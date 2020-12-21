Репетируют "Павлинку", снимают видео и привыкают к пенсии: как живут актеры расколовшегося Купаловского спустя 100 дней после 100-летия театра

Сцена из "Павлинки" прошлого сезона. Новую версию постановки - визитки театра на сцене Купаловского хотят показать уже в январе 2021-го. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Столетие главный театр Беларуси встретил, пожалуй, самой большой драмой в своей истории и наверняка в истории современной белорусской культуры. К тому моменту большинство артистов труппы уволились и театр оказался в простое. Чем живут актеры через 100 дней после столетия Купаловского? Верят ли, как и зрители, что разбитую чашку можно склеить? «Комсомолка» спросила об этом и тех, кто ушел, и оставшихся в театре.

Одна из последних премьер купаловцев с прежнем составе - "Король Лир" на Главной сцене. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Нашему театру никто ничего не запрещал. Играли все, что хотели, как хотели»

Заслуженная артистка Республики Беларусь Тамара Миронова в театре почти 20 лет. Она - одна из немногих, кто без колебаний остался.

- Труппа в Купаловском была всегда прекрасная, актеры были чудесные, много спектаклей… Того, что было, уже не вернешь, но будет другое. Артистов наберут, они вырастут и будут работать. Ну а что делать? Просто те, кто ушел, положили театр и откинули его года на два назад. Сейчас нам надо сначала начинать. И, тем не менее, у нас идет кастинг, есть отбор, репетиции, - рассказала Тамара Васильевна. - Но набрать труппу в главный театр страны не так просто. Кастинг будет проходить достаточно долго. Человека так сразу не возьмешь и не всегда быстро поймешь, достоин ли он этого театра.

Тамара Миронова в спектакле "Вечар" Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Я человек старого поколения. И не понимаю, как можно театр бросить. Никогда такого никто не делал во всем мире. Тем более, что это национальный театр. Тем более, что театр никогда не ходил с флагами, мы все это показывали на сцене - и взгляды, и гражданскую позицию свою. Нашему театру никто ничего не запрещал. Играли все, что хотели, как хотели.

Люди положили жизни, создали этот театр, он стал академическим, национальным. И взять уйти, сказать, что театр – это люди, а не стены… Ребята, не вы создавали этот театр – зачем вы его губите?

- Знаете, у зрителей до последнего была надежда на какое-то чудесное стечение обстоятельств, при которых актеры вернутся…

- У нас у всех была. Но никто [из ушедших] не изъявляет желания вернуться. Им уже от своей позиции не откажешься. А в театре осталось 200 человек - те, кто работал на актеров, на спектакли – с ними никто не советовался. Они остались на 2/3 оклада. Как им выживать? Умереть с голоду? Или положить театр под ноги? Надо как-то содержать здание. Выступили «Хорошки», сыграл оркестр Финберга – люди какие-то деньги получили. Но стали обзывать, писать оскорбления. Ничего страшного! В 90-е на этой сцене играли все, кому не лень – не было ни денег, ни зрителя, надо было выжить.

Художественным руководителем театра с 2009 года был Николай Пинигин. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Может в этой ситуации из одного театра получатся два, и это тоже не так плохо?

- Если так случится – я ничего против не имею. МХАТ тоже когда-то разделился, и прекрасно оба театра работали, зрители были и у тех и у этих. Придет молодая кровь - это тоже важно и хорошо. Просто на создание коллектива потребуется время - и не один год. Приходят молодые люди, есть очень интересные.

- И среди них, судя по последним новостям, и новая Павлинка?

- Есть все. Есть и те, кто будет в других спектаклях. И я не понимаю, когда люди пишут, что надо устроить бойкот «Павлинке» или прийти на премьеру с черными цветами. Ну что это? Мы виноваты, что остались и хотим, чтобы театр работал?...

В финале новых "Тутэйшых" артисты оказываются в сцепке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Театр десятилетиями формируется. Это не то, что просто набрать способную молодежь»

У народного артиста Беларуси Виктора Манаева в этом году свой юбилей - 40 лет работы в Купаловском. Он сыграл десятки ролей, многие помнят его замечательную работу в спектакле «Гарольд и Мод» с легендой белорусского театра Стефанией Станютой.

- По вашему мнению, как в этой ситуации повела бы себя Стефания Михайловна? - интересуюсь у Виктора Сергеевича.

- Она была бы с молодежью, скорее всего.

Король Лир - одна из последних ролей Виктора Манаева. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сейчас идут кастинги новых артистов. Может ли обновленный театр остаться тем самым Купаловским, о котором всегда говорили с гордостью?

