Прогнозы астрологов для Беларуси и мира: проверяем, что сбылось на 2020 год и чего ждать в 2021

Астрологи говорят, в декабре 2020 года начинается новый 20-тилетний цикл, поэтому можно ожидать рокировки важных политических фигур. Фото: pixabay.com.

Недавно «Комсомолка» узнавала у гадалок, когда закончится коронавирус и что предсказывают для белорусов арканы Таро. На этот раз обратимся к астрологам, которые анализируют события по расположению планет и звезд на небе.

Астрология - это отчасти математика, поэтому практически все астрологи указывают на схожие события в одинаковые даты. И если сравнить прогнозы на 2020 год, многие астрологи оказались единодушны: такая комбинация звезд и планет не предвещает ничего хорошего. Тут вам и шесть солнечных затмений, ретроградные планеты, год крысы и високосный год вместе! Также единодушны один насчет 2021-го года: он будет куда проще уходящего.

Анжела Перл: «В мире в мире будет много глобальных перемен»

Анжела Перл – в прошлом российский учитель математики, а сейчас - астролог с 20-ти летним опытом из Австралии. Среди ее клиентов много известных людей, а на ютуб-канале – более миллиона подписчиков. Известная астролог делает предсказания для каждого знака зодиака на месяц. Впрочем, даже если астрологией вы не интересуетесь, эту женщину можно смотреть просто в качестве психотерапии. Приведет ее слова из прогноза на 2020 год, сделанного в 2019 году:

- Мы все чувствуем, что происходит на небе, я не понимаю, как это происходит, но это работает. В 2020 году произойдет много планетарных событий, следовательно, у всех нас тоже будет много перемен в жизни. Да и в мире будет много глобальных перемен! В году много затмений, которые будут менять наши планы. С 17 февраля по 10 марта будьте осторожны при бронировании билетов и подписании важных документов, потому что по ретроградному Меркурию вы потом передумаете. В мае все затормозиться, а в июне остановится из-за шести ретроградных планет (а ведь всего их десять). 9 сентября ретроградный Марс разворачивается в знаке Овна, в это время нужно опасаться травм, - рассказывала Анжела Перл.

В одном астролог уверена: 2021 год будет намного легче для всех, потому что таких бурных событий на небе не предвидится. Разве что Италии не повезет – там начнется третья волна коронавируса, в то время как многие стран почти избавятся от него к маю 2021-го. Впрочем, иногда Анжела ошибается. Например, она предсказывала победу на выборах Трампа в этом году, и последующие за этим протесты.

Татьяна Лукашевич: «В начале 2022 года народ Беларуси почувствует улучшение»

В прошлом году российский астролог Татьяна Лукашевич, которая плотно сотрудничает с «КП», делала прогноз на 2020 год, говоря о том, что можно ждать чего вроде революции 1917-го года и эпидемии бубонной чумы. Как стало ясно сейчас, сравнения были «в яблочко», вплоть до времени, когда придет первая и вторая волна пандемии.

«2020 год - год Белой Крысы. Именно с нее начинается цикл восточного календаря. Она обладает живучестью, особой находчивостью и смекалкой. Крыса любит производить перемены в структуре власти, менять направления в политике и законах. Что же принесет нам это животное в новом году? Давайте вспомним последнее правление Крысы ровно 12 лет назад. Это был 2008 год, когда мировые финансовые площадки захлестнул ипотечный кризис (…) Так последнее вхождение Плутона в знак Козерога и соединение его с Юпитером в марте 1771 года, во времена Екатерины II, было ознаменовано эпидемией бубонной чумы. Первое соединение Плутона и Юпитера произойдет в апреле, затем в июне и ноябре 2020 года. Конечно, в наше время чумы можно не опасаться, но Плутон - это царь Аида, подземного царства мертвых, и что он придумает на этот раз – неизвестно, - говорила она в 2019 году.

Но есть и хорошие новости: Татьяна Лукашевич отмечает: в декабре 2020-го коронавирус должен пойти на спад, и люди в следующем году снова станут путешествовать - во всю мощь, как говорится. До 2070 года повторения такого катастрофического соединения планет не произойдет, поэтому самое страшное - позади. Но сейчас мы на пути смены важных политических фигур.

- В декабре 2020 года начинается новый 20-тилетний цикл, и логично предположить, что в ближайший год мы также можем увидеть рокировки важных фигур, причем уже с 17 декабря 2020 года, когда Сатурн войдет в знак Водолея. Конечно, без борьбы консервативные настроения и лидеры не уйдут. Этому есть подтверждение в виде напряженного аспекта Сатурна и Урана из знака Тельца, действующего весь 2021 год, - говорит Татьяна Лукашевич, приводя, кстати, в пример Беларусь.

Астролог также предсказывала, что для Беларуси станет важным январь 2021 года:

«11 января 2021 года Уран - планета революций - развернется в прямое движение, а транзитные Сатурн и Юпитер соединятся с Сатурном в гороскопе Беларуси. Именно с этой даты в стране начнут происходить преобразования». Также, по словам Лукашевич, «уже в начале 2022 года народ Беларуси почувствует значительное улучшение своей жизни».

Даже если астрологией вы не интересуетесь, Анжелу Перл можно смотреть в качестве психотерапии. Скриншот: видео на канале Angela Pearl.

