Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 декабря 2020 года: митрополит Филарет в больнице, испытания российской вакцины и как ковид влияет на психику

В Беларуси испытывают российскую вакцину. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник Минздрав \сообщал об 1 893 официально подтвержденных случаях заражения COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии зарегистрированы 175 тысяч 416 человек с положительным тестом на COVID-19. По состоянию на 21 декабря выздоровели 152 930 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них за прошедшие сутки выписаны 1 295 пациентов.

За минувшие сутки в специализированных лабораториях выполнено 16 тыс. 660 тестов. Всего в стране с начала пандемии проведено 3 млн. 794 тыс. 812 тестов на коронавирус.

За сутки в Беларуси умерли еще 9 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Всего за период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 333 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Беларуси скоро начнут прививать российской вакциной. Кого?

Минздрав Беларуси выдал регистрационное удостоверение на российскую вакцину «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак).

- Мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины «Спутник V, - заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. - По имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было. Вакцина «Спутник V» может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории Беларуси.

Первые прививки от COVID-19 сделают белорусам уже в январе. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, пишет официальный телеграм-канал Минздрава.

Прививки будут делать российской вакциной Спутник V, первая партия ее поступит уже в январе. Первыми вакцину получат медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер – все, кто по роду своей профессиональной деятельности вынужден контактировать с большим количеством людей. Вакцинация для них будет бесплатной.

Митрополит Филарет попал в больницу с коронавирусом

Почетный Патриарший экзарх Беларуси митрополит Филарет заболел коронавирусом и находится на лечении в больнице. Об этом сообщили в Белорусском экзархате.

– Да, Его Высокопреосвященство митрополит Филарет госпитализирован, он в больнице, у него коронавирус, состояние митрополита удовлетворительное, мы молимся за него, – пояснили в БПЦ.

Предстоятель Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Вениамин попросил верующих и духовенство тоже молиться за здоровье митрополита Филарета, который в этом году отметил свое 85-летие.

«По мнению медиков, несмотря на все меры предосторожности, Владыка заразился коронавирусной инфекцией предположительно в период с 4 по 6 декабря. Состояние митрополита Филарета удовлетворительное, он находится под постоянным наблюдением высококвалифицированных врачей и опытного медицинского персонала; за ним ухаживает келейная монахиня Ольга», – сказано в письме митрополита Вениамина.

Доктор Комаровский рассказал, как коронавирус влияет на психику

До 30% больных тяжелой формой коронавируса испытывают проблемы с писхикой. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков в Telegram. Пользователь попросил прокомментировать информацию о том, что пациенты с COVID-19 часто наносят себе вред и нападают на врачей.

По словам Комаровского, от депрессии страдают до 30% таких людей, также встречаются случаи попыток суицида.

– Это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире, – добавил доктор.

При этом он уточнил, здесь работают два механизма.

– Во-первых, есть непосредственное влияние вируса на ткани головного мозга, механизм которого пока не понятен. А когда этот механизм накладывается на окружающий информационный геноцид, то, естественно, огромное количество людей впадает в депрессию. Во-вторых, проявления депрессии усиливаются дефицитом кислорода и общей слабостью, которые характерны для проявлений ковида. Поэтому влияние вируса на психику однозначно присутствует, – объяснил Комаровский.

Он отметил также, что негативное влияние телевизора превышает негативное влияние коронавируса на психику.

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Комаровский объяснил, у кого больше шансов на легкую форму COVID-19. Он отметил, что тяжесть течения болезни зависит от возраста (подробности).