Беларусь: «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова на свободе

Кроме родных и друзей Олю встречала кошка. Фото: tut.by

В сумме Ольга Хижинкова провела в заключении 42 суток. Ее задержали еще 8 ноября на воскресном «Марше народовластия» и поначалу дали 12 суток ареста. Поговаривали, что судья поступила снисходительно, чтобы Оля встретила свой день рождения на свободе. Но нет, потом полистали ее соцсети, где обнаружили фото с акций в другие дни и добавили 15 суток. Когда друзья и близкие ожидали ее выхода у стен ИВС на Окрестина, стало известно о еще одном суде – уже третьем, где ей добавили срок. Итого, вышло столь существенное время под арестом.

При встрече Оля не могла сдержать слез. Фото: tut.by

Накануне муж Ольги просил не собирать большую толпу встречать ее перед Окрестина, опасаясь, что срок снова могут продлить. Видимо, этого не хотело и руководство ИВС, потому что за сутки до освобождения Хижинкову вывезли в тюрьму в Жодино. И выпустили на три часа раньше окончания срока ареста согласно протоколу. В итоге ее все же встретили самые близкие, а также ее любимая кошка, которую также взяли с собой. Ольга не смогла сдержать слез, но вместе с тем было видно, что сломить ее не удалось.

По выходу из тюрьмы Ольга Хижинкова сказала в видео, которое опубликовал Onliner.by, что никогда не рассматривала вариант отъезда из Беларуси, и сейчас не собирается.

Это один из снимков в соцсетях, который и стал подтверждением того, что Оля участвовала в акции протеста. Фото: личный архив

Многие знакомые Ольги считают, что столь жестокое наказание – неспроста. Особенно если принять во внимание тяжелейшие условия содержания Мисс Беларусь. Например, с Хижинковой, рассказывали те, кто свои сутки сидел вместе с ней, в одной камере были женщины, ведущие маргинальный образ жизни, которым, среди прочего, требовался душ и профилактика от вшей.

В 2008 году Ольга стала "Мисс Беларусь". Фото: архив "КП".

Ольга не была обижена властью – сразу после победы в «Мисс Беларусь» ей дали квартиру. Некоторое время Оля работала на ОНТ, в Национальной школе красоты, пресс-секретарем футбольного клуба «Динамо-Брест». Она 10 лет является лицом известного бренда Conte, продукцию которого с изображением Ольги можно встретить в магазинах всего мира. Но она, красивая, успешная, известная, оказалась в протестном движении.

Ольга была пресс-секретарем ФК «Брест-Динамо» и даже работала с легендой футбола Диего Марадоной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, пока Хижинкова была на Окрестина, бренд, с которым она сотрудничала, для участия в рекламной акции пригласил российскую гимнастку Ляйсан Утяшеву. Неравнодушные белоруски тут же принялись писать ей комментарии в соцсети, почему ей не следует соглашаться продолжать эту кампанию, рассказывать об Ольге. В итоге, вышло заявление, что отказываться от сотрудничества с Хижинковой Conte не собирается, а акция с Утяшевой была разовой.

Многие были настолько возмущены рассказам об отношении к красавице за решеткой, что стихийно организовали флешмоб в поддержку Ольги – дамы выкладывали фото в колготках и чулках с хаштегом #ЯМыОльгаХижинкова. А в день освобождения Ольги к флешмобу присоединилась даже Кортни Лав, рок-певица и вдова Курта Кобейна, лидера легендарной группы Nirvana.

В своем инстаграме вдова Курта Кобейна сделала посты в поддержку белорусов. Фото: Инстаграм @cortneylove.

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