- Не думаю, что могут быть такие сравнения. Если, например, убрать всю экспозицию из Третьяковской галереи и сделать выставку рисунков победителей детских конкурсов - правильно будет сказать «Мы пойдем в Третьяковку»? Театр десятилетиями формируется. Это не то, что просто набрать даже самую способную молодежь - это передается из поколения в поколение.

Виктор Манаев и Кристина Дробыш играли в "Короле Лире". Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- А воссоединение возможно?

- Все возможно. При благоприятной ситуации. Это как для растения – чтобы оно хорошее взошло, нужно, чтобы солнышко светило, теплый дождик был, почва хорошая. А сейчас, сказав «А», надо целое слово домолвить. Чего ж останавливаться? Я вкушаю прелести пенсионного возраста. Но надеюсь, что еще буду занят. Труппа живая, работаем, репетируем. Живем! И конечно, надеемся и верим.

- На «Паўлінку» новую пойдете?

- А какая цель? Не знаю, не знаю…

«Адносіны паміж калегамі сталі нашмат больш цёплыя, спачувальныя»

Ах, как жаль, что новых «Тутэйшых», где так искрометно играет Мікіту Зносака Павел Харланчук, нельзя пока посмотреть вживую! Хотя его энергетика и харизма захватывает даже когда просто разговариваешь с ним. Павел продолжает сниматься в кино и работает над новыми проектами с коллегами-купаловцами.

Павел Харланчук блистательно сыграл роль Мікіты Зносака в новой постановке "Тутэйшых". Но пока на сцене "Купаловского" мы спектакль не увидим. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Адносіны паміж калегамі, якія сышлі з тэатра, сталі нашмат больш цёплыя, шчырыя, спачувальныя, - говорит Павел. - Думаю, пытанне пра аднаўленне Купалаўскага не стаіць.Тэатр ёсць. З нашым сыходам сапраўдны Купалаўскі не разбурыўся. Таму што гэтыя людзі вучыліся у тых, хто ствараў гэты тэатр. У выпадку, калі мы не вернемся (хоць я ў гэта не веру), тэатр, з якога мы сышлі, будуць ствараць з нуля, і гэта будзе зусім іншае. Проста дзяржаўная установа. Шкада, але вялікую частку традыцый, гісторыі і таго духу, які я адчуваў нават калі не быў купалаўцам, тэатр згубіць. Але як толькі знойдзецца магчымасць стала рэпетаваць тым, хто зараз сышоў (няважна ў якім будынку – ці ў гістарычным, ці ў іншым), гэта будзе хутка зроблена. Таму што ўсе трымаюцца адзін за аднога, і, нягледзячы на цяжкасці, перашкоды, штосьці ладзяць, ствараюць. І мне падаецца, нават больш таленавіта, чым тыя, у каго няма перашкодаў…

Павел Харланчук и Марта Голубева в "Павлинке"- визитной карточке КУпаловского. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Што павінна здарыцца, каб вы вярнуліся ў тыя сцены?

- Тут у кожнага свае крытэрыі. Калі я буду бачыць, што закон карае тых, хто да гэтага часу ходзіць непакараны, маё сумленне будзе ў парадку, каб выходзіць на сцэну і казаць пра высокія рэчы, пра справядлівасць, адвагу, радзіму. А рабіць выгляд, што нічога не адбываецца, не магу…

Актриса и радиоведущая Ольга Нефедова, у которой с Павлом Харланчуком был такой яркий тандем в спектакле «Ноч на Каляды» (она в роли Солохи, он - Черта), говорила в интервью «Беларусь сегодня»: считает уход коллег во главе с режиссером Николаем Пинигиным огромной ошибкой. Но на предложение поговорить с «Комсомолкой» ответила коротко:

- Будущее Купаловского театра замечательное! Больше вам ничего не могу сказать.

Народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова на сцене Купаловского играет 60 лет. Похоже, что в ближайшее время зрители увидят актрису в первом спектакле нового сезона.

Зинаида Зубкова и Тамара Миронова в спектакле "Зямля Эльзы". Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Мы до Нового года должны сдать «Павлинку» и тогда все будет на местах, - рассказала Зинаида Петровна.

- Вы задействованы в спектакле?

- Конечно. Нас осталось очень мало. Но мы занимаемся театром, остальные пусть гуляют на улице, если им так лучше.

- Можно представить, что когда-то все снова будут играть вместе?

- Это зависит теперь не от нас. Не от каждого лично. Они сами все сделали…

«Для нас сцэна Купалаўскага – па сутнасці, жывая істота»

Актриса Кристина Дробыш ушла из театра не одна. Ее поддержал муж Андрей - тоже актер Купаловского.

