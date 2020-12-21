Куда заплыли моржи столицы, спасаясь от коронавируса? Посмотрите, это интересно

Заплыв «Моржей столицы». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лучшим средством в борьбе с коронавирусом члены минского городского клуба «Моржи столицы» считают закаливание. Буквально неделю назад, договорившись с руководством республиканского общества ОСВОД и станцией МЧС на Цнянском водохранилище Минска, члены клуба сделали десятиметровую в длину и почти такую же в ширину прорубь в десятисантиметровом по толщине льду.

Заплыв «Моржей столицы». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вчера, уже второе воскресенье подряд, здесь проходят массовые и одиночные заплывы в воде с всего одним градусом тепла по Цельсию. Многие участники клуба, а их почти 150 человек, приходят к цнянской проруби и по будним дням.

Заплыв «Моржей столицы». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кроме того, все желающие по четвергам посещают и ледяной бассейн под открытым небом на территории водноспортивного комбината в минском парке имени Челюскинцев.

Заплыв «Моржей столицы». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Заплыв «Моржей столицы». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Заплыв «Моржей столицы». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Заплыв «Моржей столицы». Фото: Виктор ДРАЧЕВ