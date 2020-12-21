Германия обещает вакцину от ковид, а Бельгия – реабилитацию активистам: о чем Тихановская говорит с мировыми лидерами:

14 декабря Светлана Тихановская встретилась с представителями немецкого Бундестага: президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Норбертом Рёттгеном и вице-президентом Бундестага Клаудией Рот. Обсудили выдачу гуманитарных немецких виз для белорусов, которые пострадали от насилия. Говорили о коронавирусе в белорусских тюрьмах.

Во время визита в Германию Тихановская встретилась и с президентом

Франком-Вальтером Штайнмайером. Кроме прочего, на встрече говорили о вакцине от коронавируса и о возможной помощи Германии в виде поставок вакцины для белорусских врачей.

- Нынешний бюджет Евросоюза, выделенный на помощь Беларуси, позволяет организовать эти поставки, - сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской. Там же говорится, что при согласии официального Минска еврочиновники готовы вести переговоры об этом. А поставка вакцины, по словам политика, даст возможность людям и специалистам-медикам самим делать выбор в пользу российского или европейского препарата.

15 декабря Светлана Тихановская была в Брюсселе. В Европарламенте и Еврокомиссии обсуждали тему насилия в связи с протестами в Беларуси. Также Тихановская встречалась с вице-президентом Европейской комиссии Верой Юровой - обсуждали финансовую поддержку, в частности, семьям активистов под арестом и тех, на кого заведены уголовные дела.

С премьер-министром Бельгии Александром де Кроо Светлана Тихановская общалась онлайн. Премьер сказал, что Бельгия будет содействовать введению санкций против Беларуси. По словам Де Кроо, Бельгия готова взять на реабилитацию некоторых пострадавших от действий силовиков.

Также в Европарламенте прошла церемония вручения премии имени Сахарова «За свободу мысли».

- У меня только одно желание в этом году, - призналась на вручении премии Тихановская. - Я хочу, чтобы каждый белорус, который сейчас находится в тюрьме или вынужден жить в изгнании, вернулся домой. Нельсон Мандела, получивший премию в 1988 году, сказал: «Я понял, что мужество - это не отсутствие страха, а победа над ним». Он считал, что храбрыми являются те, кто побеждает свой страх. Только объединившись, мы сможем полностью победить страх на долгом пути к свободе и построить новую Беларусь. У каждой страны свой путь к демократии. Это – наш. Жыве Еўропа! Жыве Беларусь!

21-23 декабря Светлана Тихановская должна быть в Мадриде. Пока известно о ее планах пообщаться онлайн с главой правительства Испании Педро Санчесом, встретиться с министром иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, испанским парламентом и с местной белорусской диаспорой.

Советник Тихановской: «С конца февраля начнется новая волна протестов»

-Люди за эту зиму почувствуют давление - в том числе по своим кошелькам, - высказал мнение советник Тихановской Франк Вячорка в интервью телеканалу «Дождь» и поделился прогнозами: - С конца февраля начнется новая волна протестов.

Тем временем на районных маршах в воскресенье 20 декабря (а это 19-е воскресенье кряду, когда люди, не согласные с действиями власти и итогами выборов выходят на протесты) задержали, по данным МВД, более ста человек.

Уже пятую неделю протестующие не собираются в одном месте, а гуляют дворами и районами. В этот выходной люди собирались в столичных Сухарево, Каменной Горке, Уручье, жилом комплексе «Минск Мир», на улицах Богдановича, Матусевича, Некрасова, Беды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минск пообещал ответить на третий пакет санкций от Европы

В него попали персонально около 30 человек и еще семь предприятий.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз назвал введение очередных санкций «совершенно глупым, недальновидным и во всех отношениях ущербным решением, которое приведет лишь к негативным последствиям». По его словам, это «элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну».

- Наши ответные меры уже подготовлены, - заявил Глаз. - Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину.