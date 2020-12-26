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Общество26 декабря 2020 17:07

Как превратиться в Секси-Снегурочку: топ-5 улетных новогодних костюмов для взрослых

Посмотрели, какие штаны у Белорусского Нового года и как выглядит Безумный шляпник в женском облике
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
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Костюм Снегурочки может быть разной степени откровенности. Фото maski.by

Вопрос «Что надеть на Новый год» может легко решиться взятым напрокат карнавальным костюмом. Выбор сегодня такой - хоть каждый день устраивай бал-маскарад. Цены – от 20 рублей за прокат на 1-3 дня.

Вариаций костюмов Дедов Морозов и Санта Клаусов множество, Снегурочек - еще больше, с разной степенью откровенности. Есть костюм, который так и называется – «Секси Снегурка». Некоторые костюмы Снегурочек навевают мысли о ролевых играх, другие - воспоминания о детсадовских утренниках. Но есть кое-кто и поинтереснее этих традиционных персонажей.

Просмотрев несколько десятков новогодних костюмов для взрослых, которые можно заказать в сети напрокат, мы выбрали топ-5 особенно актуальных для нашего времени.

«Шахматная королева»

Сериал «Ход королевы» про одаренную юную шахматистку – хит уходящего года. Поэтому нарядиться в Шахматную королеву, пусть даже она позиционируется как королева из Зазеркалья – это прямо попасть в точку. В комплекте королевское платье и корона.

Ход королевы по-нашему. maski.by

«Белорусский новый год»

Да-да, этот комплект из зеленых штанов и красно-белого камзола – не Дед Мороз по-белорусски, а именно Новый год. Кажется он специально создан для того, чтобы символизировать мир и разрешение всех противоречий в обществе в новом году.

Новый год - это праздник для всех! Фото zolushka.by

«Медработница»

Из-за коронавируса и других событий в этом году интерес и уважение к медицинским работником поднялись на новую высоту. В костюме врача или медсестры можно хоть чуточку почувствовать свою причастность к этой профессии. Да, такой вот кокетливый костюмчик выглядит легкомысленно. Так ведь праздник же!

Некто не против, если такая медсестра заглянет справиться о здоровье? maski.by

«Безумная шляпница»

Уходящий год был достаточно сумасшедшим, чтобы проводить его в таком костюме. И ничего что у Кэррола в ”Алисе в стране чудес” безумный шляпник был мужчиной! В карнавальной женской версии в образе больше пикантности.

Безумная шляпница. Фото maski.by

«Волшебник»

Взрослые ждут чуда не меньше чем дети. Может, этот мистический костюм пробудит способности к исполнению желаний?

Кто не мечтал в детстве стать волшебником! Фото maski.by

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