Кристина и Андрей Дробыши вместе играли в спектакле "Шляхціч Завальня". Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Мы – тыя людзі, якія згубілі не толькі працу, але і жытло – арэндную кватэру, якую атрымалі пры ўмове працы ў тэатры, - рассказала Кристина. - Вядома, было страшнавата: у адзін момант згубіць усё - гэта заўсёды страшна. Але прайшоў час і гледзячы на тое, што зараз адбываецца ў тэатры, я разумею, што гэта быў сапраўды слушны выбар. Мая сям’я са мной, і гэта для мяне важнейшае. Як неаднойчы ўжо казалі, мы вынеслі тэатр з сабой. Дык ён з намі і жыве.

Кристина Дробыш в спектакле "Першы" Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Што ў творчым жыцці?

- Творчае жыццё існуе, мы паціху выпускаем праекты. Пакуль скажу, што «Тутэйшыя» (премьера спектакля состоялась онлайн – Ред.) – першы, але не апошні наш вялікі праект, усё наперадзе. У мяне даволі шмат прапаноў, і настолькі цікавых, што не хапае часу, каб распрацаваць усе варыянты. Ёсць і маральны выбар, таму я не згаджалася на праекты, якія не адпавядалі маім чалавечым, этычным, палітычным поглядам. Для нас важна не проста выжыць, але пры гэтым яшчэ існаваць у прафесіі. Я той артыст, які можа і за бутэрброд папрацаваць, калі разумею, што гэта сапраўды класна можа атрымацца.

- Як вырашылася кватэрнае пытанне?

- Нам ёсць дзе жыць, мы не на вуліцы – дзякуй людзям, якія адгукнуліся. Але няма такога, каб нам падаравалі гэтыя кватэры ці пасялілі у катэджах, як нас абвінавачвалі. Дарэчы, тое было вельмі смешна чытаць.

- Цi ёсць нешта, па чым вы асабліва сумуеце, шкадуеце, пакінуўшы тэатр?

- Я сумую па тых момантах, калі мы абсалютна выпадкова, напрыклад, сустракаліся ў кавряні «У Уршулі» на службовым уваходзе ў тэатр. Людзі, якія там хадзілі, ведалі: калі зойдзеш сюды, то абавязкова кагосьці з артыстаў сустрэнеш. Аб чым шкадую? Есць фотаздымак, на якім артысты перад рэканструкцыяй тэатра развітваюцца са сцэнай – стаяць на каленях. Гэта сутнасць адносінаў купалаўцаў да сцэны. Для нас яна, па сутнасці, жывая істота. І мне шкада, што цяпер на ёй стаяць людзі, для якіх яна, відаць, проста падлога…

В "Тутэйшых" Павел Харланчук (справа) и Михаил Зуй сыграли великолепный дуэт антиподов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ці лёгка будзе вярнуцца, калі ўявіць такую магчымасць?

- Думаю, шлях вяртання будзе яшчэ больш складаны, чым шлях сыходу. Ні тэатр, ні Міністэрства культуры не змогуць існаваць так, як дагэтуль, таму будзе пабудова новых умоваў існавання тэатра, нашых суадносін… Ад нас саміх будзе шмат што залежыць. І чым больш праходзіць часу, тым больш з’яўляюцца думкі: а ці гатова я вярнуцца? Я не ведаю.

Купаловцы написали заявление после того как уволили директора театра Павла Латушко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У сацыяльных сетках вы вядзеце своеасаблівы летапіс аб тым, што нас усіх хвалюе. І кожны дзень!

- Так, каля 130 дзён. Гэта пачалося выпадкова. Быў эмацыйны парыў, калі трэба было выказацца, калі я не магла заснуць і не ведала, куды падзець тое, што пачула, убачыла. Пачала пісаць дзень за днём – стала лягчэй. Пішу, каб праз нейкі час не забыцца на нешта важнае.

КАК ЭТО БЫЛО

14 августа 2020-го Павел Латушко – тогда еще гендиректор Национального академического театра имени Янки Купалы - заявил сначала в видеообращении, а затем перед участниками акции на площади Независимости о своей позиции по итогам выборов в стране и подавлению акций протеста.

17 августа Министерство культуры досрочно расторгло с Павлом Латушко контракт. Вместо него министр культуры назначил главой Купаловского своего заместителя Валерия Громаду. Большинство артистов труппы и часть сотрудников театра, которые заявили в видеообращении, что будут защищать и директора, и уборщиц, подали заявления на увольнение. Спустя несколько дней новый руководитель отправил театр в простой. А 26 августа 58 заявлений об уходе (из них 36 актерских) подписали.В начале сентября из театра ушло еще несколько мастеров сцены, и в труппе осталось всего 13 артистов.

