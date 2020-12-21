Владимир Орловский – новый председатель Таможенного комитета. Чем он известен

В таможенных органах Владимир Орловский работает с 1994 года. Фото: БелТА

В понедельник, 21 декабря Александр Лукашенко назначил председателем Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. До назначения он занимал должность первого заместителя председателя комитета. Орловский находится в звании государственного советника таможенной службы III ранга.

Бывший глава ГТК, Юрий Сенько, в ноябре 2020 года был назначен послом Беларуси в Китае. Месяц в ведомстве не было председателя. До этого, в октябре, Лукашенко обсуждал с Юрием Сенько итоги работы в ведомстве.

- Вы понимаете, что таможня – это, в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики. Какие у нас есть узкие места? Как мы развиваемся в этих сложных условиях мирового кризиса, связанного прежде всего с пандемией? И что, с вашей точки зрения, надо предпринять в ближайшее время, чтобы удержать экономику в этом году? – такие вопросы задавал Лукашенко Юрию Сенько.

Назначая нового председателя, Лукашенко рассказал, что не сразу согласовал его кандидатуру.

- И вашу кандидатуру я изначально отклонил и потребовал, чтобы было внесено еще несколько. И потом пожалел, потому что на меня обвалилось столько кандидатур. Я этих людей, конечно, знаю, кого-то больше, кого-то меньше. И уже на третьем круге я был вынужден вернуться к вашей кандидатуре, - цитирует Лукашенко БелТА.

По словам Лукашенко, Владимир Орловский – «человек государственный», от этой линии не отступал.

Начинал с должности инспектора, работал начальником Брестской таможни

Владимиру Орловскому 52 года, он родом из Могилева. Окончил Могилевский машиностроительный институт, Институт национальной безопасности и Академию управления при президенте.

Первое рабочее место нового главы ГТК – Могилевский лифтостроительный завод. За 6 лет там он поработал учеником токаря, токарем, мастером ремонтно-технического цеха, инженером-технологом.

А в таможенных органах Владимир Орловский стал работать с 1994 года. Начинал в Могилевской таможне с должности инспектора. С 2007 по 2010 работал заместителем начальника Брестской таможни по организации таможенного оформления и контроля. Следующие четыре года был начальником управления организации таможенного контроля ГТК.

Год Орловский возглавлял Брестскую таможню. В марте 2015 Владимира Орловского назначили заместителем Председателя ГТК. Затем повысили до первого заместителя председателя ГТК.

В публикациях СМИ Владимир Орловский появлялся не часто. В 2016 году он комментировал телеканалу «СТВ» введенные лимиты на посылки.

- Норма позволит людям получать товары незначительной стоимости, которые непосредственно можно использовать для себя. А в большом объеме, например, мобильные телефоны, другие какие-то электронные приспособления одинаковые уже получать будет практически сложно. Ну, и конечно, если товары будут поступать в международных почтовых отправлениях, но в превышении нормы, те платежи, которые будут уплачиваться, будут тоже поступать в бюджет Республики Беларусь.