У «Белавиа» появился новейший самолет Embraer E2: как это скажется на стоимости билетов

К 24 декабря новейший самолет Embraer E2 авиакомпании «Белавиа» уже будет в Минске. Фото: «Белавиа».

Самолеты бразильского производителя Embraer знакомы большинству тех, кто хоть раз летал авиакомпанией «Белавиа». Первый новенький Embraer появился в авиакомпании в 2012 году. Сегодня компания использует 12 таких самолетов, все «Белавиа» получала новыми.

Но это самолеты первого поколения. Недавно появилось новое поколение – оно называется E2. Весной 2018 года «Комсомолка» видела такой E2 прямо на заводе Embraer в Бразилии – и это был второй серийный образец в мире. Как и первый, его собирали для норвежской авиакомпании Widerøe. Тогда же гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров пообещал:

- В 2021 году мы рассмотрим вариант покупки такого же самолета.

Это сейчас редкость, но все случилось даже раньше заявленного срока. Не помешала ни пандемия коронавируса, ни возникший в результате нее кризис в авиации. Недавно в Бразилию прилетела группа белорусских пилотов и других сотрудников «Белавиа» для приемки новейшего самолета. Планируется, что к 24 декабря самолет уже будет в Минске. Интересно, что Embraer E2 является самолетом средней дальности, и не может за раз преодолеть расстояние из бразильского Сан-Жозе-дус-Кампуса (там находится завод Embraer) в Минск. Поэтому самолет, произведенный для «Белавиа», добирается до Минска с двумя технических посадками для дозаправки.

Стоимость одного такого борта – около 60 миллионов долларов. «Белавиа» взяла в лизинг сразу три штуки – контакт был подписан еще в феврале. Тогда руководство «Белавиа» сообщало, что самолеты нового поколения в первую очередь будут эксплуатироваться на маршрутах в Лондон, Барселону, Нур-Султан, Мюнхен, Париж и Амстердам.

Еще два таких же E2 по плану ждут в Беларуси в марте и апреле следующего года.

Что это за самолет и кто его уже использует?

Всего в линейке E2 три модификации: «коротыш» E175-E2 на 88 пассажиров, «середнячок» E190-E2 на 106-108 пассажиров и «длинный» E195-E2 на 125 мест в двухклассной компоновке – именно такую модификацию заказала «Белавиа».

«Коротыш» пока существует в единственном экземпляре, его использует сама компания Embraer. «Средние» модели, кроме самого завода, есть у вышеупомянутой норвежской Widerøe (3 штуки), швейцарской Helvetic Airways (6 штук), казахской Air Astana (5 штук) и в авиакомпании из Кирибати – это маленькие острова в Тихом океане (1 такой самолет).

«Длинных» образцов на данный момент эксплуатируется 12 штук. Два из них принадлежат самому Embraer, семь самолетов летают в бразильской авиакомпании Azul, и три – в испанской Binter Canarias. Также, кроме белорусской «Белавиа», готовятся получить такие самолеты нигерийская Air Peace (в заказе 5 штук), голландская KLM (4 штуки) и швейцарская Helvetic Airways (4 штуки).

Всего различными авиакомпаниями мира заказано уже свыше 150 разных модификации самолетов поколения E2.

Чем новый самолет лучше предыдущего поколения

Во-первых, стало больше комфорта для пассажиров – например, увеличенные на 90% багажные полки. Во-вторых, стало проще летчикам – новая авионика самолета улучшила управляемость. Но самое главное – экономичность. Заявляется, что самолет потребляет на 25,4% меньше топлива, чем его предшественники. Этого достигли благодаря другой форме и размеру крыла, измененной конструкции фюзеляжа, улучшенной аэродинамики, и новым двигателям.

Теоретически, снижение расход топлива позволяет снизить цены на билеты, ведь доля топлива – самая большая в цене билета (она составляет 26-28%).

СЧИТАЛКА «КП»

Могут ли снизиться цены на билеты у «Белавиа»?

Например, билет стоит 200 евро, из которых 54 евро – стоимость топлива. Снизив расход топлива на 25%, выходит, что топливо обойдется в 40 евро. Значит, общая цена такого билета может снизиться на 14 евро.

Но это – только в теории. Из-за пандемии коронавируса всем авиакомпаниями мира сейчас, мягко говоря, не сладко. И «Белавиа» - не исключение. Если в «жирные» времена (например, во время проведения вторых Европейских игр) «Белавиа» выполняла около 50 вылетов в сутки, то в течение последних 30 дней, по подсчетам «Комсомолки» (согласно данным онлайн-ресурсов), самолеты белорусской авиакомпании вылетали в среднем только 18 раз в сутки. А в апреле-мае эта цифра и вовсе была около 8. Рейсов очень мало, но все равно самолеты нужно обслуживать, платить зарплаты, совершать лизинговые платежи, оплачивать страховки и нести другие многочисленные расходы. Поэтому, по словам экспертов, ожидать снижения цен на билеты благодаря появлению более экономичного самолета в воздушном флоте «Белавиа» не приходится.

ЕСТЬ ВОПРОС

А что с заказанным новейшими Boeing 737 MAX?

Четыре новеньких Boeing 737 MAX 8 последнего поколения «Белавиа» заказала еще летом 2018 года. Первый борт прямо с завода в американском Сиэтле ждали в мае 2019 года. Однако 10 марта 2019 в Эфиопии такой же новенький Boeing 737 MAX 8 разбился, погибло 157 человек. А осенью 2018 года точно такой же самолет авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии - 189 погибших. Оказалось, в обоих случаях была виновата неправильно сработавшая электроника, она вмешивается в работу пилотов, берет управление на себя и буквально сваливает самолет в штопор. Авиакомпании Америки, Европы и Азии сразу отказались от использования таких самолетов до решения вопроса с их безопасностью.

Поставки уже заказанных самолетов поставили на паузу. Также поступили в «Белавиа»: покупка четырех Boeing-737 MAX 8 приостановлена до выяснения обстоятельств авиакатастроф. Все ждут. Общего решения о возобновлении полетов и поставок нет до сих пор - авиакомпании терпят убытки от простоев самолетов. Но Boeing продолжала строить самолеты для своих заказчиков – так два Boeing 737 MAX 8 для «Белавиа» уже давно готовы и ждут своего часа на стоянке в Сиэтле. Параллельно американская компания устранила недостатки конструкции и прошла многочисленные проверки. Пока коммерческие рейсы на таких самолетах возобновили только в Бразилии – но там летают считанные экземпляры. Когда все остальные новенькие Boeing 737 MAX поднимутся в воздух, пока никто сказать не может.

- Мы надеемся забрать два из пяти заказанных нами бортов в первой половине 2021 года, - рассказал «Комсомолке» замдиректора «Белавиа» Игорь Чергинец.

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