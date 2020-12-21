«Тут ель от 16 рублей, а возле дома просят от 22»: поискали на елочном базаре недорогой и красивый символ Нового года

Некоторые покупатели на покупке одной елочки не останавливаются! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Создавать себе праздничное настроение должен сам человек, а без елки и без хвойного аромата, да такого, знаете, чтоб на всю квартиру залил, какой может быть Новый год? - задается риторическим вопросом минчанка Елена.

Покупателей, несмотря на рабочий день, хватает Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Она из тех, кто о праздничном настроении задумался загодя и пришла на елочный базар 21 декабря. В Минске точек, торгующих зелёным деревом, обещают открыть около восьмидесяти. Но Елена, судя по всему, не только романтическая натура, но человек экономный. Именно поэтому за елкой она отправилась не к ближайшему магазину под домом, а на площадку около Минского лесхоза. Спойлер: она находится во внутреннем дворике столичного офиса этой организации на улице Багратиона, 70, идти можно на запах - аромат хвои разносится на всю округу.

Большинство покупателей - мужчины, но есть и семейные пары, и мамы с детьми Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сюда я приезжаю специально уже второй год, хотя живу в Серебянке. Да, около ближайшего магазина елками торговали еще вчера - работают частники. Но там за небольшую елку просят целых 22 рубля, а здесь за эту цену я куплю сосну или елку под два метра, есть же разница! - слова Елена не лишены логики, ведь у «коммерческих» точек шаговой доступности цены действительно выше.

- Вы всегда так рано елку ставите?

- А чего оттягивать, говорю же, праздничное настроение надо взращивать постепенно. А чтобы дерево стояло долго, у меня есть собственный секрет. Я елку ставлю в ведро, куда насыпаю грунт для цветов, и раз в день поливаю водой, в которой развожу несколько кристаллов марганцовки. Все нормально, хвоя долго держится, елочка зеленая.

- А у меня другой секрет есть, лайфхак, так сказать, - присоединяется к нашему диалогу мужчина, который рядом выбирает себе деревце. - Мы католики, потому к 24 декабря елка должна стоять непременно украшенной. Я елку покупаю, дома она пару часов лежит, отдыхает, потом я отпиливаю сантиметров пять у основания ствола. Дальше ставлю елку в банку с водой. Но с простой, а комнатной температуры, в которой предварительно развожу глицерин. Чайная ложка на литр воды. Стоит елка отменно, до православного Рождества выдерживает 100%. Ну а потом, если начинает осыпаться, тоже есть вариант. Моя жена хвою лаком для волос покрывает. Обильно так, не жалея. Если все делать по этой технологи, то даже Старый Новый год можно встретить с живой елкой, - смеется мужчина.

Периодически собирается даже очередь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«У НАС МУКИ ВЫБОРА - ЧТО КУПИТЬ: СОСНУ ИЛИ ЕЛКУ? А МОЖЕТ, И ТО, И ДРУГОЕ?!»

Недалеко от нас выбирает новогоднее дерево молодая мама с двумя детьми: мальчиком лет двух и девочкой лет десяти. На лице у нее прочитывается недовольство, у мамы - муки выбора.

- Вот, - рассказывает нам женщина, - у нас дилемма: дочь хочет сосну, а мне больше нравятся ель.

Маленький Миша свой выбор, кажется, сделал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Возьмите две, - шутим в ответ.

- Вот и дочь мне такой вариант предлагает, но, во-первых, нет, потому что нет, а во вторых, у меня в машину только одно дерево поместиться может, нам нужна большая, от двух метров, - говорит женщина.

В это время стоящий рядом малыш решил видимо поддержать мнение мамы и притянул ей большую ель, размером в три-четыре своих роста.

Сосна или елочка? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Давайте я подержу и сосну, и елку, а вы посмотрите на оба дерева сразу и выберете, - предлагаю я.

Так мы и делаем и решаем, что выбор все-таки надо остановить на сосне – дерево действительно красивое, хвоя - безумно ароматная.

- Ок, берем сосну. Наверное, - резюмирует женщина и начинает кому-то звонить по телефону.

- Теперь нужно, чтобы муж одобрил, - раскрывает она следующий этап сложного процесса согласования.

Покупку нужно обязательно согласовать Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ТАК ЖАЛКО, КОГДА ТРЕТЬЕГО ЯНВАРЯ ВИДИШЬ СВАЛКУ ЕЛОК У МУСОРКИ»

Народа на вместительной площадке лесхоза, несмотря на середину рабочего дня, хватает. В основном покупатели - мужчины, есть и семейные пары.

Ирина и Дмитрий приехали за елкой, но на срубленные деревья они даже смотрят - их интересуют живые ели в кадке. Такие здесь тоже есть. В ассортименте.

- В прошлом году решили купить елку в кадке. Нарядили ее, встретили Новый год. Праздник дерево пережило прекрасно, ну а середине января завезли его на дачу, поставили там под крышей, но на открытом воздухе. В начале весны - пересадили в землю.

- И что? Прижилось, говорят, с этим есть проблемы?

- Мы тоже это слышали, но у нас дерево прижилось без вопросов, летом удобряли елку специальным удобрением и она, скажем так, сильно возмужала за этот год – прибавилаи в высоте, и в ширине. Так что в этом году у нас сомнений не было - покупаем только дерево в кадке, чтобы отметить Новый год, а потом подарить ему вторую жизнь. Так жалко, когда заканчивается праздник и вдруг оказывается, что в новом году проблемы остались старые, а потом еще идешь второго –третьего января по улице видишь свалку елок у мусорки - сердце щемит, - говорит Ирина.

Елку при необходимости обрежут... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А как-то нужно за деревом особенно ухаживать, пока оно в квартире?

- Особых тайн нет. Но, во-первых, мы ставим елку максимально далеко от батареи, во-вторых, проветривать надо, еще опрыскивать хвою, поливать - но в меру, а то растение может почувствовать весну сразу после наступления нового года и, как говорят специалисты, «проснуться» раньше времени.

Не поддаться общему настроению почти невозможно: решаю выбрать себе небольшое деревце, несмотря на то, что в доме уже стоит шикарная искусственная елка. В кадке пока покупать не готов, но небольшую елочку - очень даже.

Выбор есть. Минский лесхоз предлагает варианты разных «типоразмеров»: пышная ель высотой до метра обойдется в 16 рублей, от метра до двух - 22 рубля. Это если покупать срубленное дерево. За метровую ель в кадке просят 28 рублей. «Мое» дерево нашлось быстро – небольшая елочка с упругими острыми иголками – то, что надо. Тем более, что создавать себе праздничное настроение должен сам человек и начинать надо уже сейчас.

Сотрудники лесхоза рассказали, что зеленый товар постоянно обновляется: три раза в день сюда привозят елки и сосны. Работать базар будет по 31 декабря с 10 утра до 20.00.

...и обязательно упакуют Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ПОЧЕМ НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА?

Ель или сосна

До 1 метра - 16 рублей.

От 1,1 метра до 2 метров – 22 рубля

От 2,1 метра до 3 метров – 28 рублей

Ель или сосна в кадке

До 1 метра - 28 рублей

От 1,1 метра до 1,5 метра – 40 рублей

От 1,6 метра до 2 метров - 47 рублей