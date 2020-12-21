Онлайн и без Коляды: как католики встречают Рождество в условиях коронавируса

Католики встречают Рождество в условиях коронавируса Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Уже в пятницу, 25 декабря, католики будут отмечать Рождество Христово. В этом году из-за второй волны коронавируса есть особенности. Противоэпидемические меры в храмах приняли уже давно, еще с первой волны - с тех пор они и соблюдались. Как весной верующие отмечали Пасху, так сейчас будут праздновать Рождество: в масках, без окропления освященной водой при входе в храм, с обработкой рук антисептиком и соблюдением социальной дистанции.

Верующим старшего возраста, людям с симптомами болезни, детям и тем, кто испытывает страх заражения, разрешено не приходить в храмы. В этом случае рекомендуется присоединяться к воскресным и торжественным мессам с помощью прямых трансляций в интернете, которые ведут многие приходы. В некоторых храмах, при благоприятной погоде, проводить массовые службы могут на улице, во дворе костелов.

С заботой о том, чтобы в храмах не было большого скопления людей, Ватикан разрешил священникам служить по четыре святых мессы ежедневно на протяжении рождественского периода.

Нарушится еще несколько католических традиций. Обычно после Рождества в костелах проходят облатковые встречи: священники региона, сообщества верующих собираются вместе, чтобы разделить облатку, радость Рождества. В этом году такие встречи с епископами отменяются.

Также в рождественский период священники посещают дома своих прихожан: освящают жилище, беседуют с семьями. В народе это называют Колядой. В этот раз священник сможет прийти исключительно по приглашению конкретных семей с соблюдением всех мер предосторожности.

На этот счет настоятель Красного костела в Минске Владислав Завальнюк предложил оригинальную идею: написать на карточке имена членов семьи, живущих в одной квартире, и принести карточку в канцелярию храма. Там имена запишут в книгу рождественских посещений и выдадут освященные облатку и воду, а также Вифлеемский огонь - вместо священника жилье «посетят» эти предметы. А за семью в костеле позже отслужат святую мессу.