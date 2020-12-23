«Комсомолка» зашла в столичную галерею народных ремесел «Славутасць», что в Троицком предместье, посмотреть на эксклюзивные елки, игрушки, Дедов Морозов от белорусских мастеров. Все тут - handmade.ЕлкиНа дверях в галерею необычная декоративная елка. Деревянные палочки разной длины, на них на грубых бечевках висят кругляши из спила березы с различными новогодними сюжетами, которые мастера либо выжигали, либо нарисовали.- В прошлом году, когда туристов в Минске было много, такие интерьерные елки пользовались популярностью, - рассказала директор галереи «Славутасць», искусствовед Елена Спиридонова. – В частности американцы покупали не по одной такой эко-игрушке, а она стоит всего 5 рублей, а забирали целую елку оптом.Среди эксклюзива еще и яркая расписная деревянная елка, сантиметров 30 в высоту, с музыкальной шкатулкой внутри. Заводишь, она крутится под аккомпанемент рождественской мелодии. А рядом тоже небольшие елки, сделанные в стиле валяния, эдакие зеленые колпаки. На каждой из них - пару десятков таких же валеных игрушек-брошек в виде разных животных и вещей. Есть и елка из соломки.Но в галерее стоит и большая, высотой примерно 1,7 метра, елка из лозы. Смотрится очень оригинально, но правда и стоит 290 рублей. На ней красуются милые керамические бычки – символ наступающего года.- Все стремится к минимализму и поэтому охотно наши посетители покупают небольшие елки из природного материала: коры и лозы. Тем более, что они недорогие – 14 - 19 рублей, и будут радовать много лет, - ведет свою экскурсию Елена Спиридонова.Игрушки на елкуМастера-ремесленники негласно соревнуются друг с другом: кто придумает самую оригинальную идею игрушек на елку. В топ-5, по наблюдениям сотрудников галереи, входят игрушки из соломки (цена их от 2 до 7 рублей). И именно такие игрушки очень часто заказывают наборами для партнеров по бизнесу, да и друзьям дарят.На втором месте – вязаные вручную игрушки с национальным орнаментом. На третьем – шары, созданные в технике валяния, со снегирями и снежинками. На четвертом – игрушки с вышимыми символами-оберегами белорусского орнамента или рождественскими ангелами (набор из трех крупных игрушек – 35 рублей). На пятом – небольшие яркие деревянные игрушки для мини-елочек, которые многие любят устанавливать на столах в офисах или дома на комоде. Их цена от 3 до 7 рублей. Есть и стеклянные шары, которые художники расписывали вручную (набор из трех шаров – 34 руб.).Кстати, на елке в галерее даже верхушка необычная – вязаная.Очень оригинально смотрятся и игрушки из коры сосны (6 рублей) – модный европейский эко-дизайн. Таких точно не будет у соседей. А для любителей гламура – шары из бархата и блестящих вставок в японской технике кимекоми. Так что если хочется подсмотреть оригинальных новогодних идей – в галерею пускают бесплатно!УкрашенияДеды Морозы и Снегурочки – главные герои на Новый год. В галереи их много, из разных материалов. Я для себя выбрала небольших керамических, с очень характерными лицами, Снегурочка, может, и не красавица, но обояшка. Я их нынче повешу на елку на самое видное место. Они точно настроение создадут даже в самый мрачный декабрьский день!Есть большие набивные игрушки Деда Мороза и Бычка, которые понравятся и детям, и взрослым (цена – 39 руб.). Очень впечатлил нас с фотографом яркий Щелкунчик из керамики, и особенно порадовала его цена – 15 рублей за крупную игрушку. Глаз еще упал на рождественские веночки, которые набирают у нас популярность с каждым годом и могут украсить входные двери дома. Мастера декорируют их шишками, льняной материей, тесьмой. Есть большие по 30 руб., а есть и маленькие по 7 рублей.«Самое главное, - говорит Елена Спиридонова, - что все изделия согреты рукой и душой Мастера. Они принесут в дом тепло и порадуют вас, ваших друзей и родных».