Анастасия Паскевич: «21 декабря 2020 года - начало нового исторического периода»

Белорусский астролог Анастасия Паскевич в марте 2020 года писала, что Беларусь ждут «смутные времена»: «Необходимость реформ может вылиться в рост народных возмущений. До анархии дойти не должно, будем на это надеяться. Хотя, надо сказать, скопление конфликтных планет Марса, Юпитера, Сатурна, Плутона в секторе карты, отвечающим за революции, реформы и свободу, выглядит тревожно».

Совпала дата печальных для Беларуси событий 9-11 августа и это, согласно прогнозу, не конец. Астролог называет даты с 25 сентября по 22 октября и с 11 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.

Напомним, в конце 2019-го астролог почти помесячно предсказывала, что ждет Беларусь в 2020 году:

«21 декабря 2020 года нас ожидает самое значимое событие года: соединение социальных планет Юпитера и Сатурна в Водолее. Соединение этих планет-антагонистов, символизирующих государство и мораль, расширение и сжатие, просвещение и цензуру, отмечает начало нового исторического периода, когда чаще всего происходят смены экономических и политических моделей. 12 января планета государственной власти, иерархии и закона Сатурн соединяется с Плутоном, планетой глобальных преобразований, потрясений... Последний раз такое соединение было в ноябре 1982 года накануне смерти Брежнева. Тогда это астрологическое событие ознаменовало конец эпохи застоя и начало нового периода развития на 37 лет. В январе 2020 года этот период заканчивается, и мы должны готовиться к тектоническим сдвигам в обществе и государстве, которые безоговорочно поменяют нашу реальность. Как раньше – уже не будет».

Специально для "Комсомолки" астролог сделала предсказание, каким будет 2021 год для Беларуси.

- Январь и февраль для белорусов могут оказаться весьма горячим периодом. В марте и апреле ретрограды, нежелающие сдавать свои позиции, будут пытаться стабилизировать ситуацию. Май станет периодом затишья. Со второй половины июня в быстром темпе начнутся события, неконтролируемые, глобальные, описываемые обстоятельствами непреодолимой силы. Это может сопровождаться ростом тревожных настроений и явно ощутимым чувством опасности, - говорит Анастасия Пашкевич.

Астролог также указывает, что в звездной карте Беларуси (27 июля 1990 года, день принятия Декларации о суверенитете) есть указания на борьбу за власть во втором полугодии 2021 года.

- В 2021 году как никогда актуальна поговорка: «Хочешь насмешить Бога – расскажи о своих планах». Стоит иметь в виду, что многим планам в 2021 будет не суждено сбыться. Уран меняет всё резко и непредсказуемо. Поэтому секрет успеха в будущем году – быть открытыми для перемен и творчески относиться к приходящим в вашу жизнь изменениям, - комментирует она.

Павел Глоба: «11-13 августа – самый тяжелый период»

Ну и какой астропрогноз без знаменитого Павла Глобы? Что он только не говорил про Беларусь: например, что столицу перенесут из Минска в Витебск и что послевыборные несколько дней будут для Беларуси тяжелейшими в истории:

«10 августа планеты вступят в разрушительный градус Овна, где будут находиться несколько дней. Так что период даже не самих выборов, а последующие за ним несколько дней – самый тяжелый период… Эти дни (до 16 августа включительно) решат судьбу не только республики и Александра Григорьевича Лукашенко, но и вектора политики стран Восточной Европы по отношению ко всему миру».

Глоба говорит, что выборы нельзя было проводить в августе: более удачной датой были бы 20-21 сентября.

- Огромное количество протестов, люди недовольны, люди выходят на улицы. Как будто, будет готовиться что-то подобное Майдану в Украине (…) Эти выборы будут одним из самых тяжелых периодов в его гороскопе (Лукашенко – Авт.), - сообщал астролог.

Также Глоба предсказывал, что события в Беларуси будут развиваться примерно схоже с событиями в Хабаровске вплоть до июня 2021 года.

Игорь Кирюшин: «История отвела нам на грандиозные перемены 7 лет»

Белорусский астролог и ученик Павла Глобы в сентябре 2020 года (пусть и с опозданием) также рассказывал, что Беларусь вступает во время важных перемен:

«Как говорит гороскоп независимой Беларуси, мы вступили во время грандиозных перемен, которые займут в истории белорусского народа важное место. История отвела нам на это целых 7 лет, за которые мы пройдем все три важные фазы: подготовительную (2020 - 2022 гг.), главную (2023 - 2024 гг.) и заключительную (2025 - 2027 гг.). Первая фаза национального самосознания уже идет и продлится до 2022 года. Она, судя по гороскопу страны, означает, в частности, перестройку системы управления, изменения в законодательстве, в Конституции. И важно, что это не принесет какого-либо ощутимого вреда стране. Вторая фаза означает дальнейший рост самосознания, демократизацию и перестройку в экономической жизни, которая позволит выйти на перспективные рубежи, высвободить скрытые возможности народа, заинтересованного в экономическом развитии. В третьей фазе будет закреплено все лучшее из достигнутого ранее. Конечно, нельзя сказать, что все будет происходить гладко. Предстоит трудная работа, но за счет единения и активности народа мы сумеем всё выдержать и без особых издержек пройти тот путь, который уготован нам историей».

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