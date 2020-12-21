«После третьей рюмочки все дистанцирование посыплется»: эпидемиолог и Дед Мороз о новогоднем корпоративе в пандемию

Несмотря на пандемию, белорусы заказывают корпоративы в ресторанах и приглашают Дедов Морозов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В плане того, чтобы как следует отметить Новый год, коронавирус, оказывается, белорусам не помеха. Это в Минске горисполком официально запретил кафе и ресторанам проводить закрытые заказные корпоративы. В других регионах местные власти на такие запреты не решились, и коллективы вовсю готовятся к корпоративам. Во многих заведениях уже все дни до Нового года расписаны. Правда, картина постоянно меняется.

- Вы позванивайте, места должны появиться, - обнадежили в одном из витебских ресторанов. – Заказано все, но многие и отказываются. У кого-нибудь в коллективе ковид найдут, и отменяется корпоратив.

В некоторых заведениях общепита обещают соблюдение социальной дистанции. Правда, положенных полутора метров никто не обещает. Максимум, на который готовы рестораны – рассадить посетителей за столами на расстоянии метра друг от друга.

- Сейчас бы такие залы, как в кино про аристократов показывают – на одном конце длинного стола сидит один человек, на другом – другой. Это настоящее социальное дистанцирование! Но у нас так расставить столы нет возможности, - шутят в кафе.

- Стоит ли вообще устраивать корпоративы в условиях пандемии и если кому-то это обязательно необходимо, как сделать это наиболее безопасно? – спросила «Комсомолка» у заместителя главврача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Александра Передкова.

- Три кита, на которых зиждется профилактика: соблюдай дистанцирование, носи средства индивидуальной защиты, мой руки. Реально ли соблюсти эти правила во время новогоднего корпоратива? Вряд ли. Ведь компании собираются, чтобы весело провести время, с шутками, прибаутками, горячительными напитками. После третьей рюмки все принципы социального дистанцирования могут посыпаться. А гарантии, что в компании нет человека с коронавирусом, никто не даст, - считает Александр Передков. - Я не призываю вообще не устраивать корпоративы, но каждый должен для себя решить, насколько это мероприятие ему дорого, готов ли он рискнуть своим здоровьем ради того, чтобы провести 5-6 часов в компании людей, которые ему даже не родственники. Ведь если вы находитесь в прямом контакте с человеком (на расстоянии менее полутора метров) 10 минут, вы уже рискуете получить вирус, если он инфицирован.

Скептически относятся эпидемиологи и к конкурсам креативных защитных масок, в которых предлагают приходить участникам балов, утренников, корпоративов. Маски предлагают украшать вышивкой, стразами, перьями и прочим декором, причем сделать это своими руками.

-Любое нарушение целостности маски (проколы иглой, декоративная перфорация) нарушает ее защитные свойства, - объясняет Александр Передков. – Кроме того, есть определенные правила по использованию средств защиты. Нужно заменять их через два часа, дезинфицировать. Но предполагается, что креативную нарядную маску будут носить долго, в течение всего мероприятия. Как обеспечить ее заменяемость? Как ее потом обрабатывать? В плане креатива это может быть интересным, но в плане защиты есть вопросы.

Аниматоры, которые исполняют роли Дедов Морозов, отказываться от новогодних корпоративов не призывают, но многие подчеркивают, что соблюдают все меры безопасности. Рекламируется «Дед Мороз с антителами», другой аниматор предлагает «Снегурочку в креативной маске» и отмечает, что по желанию заказчика Дед Мороз может «говорить через бороду». Некоторые и вовсе предлагают поздравления по скайпу или в зум-конференции.

Дед Мороз из Витебска Александр Кутынко считает, что сказочных персонажей, которых приглашают к ребенку или на корпоратив, нужно выбирать тщательно.

- Обязательно обговаривайте, что в случае даже подозрения на ОРВИ аниматору лучше не рисковать и отменить визит. Думаю, большинство Дедов Морозов и сами это понимают и не будут рисковать здоровьем детей и взрослых в случае даже минимального подозрения на ковид. В остальном правила безопасности стандартные: после каждого посещения мы обрабатываем руки, по возможности сохраняем дистанцию. Снегурочка может использовать стилизованную маску, почему бы нет? Думаю, что 20-30 минутная программа, если к тому же помещение будет проветриваться, никакой опасности не представляет.

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