Ситуация в Купаловском вызвала волну народной поддержки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

14 сентября Купаловскому исполнилось 100 лет. Но двери театра так и не открылись для зрителей. К юбилею ушедшие купаловцы сняли пронзительное видео - сцену по мотивам спектакля «Сымон-музыка», поставленного в свое время худруком театра Николаем Пинигиным. Это был первый проект, представленный артистами на YouТube. В октябре на канале появилась онлайн-премьера новой постановки культового спектакля 1990-х «Тутэйшыя» по пьесе Янки Купалы. С тех пор труппа периодически выкладывает в сеть новые ролики – мини-фильмы на основе стихов белорусских поэтов.

Тем временем в Купаловском начались кастинги в труппу. Параллельно на сцене Купаловского выступали хореографический ансамбль «Хорошки», Национальный концертный оркестр под руководством Михаила Финберга. Разножанровые выступления на легенданрной сцене продолжил 5 декабря коллектив из экс-кавээнщиков «Галасы Зместа», которые поют сатиру на участников протестов и оппозиционных политиков.

Одной из Павлинок в нынешней версии спектакля была Марта Голубева. А сейчас выбирают новую Павлинку. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Наверное, единственное событие, которое смогло хоть отчасти объединить ушедших и оставшихся в труппе купаловцев, - это недавнее прощание с народной артисткой Беларуси Галиной Толкачевой на сцене театра.

ОФИЦИАЛЬНО

«Уже более 20 человек прошли кастинг»

Министерство культуры сообщает на своем сайте, что в Купаловском продолжается кастинг.

«Работа ведется очень кропотливая. […] Очень большое количество желающих попасть в труппу Купаловского театра, это и молодые люди, и с опытом. Очень много идет молодежи. Вы знаете, для них честь попасть в труппу Купаловского. Уже более 20 человек прошли кастинг. Решение по кандидатурам принимает художественный совет», - сообщил министр культуры Анатолий Маркевич и добавил, что в труппе будет 40-46 актеров.

Актеры, которые играли главные роли в "Ревизоре", ушли из театра: Павел Харланчук, Зоя Белохвостик, Виктор Манаев, Диана Каминская. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

По его словам, «в принципе театр функционирует, идет работа над новой версией знаменитого спектакля «Паўлінка». Он может быть представлен на сцене уже в первой декаде января 2021 года. «На главную роль рассматриваются три претендентки, однако пока имена актрис называть рано», - говорит министр. Он говорит, что был в театре уже не единожды: «Настроение у коллектива позитивное, по всем позициям есть понимание».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В недавнем интервью «Комсомолке», которое брала журналистка Татьяна Шахнович, старейшина театра, народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников так сказал о расколе в коллективе:

«Все случилось спонтанно и оказалось плохо срежиссировано. Говорят, все пошло снизу, но началось, на мой взгляд, когда некоторые актеры пошли с директором на митинг. А прозвучало: пошел весь театр. Потом они уволились: мол, не можем выходить на сцену. Но если у тебя позиция, то это - заповедь: по ней надо жить, а не высказывать ее. А они сразу: «Мы, купалаўцы, супраць!». В итоге, на собрании труппы, куда пригласили министра [культуры Юрия Бондаря, который возглавлял тогда госорган], случился бунт - жестокий и бессмысленный.

Геннадий Овсянников (на первом плане) - старейшина Купаловской труппы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Диалога не получилось. Министру не дали слова сказать: «Предлагаем вам уйти в отставку!», «Ганьба!», «Уходи!». Я и тогда на собрании, и сейчас говорю: это бессмысленно.

- Что именно?

- Подавать заявления. Уходить. От имени купаловцев. Сделали бы собрание, высказались бы, кто - за, кто - против. Есть же и те, кто остался: актеры, осветители… Считаю, что у уволенных взыграли эмоции. Что произошло такого, чтобы подавать заявления об уходе?

[…]

- На ваш взгляд, как коллеги должны были поступить?

- Разумно! Я же не написал заявление, и считаю, что поступил разумно.

[…]

Еще в феврале 2020-го Геннадия Овсянникова поздравляла с 85-летием вся труппа во главе с Николаем Пинишгиным и Павлом Латушко. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Какая развязка для ситуации могла бы стать идеальной?

- Думаю, уволившимся не надо даже ни перед кем извиняться. Надо подумать и сказать: «Да, палку перегнули». Вернуться и дальше работать. Ну а где наберешь новых актеров?»